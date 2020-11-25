Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Монтре-Люцерн, 25. 11. 2020.
«Поваром года» стала Мишель Мейер, которая работает в ресторане Lucide, расположенном в концертном комплексе KKL Luzern в Люцерне. В интервью Gault&Millau она отметила, что такая награда является признанием тех усилий, которые она вкладывает в свою работу, но одновременно она чувствует себя немного неловко, так как не любит быть в центре внимания. Мишель осознала свое призвание уже в седьмом классе школы, так как в ее семье питанию уделялось много внимания: в течение недели готовила мать, а иногда по воскресеньям ее сменял у плиты отец. Несмотря на то, что должность шеф-повара сопряжена со стрессом и постоянным стремлением к совершенству, Мишель Мейер никогда не хотелось поменять профессию, поскольку в ее деле больше положительных сторон, чем негативных. На ее взгляд, гармония вкуса каждого блюда имеет первостепенное значение: клиент должен узнавать продукты, которые находятся в его тарелке.
Директор Gault&Millau в Романдии Кнут Швандер подчеркнул в интервью газете 24heures, что из-за пандемии подготовить новое издание было непросто, но эксперты справились с задачей, отсрочив выход гида и посетив рестораны летом, когда для этого были наиболее подходящие условия. Кнут Швандер добавил, что в этот непростой период нашлись смелые предприниматели, открывшие новые рестораны, однако теперь им приходится нелегко.
Интересно, что в список Gault&Millau вошли 28 новых ресторанов Романдии. Жереми Десбро, сменивший в 2019 году Жоржа Венгера в ресторане Maison Wenger в Нуармоне (кантон Юра), ранее завоевал 2 мишленовских звезды, в прошлом году стал «открытием года» по версиии Gault&Millau, а в этом году количество баллов, которые присудил ему желтый гид, достигло 18-ти.
«Открытием года» на этот раз стал Франк Пелю, который недавно приступил к выполнению обязанностей шеф-повара в лозаннском ресторане la Table du Palace. Он создает на кухне великолепные блюда, вкус которых кажется неповторимым благодаря опыту мастера, полученному во время путешествия по разным странам мира.
«Кондитером года» эксперты назвали Кристофа Лоэффеля, который радует своими творениями посетителей ресторана Pont de Brent в Монтре. На своей странице в Facebook он публикует фото приготовленных им сладостей, по виду некоторых сразу и не скажешь, что это такое, но клиенты, как и эксперты, зря хвалить не станут, поэтому остается пожелать ему, как и другим шеф-поварам, достижения новых высот.
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