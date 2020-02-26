Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн-Базель, 26. 02. 2020. Просмотров: 339
Гастрономические эксперты подчеркнули, что великолепную и разнообразную кухню можно найти во всех регионах Швейцарии, от Цюриха до Лугано и от Санкт-Галлена до озера Леман: уровень швейцарской гастрономии растет на протяжении многих лет. Два ресторана, вошедшие в мишленовский список в 2020 году, сразу получили по две звезды: Maison Wenger в Нуармоне (кантон Юра) и Memories в отеле Grand Resort в Бад-Рагаце (Санкт-Галлен). Кстати, у Maison Wenger в этом отношении интересная история: мы рассказывали, что в 2019 году шеф-повара Жоржа Венгера сменил Жереми Десбро. Благодаря кухне Венгера ресторан в свое время получил две звезды, но потерял их после его ухода, так как инспекторам Michelin требовалось оценить искусство преемника. Как видно, Десбро оказался на высоте.
Что касается Memories (шеф-повар – Свен Вассмер), то это – второй ресторан с двумя звездами в отеле Grand Resort, то есть, без вкусной еды клиенты точно не останутся. В категорию «двухзвездных» попали два ресторана IGNIV, расположенные в Бад-Рагаце и Санкт-Морице, где на кухне властвуют Сильвио Германн и Марсель Скибба соответственно. Также в Санкт-Морице радуются второй звезде Энрико Череа и Паоло Рато, шеф-повара в Da Vittorio. Шестой ресторан, получивший вторую ценную награду в этом году, находится в Хайдене (Аппенцелль-Ауссерроден): там «колдует» над блюдами Тобиас Функе. Всего в Конфедерации сегодня 22 ресторана, по праву обладающие двумя звездами.
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