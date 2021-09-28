Приложение для подготовки к тесту на натурализацию

В какой день открыл свои двери кантональный замок Сен-Мэр после двухлетней реконструкции? 25 декабря 2017 года? Или, может быть, 14 февраля 2000-го? И в каком году Швейцария вступила в ООН? Увидев такие вопросы в тесте, который должны сдавать кандидаты на получение швейцарского гражданства, сразу хочется выбрать вариант «помощь зала» или «позвонить другу». Чтобы подобные вопросы не стали неприятным сюрпризом, водуазские власти и разработали специальные приложения для тренировки к тесту на натурализацию. Цель двух новых онлайн-инструментов, которые можно использовать на всех типах электронных носителей, включая мобильные телефоны, планшеты или компьютеры, состоит в том, чтобы облегчить процесс обучения для готовящихся к сдаче теста на знания.

A-Vaud-Test – это опросник, позволяющий проверить свои базовые знания о Швейцарии в условиях, определяемых процедурой натурализации. Приложение, которое доступно на сайте кантона, мгновенно и случайным образом выбирает из 160 вопросов одинаковое количество вопросов в четырех областях (география, общество, политика и история) и на трех определенных уровнях (Швейцария, кантон Во и местный уровень, то есть коммуна проживания и регион). A-Vaud-Test варьирует выбор и порядок задаваемых вопросов, предлагает режим автоматической коррекции и указывает балл, полученный за правильные ответы.

К тесту прилагается дидактический материал, в котором можно найти факты о Швейцарии и кантоне. Основываясь на официальном тесте на натурализацию, это учебное пособие дает ответы на вопросы и дополнительную информацию. Образовательный инструмент, разработанный под эгидой Кантонального управления по интеграции иностранцев (BCI), предоставляет доступ к текстам, иллюстрациям, анимации и звукозаписям. Понятный и простой дизайн позволяют использовать его и в других целях, например, в сфере образования, несмотря на то, что он был разработан в первую очередь для помощи заявителям на натурализацию.

Кроме того, онлайн можно сдать пробный «экзамен», состоящий из 48 вопросов, на которые нужно ответить за один час.

Наряду с другими критериями, такими как продолжительность проживания или степень интеграции, минимальные знания о принимающей стране являются одним из элементов, учитываемых в процессе натурализации. С принятием нового федерального законодательства о гражданстве, которое вступило в силу в 2018 году, кантональные власти ввели стандартный официальный тест, чтобы помочь гармонизировать практику по всему кантону и повысить равенство обращения с заявителями. Вопросы и ответы доступны с 2018 года на сайте кантона в виде pdf-файлов. Приложение теперь позволяет более гибко тренироваться непосредственно в режиме онлайн, а новое учебное пособие раскрывает суть вопросов.

В кантоне Во ежегодно около 7 000 человек получают швейцарское гражданство. «Мы должны радоваться этому, потому что это доказывает, что эти люди чувствуют себя как дома», - отметил в комментарии RTS кантональный советник Филипп Леба. К слову, не в каждом кантоне так рады иностранцам. Кандидаты могут сдавать тест на знания не более трех раз. Успешным считается результат при не менее 70% правильных ответов. Впрочем, тест – это лишь один из этапов на пути к получению гражданства. Человек, не добравший немного баллов, может компенсировать эту неудачу во время интервью, причем эта аттестация может быть даже важнее теста. Как подчеркивают власти, им не хотелось бы, чтобы натурализация была чисто административной процедурой – гражданство не следует приобретать, как водительские права.

Программа тренировки может быть полезной и для жителей других кантонов: два новых инструмента предназначены не только для претендентов на натурализацию, но и для всех желающих получить общие знания о Швейцарии и кантоне Во.