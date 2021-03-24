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четверг, 25 марта 2021 года   

Гражданство для внуков иммигрантов: миссия невыполнима?|La citoyenneté pour les petits-enfants d’immigrants: mission impossible?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 24. 03. 2021.

Фото: Nashagazeta.ch

С 2018 года внуки иммигрировавших в Швейцарию иностранцев могут получить гражданство по облегченной процедуре. По данным NZZ am Sonntag, этой возможностью воспользовались только 1868 человек – бюрократические препятствия оказались выше, чем ожидалось.

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Dès 2018, les petits-enfants d’étrangers immigrés en Suisse ont la possibilité d’obtenir une naturalisation facilitée. Selon les recherches de la «NZZ am Sonntag», seules 1868 personnes ont profité de cette opportunité - les obstacles bureaucratiques sont plus élevés que prévu.

Швейцарию, как известно, трудно назвать страной быстрых решений. Бюрократическая машина работает здесь со скрипом, а от вынесения предложения до его реализации на практике могут пройти многие годы, причем в процессе многократных обсуждений и корректировок сама идея может значительно измениться. Так случилось, например, с инициативой, предусматривающей упрощенный порядок натурализации для иммигрантов в третьем поколении, о которой Наша Газета подробно рассказывала. Напомним, что с этим предложением выступила депутат Социалистической партии Ада Марра в 2008 году, но парламентская комиссия рассмотрела его только в 2014 году. Одобрения правительства пришлось ждать еще год, а дебаты в парламенте продлились до 2016-го, причем обе палаты ужесточили изначально предусмотренные требования. Наконец, 12 февраля 2017 года Закон об облегченной натурализации был поддержан голосами 60,4% швейцарцев, и год спустя новые положения вступили в силу.

По оценкам властей, процедура должна была облегчить получение красного паспорта с белым крестом для примерно 25 000 иностранцев «третьего поколения». Однако, как выяснило издание NZZ am Sonntag, в течение трех лет действия нового закона только 1868 человек смогли воспользоваться предоставленной им возможностью. Почему же так мало? Облегченная натурализация оказалась не такой легкой, как можно было бы подумать.

Напомним, что этим правом могут воспользоваться внуки иностранцев, которые посещали обязательную школу в Швейцарии не менее пяти лет; хорошо интегрированы, т.е. умеют общаться на одном из национальных языков, уважают законы и ценности Конституции, работают или учатся; подали заявление до 25 лет, за исключением тех, кому на момент вступления закона в силу исполнилось от 25 до 34 лет.

С одной стороны, процедура проходит быстрее и стоит дешевле, потому что заявителям не нужно проходить через коммунальные и кантональные инстанции: решение о предоставлении гражданства принимается на уровне Конфедерации. Плюсом является и то, что процедура избавляет молодых людей от прохождения сложного теста на натурализацию, вопросы в котором иногда могут поставить в тупик и швейцарцев.

Однако некоторые требования могут оказаться невыполнимыми. Так, чтобы получить паспорт по облегченной процедуре, нужно доказать, что бабушка или дедушка заявителя родились в Швейцарии или получили право на проживание в стране (разрешения B, C, F, Ci, L или A). Нетрудно себе представить, что не всем удается найти неоцифрованные документы покойных бабушек и дедушек. В этом случае, наверное, помогла бы работа с архивами, но для этого тоже нужно упорство и время.

Другая основная сложность заключается в том, что необходимо также представить доказательства того, что хотя бы один из родителей заявителя проучился в Швейцарии не менее пяти лет, причем учитываются только годы обязательного, то есть школьного, образования. Многим сезонным рабочим, иммигрантам первого поколения, разрешалось привезти своих детей в Швейцарию только в определенном возрасте: эти дети часто ходили в школу всего несколько лет, а затем были вынуждены осваивать профессию, но это уже не является доказательством натурализации, пишет NZZ.

В результате, многие молодые люди начинают процесс, а затем сдаются в отчаянии. Комиссия по политическим институтам Национального совета вскоре будет рассматривать этот вопрос, но, зная, как надолго может растянуться процесс внесения поправок, на быстрое изменение ситуации лучше не рассчитывать.

Добавим, что, согласно ежегодному отчету Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM), в 2020 году гражданами Швейцарии стали 33 873 иностранца, что на 6073 человека меньше (- 15,2%), чем в 2019-м. При этом 28 181 человек получили швейцарский паспорт по обычной процедуре, а 5 692 – по облегченной (сколько из них были внуками иностранцев, SEM, впрочем, не указывает). Любопытно, что чаще всего гражданами Конфедерации становились выходцы из Германии, Италии, Косово, Франции, Сербии, Северной Македонии, Турции, Португалии, Испании и Шри-Ланки.

 

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