Сотня лучших и 700 примкнувших к ним

Наши постоянные читатели уже знают, что в этом году главный редактор Нашей Газеты удостоилась чести быть включенной в число ста наиболее влиятельных людей Романдской Швейцарии – такой список ежегодно составляет газета Le Temps. Помимо просто приятных ощущений, это дало и возможность принять участие в «Форуме 100» – платформе для диалога, созданной для обсуждения вопросов, имеющих важное значение для будущего Швейцарии, в частности, ее франкоязычного региона, а также для соседних стран. И вот 11 октября мы побывали на 18-й по счету встрече-конференции, которая проходила в SwissTech Convention Center в Лозаннском политехе (EPFL) и была глобально посвящена теме «Швейцария и мир», а более конкретно – проблемам, возникающим в эпоху сменяющих друг друга кризисов и имеющих одну общую характеристику: для их решения надо действовать сообща.

По форме конференция была в высшей степени швейцарской: несмотря на более 800 участников, места в парковке EPFL были, а давки при входе не было. Эффективная армия волонтеров ориентировала прибывавших гостей, и ровно в 9.00 главный редактор Le Temps Мадлен фон Хольцен приветствовала собравшихся на встречу, регламент которой неукоснительно соблюдался. Что же касается содержания, то, несмотря на то что, по идее, мероприятие это было тоже чисто швейцарским, лейтмотивом его стала война в Украине и ее эхо в Швейцарии, а главным объектом критики – Федеральный совет: за медлительность и отсутствие реальной политической определенности.

Мы не ставим своей целью пересказ всего, о чем говорилось на конференции, остановимся лишь на моментах, обративших на себя наше внимание.

В своем кратком вступлении два представителя принимающей стороны, ректор Лозаннского университета Фредерик Герман и президент EPFL Мартин Веттерли, на два голоса критиковали правительство Швейцарии за тупик, в который оно завело, по их мнению, переговоры с ЕС – одним из последствий этого стала изоляции страны в области научно-исследовательской деятельности. Наша Газета уже подробно рассказывала об этой проблеме, стоит лишь добавить, что, как выяснилось, Конфедерации пришлось компенсировать из своего (то есть нашего) кармана 42% неполученного европейского бюджета. Исключение Швейцарии из программы «Горизонт» руководители обоих ведущих вузов назвали «катастрофой» и призвали политиков незамедлительно взяться за работу – « Get to work ! »

Тема отношений с ЕС, явно волнующая всех, стала центральной и в 4-м разделе форума, названного «Дебатирующая Швейцария» и посвященного повестке дня за год до выборов в федеральные органы власти. Несмотря на обилие вопросов, каждый из которых может претендовать на звание первоочередного – миграция, нейтралитет, покупательная способность населения, – отношения с соседями были поставлены во главу угла. Для затравки дискуссии собравшиеся посмотрели запись интервью посла ЕС в Берне Петроса Мавромихалиса, свалившего, если выражаться не дипломатическим языком, всю ответственность за прекращение переговоров на Швейцарию, а исключение ее из европейских программ назвавшего не «наказанием», но логическим последствием действий Берна, о которых «его сто раз предупреждали». Учитывая медлительность Федерального совета, он признался, что боится не дожить до разрешения этого противостояния, по крайней мере, на рабочем месте.

Комментируя слова дипломата, президент Швейцарского объединения профсоюзов Пьер-Ив Майар отмел его претензии, как «дипломатическую риторику», назвал поведение Брюсселя в отношении Швейцарии именно «контрпродуктивным наказанием», а прекращение переговоров со стороны Швейцарии объяснил тем, что ЕС объявил текст последних рассматривавшихся документов «не подлежащим пересмотру», то есть сам поставил точку. По словам Ива Майара, призвавшего «сохранять холодную голову», все ближайшие соседи Швейцарии готовы к компромиссам, в то время как брюссельские чиновники блокируют процесс.

Национальный советник и президент партии «Центр» Герхард Пфистер – подписавший, как вы знаете, парламентский запрос в поддержку Нашей Газеты, – осудил Федеральный совет за отсутствие четкой позиции по вопросу нейтралитета, о чем мы тоже не раз писали, и за отказ от публикации доклада на эту тему. «Война в Украине заставила нас задуматься о многих вопросах, но не на все из них она дала ответы», - отметил политик.

