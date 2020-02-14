Можно сказать, что, обращая внимание клиентов именно на «швейцарскость» их услуг, фирмы Конфедерации делают эффективный маркетинговый ход, так как в последнее время все чаще встает вопрос о расположении серверов, отвечающих за работу облака. Актуальность этой темы связана с тем, что в СМИ периодически описываются скандалы с кражей важных сведений, от которых не застрахованы даже самые крупные компании.



Швейцарская фирма Swisscom в описании своего предложения myCloud подчеркивает, что хранит данные своих клиентов на серверах, расположенных в Конфедерации. Фирма Elca тоже разместила свои серверы в альпийской республике, чтобы хранить на них самую важную информацию своих клиентов. По словам главы Elca Седрика Море, облачные услуги «отвечали» за 10% дохода его компании в 2019 году. Бизнесмен добавил, что спрос все время растет, настолько велика потребность швейцарских предпринимателей в безопасном хранении своих данных. Учитывая такую тенденцию, женевская компания Infomaniak вложила 6 млн франков в свою новую систему kDrive, позволяющую хранить и редактировать файлы онлайн. По словам представителя Infomaniak Томаса Якобсена, фирма хочет добиться того, чтобы через пять лет kDrive генерировала половину дохода предприятия.



По данным консалтинговой компании Canalys, в третьем квартале 2019 года наибольшие доли рынка облачных сервисов принадлежали компаниям Amazon (32,6%), Microsoft (16,9%) и Google (6,9%). Желая завоевать швейцарский рынок, эти фирмы тоже размещают часть своих серверов в Конфедерации. Amazon Web Services, вероятно, строит в Винтертуре центр хранения данных стоимостью 60,9 млн франков, пишет газета Tribune de Genève со ссылкой на немецкое издание Der Landbote. Услугами облачной платформы Microsoft Azure в Швейцарии пользуются около 30 клиентов, среди которых – страховая компания Swiss Re и банк UBS. Что касается Google Cloud, то Конфедерация стала 19-й страной мира, в которой американская корпорация предлагает облачные услуги.



Такие новости не пугают швейцарские предприятия. Представитель Infomaniak отметил, что, в отличие от американских корпораций, заманивающих клиентов бесплатными предложениями перед тем, как взвинтить цены, его компания предпочитает сразу предоставлять полную информацию о стоимости услуг.





Главный вопрос в этой ситуации звучит так: действительно ли швейцарское «облако» надежнее? По оценкам аналитиков, главную угрозу для данных представляют не правительства, а хакеры и организованная преступность. Седрик Море отметил, что для повышения безопасности своих серверов Elca тщательно оценивает качество оборудования. Бизнесмен добавил, что нулевого риска не бывает, тем более что чаще всего развитие событий определяет человеческий фактор.В исследовании X-Force Threat Intelligence Index 2020, опубликованном компанией IBM, отмечается, что в 2019 году кибермошенники активно пользовались доверием интернет-пользователей к известным ИТ-компаниям и уязвимостями облачных сервисов. Из более 8,5 млрд взломанных записей в 2019 году 7 млрд были связаны с неправильной настройкой облачных серверов и некорректной конфигурацией информационных систем. Неизвестно, сколько швейцарских предпринимателей ознакомились с Force Threat Intelligence Index 2020, но, по данным разных опросов, больше половины из них не пользуются облачными сервисами, а хранят данные своих компаний на рабочих компьютерах. Насколько такая тактика эффективна, и удастся ли ИТ-гигантам их переубедить, покажет время.