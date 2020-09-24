Получить швейцарское гражданство не так просто. Чтобы стать обладателем красного паспорта с белым крестом, недостаточно иметь безупречную репутацию, свободно говорить на одном из официальных языков, исправно платить налоги, помнить названия всех близлежащих горных пиков и знать историю Конфедерации и коммуны лучше «коренных» швейцарцев. Как показывает история косовара Хамди Халили, который пытается стать полноправным гражданином Швейцарии уже несколько лет, для этого нужно еще и «правильно» одеваться.

В 2005 году семья беженцев из Косово по фамилии Халили находилась под угрозой высылки из Конфедерации. От выдворения их спас протестантский приход Бубендорфа, предоставивший косоварам церковное убежище: «за» проголосовали 171, а «против» – пять прихожан. «Согласно притче о добром самаритянине в Евангелии от Луки, наша задача – помогать ближним», - рассказал в интервью Basellandschaftliche Zeitung пастор Кристоф Монш, по инициативе которого церковь протянула руку помощи косоварам. Этот случай стал прецедентом, однако, как выяснилось позже, не всем жителям Бубендорфа решение о предоставлении церковного убежища пришлось по душе.

За прошедшее с тех пор время жена и два сына Хамди Халили уже натурализовались, но сам косовар получить паспорт так и не смог. Коммуна уже дважды отклоняла его прошение, хотя, казалось бы, мужчина отвечает всем требованиям: долго живет в одном месте, знает язык, работает, интегрирован... Причина, по которой Хамди получил отказ, может показаться абсурдной: некоторым жтелям мешало, например, то, что мужчина часто гуляет по деревне в спортивных брюках. Нет, это не очередной эпизод программы «Модный приговор», а реальное обоснование отказа в натурализации.

«А судьи кто?», - хочется спросить вслед за Чацким. Неужели в Бубендорфе мужчины до сих пор носят фраки и смокинги, а дамы переодеваются в вечерние платья к ужину? Неужели в этой загадочной деревушке, в отличие от остальной Швейцарии да и всего мира, носят туфли с гамашами и шляпки с вуалью? Как вообще в XXI веке можно упрекать человека за его любовь к спортивному стилю одежды, если даже священная каста швейцарских банкиров отказалась от галстуков и переобулась в кроссовки?

История сложнее, чем может показаться на первый взгляд, считают швейцарские СМИ. «Я думаю, что дело в ксенофобии, стремлении продемонстрировать власть под девизом "Давайте им покажем" и ответной реакции на предоставление церковного убежища», - сказал в интервью Basler Zeitung один из жителей Бубендорфа. О возможных скрытых мотивах упоминают RTS, SRF, 20 Minuten и другие издания: не исключено, что некоторые жители деревни не «проглотили» эпизод с церковным убежищем и до сих пор не могут смириться с тем фактом, что семья Халили некоторое время находилась в Швейцарии фактически нелегально. Таким образом, придирки к внешнему виду – это, скорее всего, только предлог.

В августе этого года кантональные власти все же обязали Бубендорф натурализовать косовара, посчитав, что условия для получения гражданства с его стороны были выполнены, а юридически обоснованных причин для отказа не было. Однако в сентябре стало известно, что коммуна намерена опротестовать это решение в вышестоящей инстанции – сага о косоваре в «трениках», таким образом, далека от завершения.