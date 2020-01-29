Что означает Ländler? Как называется народный швейцарский деревянный духовой инструмент? Что такое Iffelen? Как выглядит Schwyzerörgeli? Где находится Гнипен? Как называется муниципальный дом престарелых в Арте? Содержатся ли волки и белые медведи в зоопарке Гольдау в одном вольере?

Нет, это не викторина и не игра «Кто хочет стать миллионером». Это вопросы, которые комиссия по натурализации Арта задала желающему получить швейцарское гражданство итальянцу и на которые он не смог дать точные ответы. Комиссия, как сообщает RTS, посчитала, что итальянский гражданин «имеет пробелы в знании местной географии и недостаточно знаком с обычаями и традициями Центральной Швейцарии», и отказала ему в выдаче швейцарского паспорта.

51-летний итальянец, который уже 30 лет живет в Конфедерации, причем 26 из них – в Арте, воспитывает двоих детей и работает в собственной джелатерии (итальянское кафе-мороженое), решил, что это несправедливо, и подал апелляцию в Федеральный суд, который в итоге занял сторону истца.

В постановлении суда, в частности, говорится, что собеседование при получении гражданства не является профессиональным экзаменом, а кандидаты не должны обладать специальными знаниями или владеть особой терминологией. Суд также подчеркнул, что недопустимо фокусироваться на каком-то одном критерии натурализации, если только он не имеет большого значения, например, если речь идет о серьезном уголовном преступлении. Необходимо провести комплексную оценку, ведь недостатки в одной области могут быть компенсированы сильными сторонами в другой.

Кроме того, Федеральный суд пришел к выводу, что заявление комиссии по натурализации о том, что итальянский гражданин недостаточно интегрирован, противоречит жизненному опыту: невозможно много лет вести бизнес в маленьком городе и избегать контактов с его жителями.

Истец также утверждал, что его собеседование было запротоколировано с нарушениями, звукозапись была неполной, члены комиссии относились к нему враждебно, а его ответы интерпретировались неверно. Федеральный суд не исключил, что разговор мог проходить в напряженной атмосфере.

Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что истец выполнил все требования, предъявляемые к претендентам на получение швейцарского паспорта, а его пробелы в знании географии и культурных особенностей назвал минимальными. Отказ в предоставлении гражданства основан на несоразмерной оценке критериев натурализации и поэтому не является обоснованным, подчеркивается в коммюнике Федерального суда, который обязал коммуну натурализовать итальянца.

Добавим, что получить швейцарское гражданство непросто, а потерять – легко. Государственный секретариат по миграции может лишить швейцарского паспорта обладателей двух или более гражданств в том случае, если они наносят серьезный ущерб интересам или репутации Швейцарии и угрожают безопасности страны. Так, в сентябре швейцарского паспорта был лишен мужчина, осужденный за пропаганду исламистской террористической организации и вербовку боевиков. Еще одна процедура лишения гражданства была начата в отношении женщины, которая, предположительно, находится в Сирии.