Совсем недавно Наша Газета рассказывала о дискуссиях о кибербезопасности и защите данных, которые состоялись в ходе организованного газетой Le Temps Форума 100. Напомним, что Национальный центр безопасности Швейцарской Конфедерации фиксирует около 20 000 сообщений о кибер-атаках в год, причем все чаще жертвами хакеров становятся сайты администраций швейцарских коммун. «Роль государства заключается в защите данных, за обработку которых оно отвечает. Отношения доверия между гражданином и государством очень важны. Государство не может функционировать без данных», - отметила, в частности, ответственная за защиту данных в кантоне Во Сесиль Кербоас.

Любопытно, что эти дебаты состоялись уже после того, как стало известно о контрактах, заключенных Берном с иностранными компаниями с целью использования их облачных сервисов. Эта новость, подобно объявлению о создании «штаба ядерного реагирования», прошла практически незамеченной, хотя от выбора провайдеров в восторге остались не все.

В рамках проекта Public Clouds Confédération Швейцария подписала соглашения с пятью компаниями на предоставление облачных сервисов на сумму 110 миллионов франков. Речь идет о четырех американских (Amazon, IBM, Microsoft и Oracle) и одном китайском поставщике услуг (Alibaba). Как сообщает Федеральная канцелярия, использование «облака» отвечает растущим потребностям ведомств, которые хотят предоставлять населению и бизнес-сообществу более экономичные и инновационные административные услуги. Содержание договоров одинаково для всех компаний, причем с каждой из них были заключены дополнительные договорные элементы. Возможность публикации контрактов в настоящее время изучается.

Власти уверяют, что на этих «облаках» будут храниться, в основном, общедоступные данные и те, что не нуждаются в особой защите. Ведомства, которые захотят воспользоваться этим предложением, должны сначала составить техническое задание для поставщиков. Кроме того, они должны проверить, является ли аутсорсинг и обработка данных в публичном облаке юридически допустимыми, и провести анализ потребностей в защите. Вопрос о том, какие облачные услуги будут использовать департаменты и каким образом, остается открытым.

В целом, цифровая инфраструктура федеральной администрации включает не только публичные, но и частные «облака» внутренних провайдеров и другие сервисы, предоставляемые из внутренних вычислительных центров. Конфедерация не планирует передавать конфиденциальные данные, требующие высокого уровня защиты, в общедоступные «облака», например, налоговую информацию. Такие данные должны по-прежнему управляться и храниться с использованием внутренних инфраструктур. Однако власти также располагают большим объемом общедоступных данных, которые требуют серьезных вычислительных мощностей. К ним относятся карты от swisstopo и прогнозы погоды от MeteoSwiss.

Всего на заключение контракта претендовали восемь компаний: тендер выиграли те, кто предложил привлекательные цены и скидки. Причем Google оказался за бортом, хотя и подал апелляцию в Федеральный административный суд.

Швейцарские кандидаты, как и Google, остались ни с чем. Врпочем, у швейцарских не было и шансов, так как тендер требовал наличия центров обработки данных как минимум на трех континентах, то есть предложение изначально было ориентировано на глобальных поставщиков. Представители профессионального сообщества были разочарованы результатами тендера. «Администрация принижает стратегический сектор, который также является одним из самых перспективных в нашей экономике. Как Конфедерация может наивно верить в экономию средств, когда она углубляет свою зависимость, оттесняя на второй план местные компании?», - отмечает Infomaniak. Директор предлагающей облачные решения IT-компании Марк Олер, в свою очередь, ранее заявил в комментарии Le Temps, что Швейцария отказалась от своего цифрового суверенитета.

Бдительные граждане также не дремлют. В настоящее время на рассмотрении в Федеральном административном суде находится любопытный иск: заявитель требует, чтобы Конфедерация прекратила закупать подобные облачные услуги у иностранных провайдеров. Подано также ходатайство о принятии предупредительных мер. Тем не менее, контракты уже заключены, а проект «швейцарского суверенного облака» пока остается только идеей.