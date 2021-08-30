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понедельник, 30 августа 2021 года   

Более дешевая парковка для электромобилей в Берне|Des parkings moins chers pour les voitures électriques à Berne

Автор: Заррина Салимова, Берн, 30. 08. 2021.

Разрешения на парковку скоро подорожают. Фото: Nashagazeta.ch

Припарковать автомобиль в городе федерального значения в следующем году станет значительно дороже, при этом владельцы автомобилей на обычных двигателях должны будут платить больше, чем те, кто ездит на электромобилях.

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Le stationnement dans la ville fédérale deviendra considérablement plus cher l’année prochaine, et les propriétaires de voitures à moteur classique devront payer plus que ceux qui conduisent des voitures électriques.

Вот уже два года Берн сотрясают акции защитников климата: то школьники, по примеру Греты Тунберг, устраивают забастовки, то маршируют проходят многотысячные шеренги протестующих, то на Бундесплаце, прямо под парламентом, за одну ночь появляется палаточный лагерь экоактивистов, призывающих срочно сократить выбросы CO2 и спасти планету.

Многие граждане, наверное, не против что-то сделать в защиту климата, правда, как показали результаты референдума 13 июня, только в том случае, если для этого не придется платить из собственного кармана. Закону о выбросах СО2, одобренному парламентом в сентябре 2020-го, сказали «нет» 51,6% населения. Этот закон позволил бы Швейцарии сократить до 2030 года эмиссию диоксида углерода на 50% по сравнению с уровнем 1990 года. Однако одновременно закон предусматривал введение налога на частные полеты, а также на авиабилеты в размере от 30 до 120 франков. Кроме того, подорожали бы мазут и автомобильное топливо. А климатический фонд, созданный с целью поощрения мер по борьбе с глобальным потеплением, финансировался бы за счет одной трети доходов от налога на CO2 и почти половины доходов от налога на авиабилеты.

Что ж, закон на федеральном уровне отклонен, но это не мешает муниципалитетам принимать собственные меры. С этой точки зрения интересен пример Берна, за которым, возможно, вскоре последуют и другие города: местный городской совет первым в Швейцарии решил ввести разную плату за парковку в зависимости от типа автомобиля.

Бернским автомобилистам в скором будущем придется раскошелиться: цена годового разрешения на парковку вырастет с 264 франков сегодня до 492 франков! Любопытно, однако, что владельцы транспортных средств с альтернативными системами привода, т.е. электромобилей, окажутся в более выигрышном положении. Водителям таких машин придется платить за парковку меньше, хотя даже им придется доплатить – парковка обойдется не менее чем в 384 франка в год.

Кроме того, на платных парковках час будет стоить 3 франка – это, к слову, на полфранка больше, чем рекомендует ведомство контроля за ценообразованием. По мнению «надзирателей за ценами», плата должна покрывать только прямые расходы. Однако бернские власти смотрят на это иначе: прямые затраты в размере 2,39 франка не покрывают такие затраты, как загрязнение окружающей среды, расходы на несчастные случаи и обеспечение инфраструктуры. Решение должно быть одобрено городским парламентом.

Власти города считают, что это внесет значительный вклад в дело борьбы с изменением климата. Но, как нетрудно догадаться, администрация озабочена не только экологическими проблемами, а также надеется получить доход для городской казны, находящейся в затруднительном положении. Повышение платы за парковку является частью пакета мер, с помощью которых муниципалитет хочет вывести Берн из зоны убытков.

Промышленность такому решению невероятно рада. По данным Ассоциации электромобилей, это первый случай, когда город проводит различие между обычными и электромобилями, когда речь идет о плате за парковку. Люк Тшумпер из Swiss Emobility отметил в комментарии SRF, что это правильный шаг, ведь чтобы перейти на электромобили, необходимо убедить население, поэтому этот сигнал от политиков населению очень важен. В конце концов, электромобили более тихие и производят меньше выбросов CO2, по которым Швейцария имеет целевые показатели – льготы абсолютно оправданы, считает Тшумпер.

Противоположного мнения придерживаются владельцы обычных автомобилей, которые видят в этом неравное отношение, а также указывают на не самое экологичное производство батарей для электромобилей и на то, что просто не желают за свой счет амортизировать убытки городской казны. Партия Молодых либералов уже рассматривает возможность проведения референдума против предложения городских властей.

 

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