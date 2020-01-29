Автор: Заррина Салимова, Лозанна, 29. 01. 2020. Просмотров: 88
Федеральный суд удовлетворил апелляцию кандидата на получение швейцарского паспорта и предписал Управлению по натурализации коммуны Арт (кантон Швиц) предоставить ему право гражданства.|
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’un candidat à la naturalisation et enjoint à l’Autorité de naturalisation d’Arth (SZ) de lui octroyer le droit de cité communal.
Что означает Ländler? Как называется народный швейцарский деревянный духовой инструмент? Что такое Iffelen? Как выглядит Schwyzerörgeli? Где находится Гнипен? Как называется муниципальный дом престарелых в Арте? Содержатся ли волки и белые медведи в зоопарке Гольдау в одном вольере?
Нет, это не викторина и не игра «Кто хочет стать миллионером». Это вопросы, которые комиссия по натурализации Арта задала желающему получить швейцарское гражданство итальянцу и на которые он не смог дать точные ответы. Комиссия, как сообщает RTS, посчитала, что итальянский гражданин «имеет пробелы в знании местной географии и недостаточно знаком с обычаями и традициями Центральной Швейцарии», и отказала ему в выдаче швейцарского паспорта.
51-летний итальянец, который уже 30 лет живет в Конфедерации, причем 26 из них – в Арте, воспитывает двоих детей и работает в собственной джелатерии (итальянское кафе-мороженое), решил, что это несправедливо, и подал апелляцию в Федеральный суд, который в итоге занял сторону истца.
В постановлении суда, в частности, говорится, что собеседование при получении гражданства не является профессиональным экзаменом, а кандидаты не должны обладать специальными знаниями или владеть особой терминологией. Суд также подчеркнул, что недопустимо фокусироваться на каком-то одном критерии натурализации, если только он не имеет большого значения, например, если речь идет о серьезном уголовном преступлении. Необходимо провести комплексную оценку, ведь недостатки в одной области могут быть компенсированы сильными сторонами в другой.
Истец также утверждал, что его собеседование было запротоколировано с нарушениями, звукозапись была неполной, члены комиссии относились к нему враждебно, а его ответы интерпретировались неверно. Федеральный суд не исключил, что разговор мог проходить в напряженной атмосфере.
Рассмотрев дело, суд пришел к выводу, что истец выполнил все требования, предъявляемые к претендентам на получение швейцарского паспорта, а его пробелы в знании географии и культурных особенностей назвал минимальными. Отказ в предоставлении гражданства основан на несоразмерной оценке критериев натурализации и поэтому не является обоснованным, подчеркивается в коммюнике Федерального суда, который обязал коммуну натурализовать итальянца.
Добавим, что получить швейцарское гражданство непросто, а потерять – легко. Государственный секретариат по миграции может лишить швейцарского паспорта обладателей двух или более гражданств в том случае, если они наносят серьезный ущерб интересам или репутации Швейцарии и угрожают безопасности страны. Так, в сентябре швейцарского паспорта был лишен мужчина, осужденный за пропаганду исламистской террористической организации и вербовку боевиков. Еще одна процедура лишения гражданства была начата в отношении женщины, которая, предположительно, находится в Сирии.
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