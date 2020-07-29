«Произвольно и преувеличенно формально» - такими словами Административный суд Цюриха охарактеризовал решение комиссии по натурализации города Шлирен, отказавшейся давать швейцарский паспорт иностранцу. Подробности этой истории могут быть интересны нашим читателям, намеревающимся получить гражданство Конфедерации.

Речь идет о 60-летнем выходце из Ирана, который проживает в Швейцарии с 2001 года – он и его супруга были временно приняты в качестве беженцев. Мужчина прожил в Конфедерации почти 20 лет, и, как уточняет Nau, за это время он не совершил правонарушений и завоевал безупречную репутацию. Кроме того, он является основателем и директором фирмы.

В 2017 году семейная пара подала ходатайство о натурализации: супруга получила швейцарский паспорт, а мужчине в этом было отказано, так как он не сдал тест на получение гражданства. Для успешного прохождения экзамена нужно получить не менее 60 очков, а иранец набрал 59,5 балла, причем со второй попытки.

Иностранец обжаловал решение комиссии в Административном суде и добился победы. Суд постановил, что экзамен не должен становиться решающим фактором при принятии решения о натурализации, и раскритиковал городские власти за чрезмерно формальный подход. «Некоторые вопросы теста на интеграцию вряд ли могут служить доказательством осведомленности о местных условиях жизни», - отмечается в судебном постановлении. По информации швейцарских СМИ, в тесте нужно было указать год первого письменного упоминания города, ответить, как давно курсирует троллейбус между Шлиреном и Фарбхофом, а также написать названия двух школьных зданий – этого мужчина, например, не мог знать, так как его дети никогда не посещали шлиренские школы.

Согласно решению суда, требования должны быть соразмерными, а не дискриминационными или чрезмерными. Как подчеркивается в постановлении, от кандидата на натурализацию не следует требовать больше, чем можно обоснованно ожидать от среднестатистического швейцарца, проживающего в коммуне.

Суд пришел к выводу, что в натурализации не может быть отказано только на основании результатов экзамена, и распорядился о возобновлении рассмотрения дела – на этот раз без прохождения теста, но с приглашением на собеседование. Более того, город Шлирен должен будет оплатить судебные издержки в размере 2170 франков и выплатить мужчине компенсацию в размере 4000 франков, уточняет NZZ.

Мэр Шлирена Маркус Бертшигер отметил в комментарии Tages-Anzeiger, что в последнее время тесты по натурализации были значительно упрощены, а правила комиссии по правам граждан адаптированы.

Напомним, что иностранцы нередко сталкиваются с трудностями при прохождении экзамена на интеграцию. Так, в конце января Федеральный суд удовлетворил апелляцию итальянца и предписал властям коммуны Арт (кантон Швиц) натурализовать его. Возмущение иностранца вызвало то, что ему нужно было ответить, например, на такие вопросы комиссии: что означает Ländler, что такое Iffelen, как выглядит Schwyzerörgeli и где находится Гнипен. Суд пришел к выводу, что собеседование при получении гражданства не является профессиональным экзаменом, а кандидаты не должны обладать специальными знаниями или владеть особой терминологией.

Добавим, что, согласно исследованию Женевского университета, швейцарский паспорт особенно популярен среди выходцев из России. Доля получивших гражданство Конфедерации россиян составляет 10,3% – это наибольший показатель среди остальных групп иностранцев. В первую пятерку также вошли выходцы из Ирака (6,01%), Индии (4,12%), США (3,9%) и Китая (3,56%).