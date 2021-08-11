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среда, 11 августа 2021 года   

Улицы – пешеходам?|Les rues pour les piétons

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 11. 08. 2021.

Исторический центр Берна периодически становится пешеходным (с) Nashagazeta

Из городов Швейцарии все активнее выживают автомобилистов, и как противостоять этому процессу, совершенно непонятно.

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Les automobilistes se sentent de plus en plus débusqués des villes suisse et ce processus paraît incontournable.

Помните, не так давно мы рассказывали, что жители Женевы, где ситуация с парковками и так крайне напряженная, проголосовали за уничтожение 4000 парковочных мест?  И это после того, как велосипедные полосы расширили до неразумных пределов, а многие привычные удобные маршруты изменили до неузнаваемости. Автомобиль давно перестал быть роскошью, но теперь он на наших глазах превращается в помеху, осложняющую жизнь – сигналы, угрожающие спокойствию автомобилистов, множатся. Вот недавний пример.

Власти Цюриха решили закрыть, до 20 августа, три улицы в трех разных кварталах для моторизированных транспортных средств. На опустевших парковках разместили городскую мебель, насыпали песка для игры в петанк, нарисовали на асфальте гигантские шахматные доски… Все это – в рамках акции «Выходите на улицы», придуманной муниципалитетом. Автомобилистов раздражает необходимость объездов, но жители, поначалу испугавшиеся детского визга, начинают видеть плюсы: владелец серьезно пострадавшего из-за пандемии вьетнамского ресторанчика на улице Rotwandstrasse, например, с радостью отмечает 10-процентный прирост посетителей, а никогда ранее не общавшиеся соседи знакомятся за игрой в шахматы, пишет газета Le Temps. Но это в хорошую погоду, а лето в этом году выдалось, как мы знаем, дождливое

Людям среднего и старшего возраста, однако, эти милые картины напоминают совсем иные, тревожные времена, когда приостановление движения не было блажью. Уверены, многие наши читатели о подобном и не подозревают.

В 1973 году, в разгар нефтяного кризиса, когда на бензин были введены квоты, Федеральный совет объявил «воскресенья без машин» - общей сложностью три дня, на всей территории страны. На сохранившихся с той поры фотографиях довольная молодежь устраивает пикники на пустом шоссе; обыватели катаются в повозках или на роликах; дети играют посреди ставшей безопасной дороги.

Этот вынужденный опыт навел некоторых на мысль «отдать» улицу пешеходам в национальном масштабе. К счастью, безрезультатно. Выдвинутая в 1978 году народная инициатива, требовавшая «12 воскресных дней в году без средств транспорта с мотором и самолетов», была отвергнута 63,7% голосов. В мае 2003 года аналогичная «воскресная» инициатива, на этот раз ратовавшая лишь за четыре дня в году, также не прошла. Еще один провал последовал в 2019-м.

Однако пандемия коронавируса может нарушить эту тенденцию, ведь все мы и вправду заметили, как очистились за время вынужденного простоя транспорта небо и воздух. Только теперь с подобными инициативами выступают уже не народные объединения, а муниципалитеты. Так, вслед за Цюрихом, 19 сентября будет закрыта для трафика популярная Technikumstrasse в Винтертуре. Весной этого года коммунальный парламент Шаффхаузена разрешил муниципалитету объявить несколько воскресных дней в году «безмоторными» - для пробы. Подобные «пробы» вот уже несколько лет практикуют в Берне: в течение нескольких летних выходных некоторые улицы столицы объявляются переходными, там устраиваются концерты и прочие развлекательные мероприятия, а в нескольких кварталах скорость передвижения уже на постоянной основе ограничена 30 км/ч. В 2016 году на один воскресный день женевский мост Монблан был превращен в гигантскую террасу. В Базеле в начале года сформировалось движение «забастовка ради окружающей среды», призывающее обходиться без машин один день в месяц, а в начале сентября в парламенте кантона Базель-городской будет обсуждаться вопрос о полном освобождении от машин нескольких улиц в центре города, чтобы у детей было больше места для игр правда, речь идет о будущем лете, а до него еще надо дожить.

Разумеется, политическая подоплека для подобных действий сегодня новая. Если пятьдесят лет назад решение правительства было продиктовано нехваткой бензина, сейчас все дело в заботе об окружающей среде: транспорт, в том числе личный, ответственен за 40% выхлопов углекислого газа. Признавая, что реальный положительный эффект от нескольких дней или улиц без машин на природу крайне ограничен, активисты тем не менее уверены, что подобные акции привлекают внимание к глобальной проблеме и подталкивают население к более частому передвижению на своих двоих, что и для здоровья полезно.

А вы, дорогие читатели, готовы отказаться от автомобиля?

 

 

 

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