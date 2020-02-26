Гастрономические эксперты подчеркнули, что великолепную и разнообразную кухню можно найти во всех регионах Швейцарии, от Цюриха до Лугано и от Санкт-Галлена до озера Леман: уровень швейцарской гастрономии растет на протяжении многих лет. Два ресторана, вошедшие в мишленовский список в 2020 году, сразу получили по две звезды: Maison Wenger в Нуармоне (кантон Юра) и Memories в отеле Grand Resort в Бад-Рагаце (Санкт-Галлен). Кстати, у Maison Wenger в этом отношении интересная история: мы рассказывали, что в 2019 году шеф-повара Жоржа Венгера сменил Жереми Десбро. Благодаря кухне Венгера ресторан в свое время получил две звезды, но потерял их после его ухода, так как инспекторам Michelin требовалось оценить искусство преемника. Как видно, Десбро оказался на высоте.



Что касается Memories (шеф-повар – Свен Вассмер), то это – второй ресторан с двумя звездами в отеле Grand Resort, то есть, без вкусной еды клиенты точно не останутся. В категорию «двухзвездных» попали два ресторана IGNIV, расположенные в Бад-Рагаце и Санкт-Морице, где на кухне властвуют Сильвио Германн и Марсель Скибба соответственно. Также в Санкт-Морице радуются второй звезде Энрико Череа и Паоло Рато, шеф-повара в Da Vittorio. Шестой ресторан, получивший вторую ценную награду в этом году, находится в Хайдене (Аппенцелль-Ауссерроден): там «колдует» над блюдами Тобиас Функе. Всего в Конфедерации сегодня 22 ресторана, по праву обладающие двумя звездами.





Три ресторана, ранее отмеченные тремя звездами, сохранили свой статус: это Hôtel de Ville в Крисье (кантон Во, шеф-повар – Франк Джованнини), Schloss Schauenstein в Фюрстенау (Граубюнден), где создает кулинарные шедевры Андреас Каминада и Cheval Blanc в Базеле, куда неизменно заходят поклонники таланта Петера Кногля.Среди ресторанов, на которые пока «упало» по одной звезде – 12 новичков, всего в этой категории – 97 названий. В Женеве чести удостоились Aparté и Fiskebar, в Берне – Steinhalle и Zum Äusseren Stand, в Давосе звезду присудили ресторану SENS 1605. Кроме этого, были вручены четыре специальных приза: Мари Робер, которая руководит «однозвездным» рестораном Café Suisse в Бе (Во), получила MICHELIN Young Chef Award 2020. Эксперты подчеркнули, что ее кухню отличает творческий подход, современные и иногда дерзкие нотки. Соммелье в Pavillon (Цюрих) Марку Альмеру вручили MICHELIN Sommelier Award за его прекрасную работу, помогающую клиентам получать незабываемые впечатления. Шеф-повар ресторана Adelboden в Штайнене (Швиц) Рут Вигет-Кайзер удостоилась MICHELIN Service Award 2020, а Андреасу Каминаде достался приз MICHELIN Mentor Award за его усилия по обучению молодых поваров и созданию новых блюд.