Автор: Лейла Бабаева, Женева, 14. 02. 2020. Просмотров: 16
Можно сказать, что, обращая внимание клиентов именно на «швейцарскость» их услуг, фирмы Конфедерации делают эффективный маркетинговый ход, так как в последнее время все чаще встает вопрос о расположении серверов, отвечающих за работу облака. Актуальность этой темы связана с тем, что в СМИ периодически описываются скандалы с кражей важных сведений, от которых не застрахованы даже самые крупные компании.
Швейцарская фирма Swisscom в описании своего предложения myCloud подчеркивает, что хранит данные своих клиентов на серверах, расположенных в Конфедерации. Фирма Elca тоже разместила свои серверы в альпийской республике, чтобы хранить на них самую важную информацию своих клиентов. По словам главы Elca Седрика Море, облачные услуги «отвечали» за 10% дохода его компании в 2019 году. Бизнесмен добавил, что спрос все время растет, настолько велика потребность швейцарских предпринимателей в безопасном хранении своих данных. Учитывая такую тенденцию, женевская компания Infomaniak вложила 6 млн франков в свою новую систему kDrive, позволяющую хранить и редактировать файлы онлайн. По словам представителя Infomaniak Томаса Якобсена, фирма хочет добиться того, чтобы через пять лет kDrive генерировала половину дохода предприятия.
По данным консалтинговой компании Canalys, в третьем квартале 2019 года наибольшие доли рынка облачных сервисов принадлежали компаниям Amazon (32,6%), Microsoft (16,9%) и Google (6,9%). Желая завоевать швейцарский рынок, эти фирмы тоже размещают часть своих серверов в Конфедерации. Amazon Web Services, вероятно, строит в Винтертуре центр хранения данных стоимостью 60,9 млн франков, пишет газета Tribune de Genève со ссылкой на немецкое издание Der Landbote. Услугами облачной платформы Microsoft Azure в Швейцарии пользуются около 30 клиентов, среди которых – страховая компания Swiss Re и банк UBS. Что касается Google Cloud, то Конфедерация стала 19-й страной мира, в которой американская корпорация предлагает облачные услуги.
Такие новости не пугают швейцарские предприятия. Представитель Infomaniak отметил, что, в отличие от американских корпораций, заманивающих клиентов бесплатными предложениями перед тем, как взвинтить цены, его компания предпочитает сразу предоставлять полную информацию о стоимости услуг.
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