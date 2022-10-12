Швейцария готовится к ядерной угрозе

Автор: Заррина Салимова, Берн, 12. 10. 2022.
Правительство уполномочило Федеральный департамент обороны и спорта (DDPS) создать Штаб стратегического командования (ECSC) на случай ядерного инцидента в связи с войной в Украине.|
Le Conseil fédéral a habilité le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) à mettre sur pied l’État-major de conduite stratégique de la Confédération (ECSC) en cas d’événement nucléaire lié à la guerre en Ukraine.
В пятницу, 30 сентября, главной новостью в швейцарских СМИ стала отставка возглавляющего департамент финансов федерального советника Ули Маурера, затмив многие другие информационные поводы. Как справедливо заметили наши коллеги из Tribune de Genève, практически незамеченным оказалось важное решение Федерального совета, касающееся плана действий на случай ядерной угрозы - от нашего внимания это не ускользнуло.
Берн, согласно официальному коммюнике, считает маловероятным, что Москва применит ядерное оружие в войне с Украиной или то, что ядерная катастрофа будет спровоцирована преднамеренно. Такая позиция контрастирует с недавним заявлением президента США Джо Байдена, считающего, что существует прямая угроза применения ядерного оружия: по его словам, с подобной перспективой мир не сталкивался со времен Карибского кризиса, случившегося в октябре 1962 года, то есть ровно 60 лет назад.
Швейцарские власти, тем не менее, отдают себе отчет в том, что если в Украине произойдет «ядерный инцидент», то это спровоцирует кризис огромного масштаба, который необходимо будет решать в срочном порядке. Для обеспечения быстрого и эффективного реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации Федеральный совет и решил создать компетентную организацию и определить ее обязанности.
Для этой цели правительство поручило Федеральному ведомству обороны и спорта создать Федеральный штаб стратегического командования. Его возглавит Тони Эдер, генеральный секретарь Министерства обороны и правая рука министра обороны Виолы Амхерд. Помимо него в структуру, созданную по образцу нынешнего Федерального штаба защиты населения, войдут еще пятнадцать человек. Ими станут генеральные секретари всех департаментов, пресс-секретарь Федерального совета Андре Симонацци, директора Федеральных ведомств здравоохранения, гражданской обороны, таможни и энергетики. Команду дополнят представители армии, полиции, гражданской обороны и пожарной охраны. При необходимости в штат могут быть включены и другие органы: в случае возникновения неожиданных или специфических проблем штаб может обратиться к услугам рабочих экспертных групп.
В задачи нового штаба войдет постоянный анализ ситуации, чтобы иметь возможность быстро ввести любые необходимые меры. В тесном сотрудничестве с компетентными органами структура также займется координацией кратко-, средне- и долгосрочного планирования действий в чрезвычайных ситуациях.
В целом, Федеральное ведомство защиты населения считает маловероятным применение Россией ядерного оружия. По данным ведомства, в случае ядерного взрыва в Украине, будь то на земле или в воздухе, радионуклиды, безусловно, могут быть обнаружены в Швейцарии, если территория окажется расположенной по направлению ветра. «Однако, поскольку Украина находится на расстоянии около 1700 км, никто в Швейцарии не будет серьезно облучен», - уверяют власти. Тем не менее, такое развитие событий может повлиять на поставки сельскохозяйственной продукции и, возможно, приведет к запрету на сбор урожая, выпас скота, охоту и рыбалку.
Добавим, что Берн рекомендует населению всегда иметь аварийные запасы примерно на неделю: непортящиеся продукты питания, воду в расчете девять литров на человека, а также самые необходимые лекарства. Полный список продуктов и вещей, которые необходимо держать на всякий случай, приведен на сайте Федерального ведомства национального экономического снабжения. В последний раз перечень обновлялся во время пандемии в 2020 году.
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Швейцария готовится к ядерной угрозеПравительство уполномочило Федеральный департамент обороны и спорта (DDPS) создать Штаб стратегического командования (ECSC) на случай ядерного инцидента в связи с войной в Украине.
Дмитрий Орлов октября 12, 2022