Вице-президент Народной партии Швейцарии Селин Амадрюз, в свою очередь отвергнув войну как способ решения конфликтов, выразила сожаление по поводу утраты Швейцарией статуса нейтральной страны, а вместе с ним и позиции привилегированного модератора. Напомнив о состоявшейся в 2021 году в Женеве встрече президентов Байдена и Путина, она усомнилась, что российский лидер вновь выберет город Кальвина как площадку для переговоров. На что Ив Майар парировал: «невелика потеря».

Никола Бидо, президент подчиняющейся швейцарскому МИДу организации Présence Suisse, начал свою презентацию с показа черно-белого новостного ролика годов, наверное, 1950-х, подчеркнув таким образом, насколько стабильна в Швейцарии политическая повестка дня: темы практически те же, что сегодня. А вообще родную страну он сравнил в ежом, назвав ее «полезной и безобидной» и напомнив всем о теории, представленной английским философом русско-еврейского происхождения сэром Исайей Берлином в его знаменитом эссе «Еж и Лиса». (На самом деле, г-н Бидо Исайю Берлина не упомянул, это мы для вас расшифровываем.) Ежи, согласно Берлину, упрощают мир, сводя его к простой организующей идее, принципу или концепции, которая связывает все воедино и направляет их действия. Для Швейцарии такая организующая идея, по мнению Никола Бидо, – стабильность, вокруг которой все и крутится.

Интересной была дискуссия о кибербезопасности, в рамках которой присутствующие получили вполне конкретные советы по защите наших мобильных устройств – например, двойная идентификация, и услышали интересные цифры: причина большинства из 20 тысяч кибератак, о которых сообщили их жертвы в 2021 году, – человеческая ошибка.

Директор Swisscom Кристоф Эшлиманн не увидел связи между войной в Украине и растущим числом попыток найти уязвимое место в «брони» руководимой им организации: их совершается 110 в минуту и свыше 4 миллионов в месяц. «Опасность хакерских атак крайне велика, но мы действуем соответственно», - заверил он.

Прокурор Конфедерации Ив Николе посетовал на отсутствие в Швейцарии достаточно прочной юридической базы для эффективной работы генеральной прокуратуры и федеральной базы данных о совершаемых в разных кантонах преступлениях – эту информацию зал встретил удивленным гулом.

Отдельная дискуссия была посвящена коммерческим связям Швейцарской Конфедерации как основе ее экономической стабильности. Представитель Кантонального банка кантона Во (BCV) Жан-Паскаль Башлер представил несколько интересных графиков, из которых следует, что Романдская Швейцария, наиболее «открытая к миру» часть страны, опережает другие регионы по темпам экономического развития, и это несмотря на сложную геополитическую обстановку и проблемные отношения с ЕС.

Эффектно выступил на Форуме Гийом Ле Кюнфф, СЕО Nespresso, вышедший на сцену в кроссовках и джинсах, сделанных, по его заверению, из кофе. Глава компании, известной во всем мире и обеспечивающей работой в Швейцарии 2400 человек, воздал должное сотрудникам, проявляющим «чудеса профессионализма и изобретательности», что позволяет переживать все кризисы. Центральной темой беседы с ним стала конкуренция со стороны MIGROS: национальный торговый гигант заявил о выпуске порционных доз кофе в оболочке из морских водорослей вместо алюминиевых капсул. Г-н Ле Кюнфф произвел сложных математический расчет, имевший целью доказать, что вред окружающей среде от капсул минимальный, особенно если потребитель правильно использует дозировку, но признал, что работа над поиском альтернативы без ущерба для вкуса кофе ведется.

Кристиан Пети, возглавляющий Romande Energie, предсказуемо говорил о волнующей всех нас проблеме возможной нехватки электроэнергии. Причем говорил спокойно и разумно, честно сказав, что даром ясновидения не обладает, а потому, как и все, ежедневно следит за развитием ситуации. Тем не менее, один прогноз он все же сделал, предупредив, что самым критическим может стать период с февраля по апрель 2023 года, когда уровень воды на швейцарских дамбах будет минимальным. Кристиан Пети признал также, что война в Украине и ее последствия для Европы ускорили необходимость в переходе к альтернативным источникам энергии и в мужестве в процессе пересмотра собственного образа жизни.

В ответ на это директор Энергетического центра EPFL Ясмина Калисеси не смогла удержаться от ехидного замечания о том, что «ученые давно предупреждали», и что волшебных решений предложить сейчас невозможно – всем нужно сознательно экономить энергию насколько это возможно.

В разделе «Инновационная Швейцария» студенты EPFL представили проект Swiss Solar Boat – прототипом этой летающей лодки, работающей исключительно на солнечной энергии, можно полюбоваться перед входом в SwissTech Convention Center. Но звездой этой дискуссии стал хорошо известный нашим читателям Бертран Пиккар, создатель самолета на солнечных батареях Solar Impulse. После короткого документального фильма о покорении воздушного пространства – в котором, увы, отсутствовали и Челюскин, и Гагарин, – г-н Пиккар прочел довольно интересную лекцию о том, как сделать защиту окружающей среды экономически привлекательной, и поделился 1450 рациональными идеями на этот счет, полученными от предпринимателей и собранными в единый сборник.

Он присоединился к предыдущим ораторам, выражавшим неудовлетворенность действующим швейцарским законодательством. Подход в нем к инновациям Пиккар назвал анахронизмом и призвал сделать инновации востребованными, подчеркнув, что сегодня многие прячутся именно за законодательством, «позволяющим загрязнять» окружающую среду.

Пиккар воспользовался также случаем и наличием подходящей аудитории, чтобы сделать рекламу новому своему проекту – 150-метровому солнечному дирижаблю, на котором он собирается совершить 20-дневный беспосадочный полет, если, конечно, наберет достаточно денег от спонсоров.

Как видите, уровень участников был высоким. Однако главным форумным генералом, так сказать, а вернее генеральшей, стала федеральная советница из кантона Санкт-Галлен Карин Келлер-Суттер – синхронный переводчик по профессии, исполняющая сейчас, в частности, обязанности министра юстиции. Политик, не скрывающая год своего рождения – 1963, поделилась, что в годы ее детства, пришедшиеся на холодную войну с ее железным занавесом, даже Австрия казалась ей «почти Восточной Европой». По ее словам, украинский кризис позволил Швейцарии еще раз подтвердить ее приверженность ценностям Европы, с которой она «делит общую историю и общее иудео-христианское культурное наследие». Признавшись, что в первые дни войны она не поленилась выяснить, какое расстояние отделяет ее дом от ближайшего украинского города – 12 часов на машине, Карин Келлер-Суттер сообщила, что наиболее действенный способ сокращения миграционного потока – это создание благоприятных условий для того, чтобы украинцы могли оставаться дома: швейцарская миграционная служба, «рассчитанная» на 16 или 17 тысяч запросов в год, физически не справляется с наплывом прошений, которых с конце февраля зарегистрировано уже более 65 тысяч. Впрочем, это касается не только украинцев, для которых срок действия статуса S может продлеваться вплоть до пяти лет: по данным федеральной советницы, ежегодно родные места покидают в поисках лучшей доли 90 млн человек. Отметив, что миграция «это еще и большой бизнес», федеральная советница подчеркнула, что это – одна из областей, в которой необходимо международное сотрудничество.

Карин Келлер-Суттер стала единственной участницей Форума, которой можно было задать вопрос из зала. Мы воспользовались этой возможностью, чтобы поинтересоваться, есть ли прогресс в размышлениях правительства Швейцарии о том, что делать с новыми российскими диссидентами, покидающими Россию в знак несогласия с войной – как помнят наши читатели, рассматривались разные варианты. Признаемся, ответ федеральной советницы нас разочаровал. Она лишь подтвердила официальную позицию Государственного секретариата по миграции, заявив, что нежелание воевать – еще не повод для получения статуса беженца, при этом сравнив Россию с Эритреей, что, при всем уважении к этой стране, возможно, на наш взгляд, лишь с большой натяжкой. По словам Карин Келлер-Суттер, на сегодняшний день от россиян получено всего 160 ходатайств, которые будут рассматриваться в общем порядке.

Вот, пожалуй, то главное, что мы хотели рассказать вам о прошедшем Форуме 100. В заключение добавим, что жизнь не остановилась на время дискуссий в Технологическом центре EPFL. За то время, что мы находились в конференц-зале, поступили две новости, имеющие непосредственное отношение к обсуждавшимся темам. Первая: российский олигарх Юрий Мильнер, основатель солидной премии по фундаментальной физике, о которой мы рассказывали , отказался от российского гражданства из-за развязанной Россией войны против Украины. Вторая: глава немецкого агентства по вопросам кибербезопасности Арне Шёнбом отстранен от занимаемой должности по подозрению в связях с российскими спецслужбами.

Нужны ли комментарии?