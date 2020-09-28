Основные решения швейцарского парламента

В течение трех недель, с 7 по 25 сентября, в Берне проходила осенняя сессия швейцарского парламента, сопровождавшаяся жаркими дебатами, усиленными санитарными мерами и неожиданной акцией гражданского неповиновения, организованной на площади перед Федеральным дворцом защитниками климата. В ходе финального голосования обе палаты Федеральной ассамблеи – Национальный совет и Совет кантонов – одобрили более 20 законопроектов.

Наша Газета уже рассказывала, что основной темой обсуждения был Закон о Covid-19. Напомним, что с 13 марта Федеральный совет издал несколько постановлений, направленных на борьбу с эпидемией и преодоление коронакризиса, однако срок действия этих положений ограничен шестью месяцами, после чего они должны быть законодательно закреплены. Целью «коронавирусного» закона будет продление срока предоставления финансовой помощи до 31 декабря 2021 года. В частности, парламент оказался более щедрым, чем правительство, и поддержал выделение пособий по потере заработка для самозанятых и тех, кто в результате сокращения деятельности понес убытки не менее 55% по сравнению с финансовыми показателями 2015-2019 годов. Выплаты будут производиться на основании заявлений. Профессиональные футбольные и хоккейные лиги смогут получить беспроцентные кредиты, а Федеральному ведомству культуры выделят в общей сложности 100 млн франков для поддержки организаций, активных в этой сфере.

«Горячей темой» стал и Закон о CO2, за пересмотр которого проголосовало большинство членов обеих палат. Реформа должна позволить Швейцарии сократить выбросы CO2 на 50% к 2030 году по сравнению с 1990 годом и ограничить глобальное потепление 1,5 градусами. Три четверти сокращения выбросов CO2 должны быть достигнуты в Швейцарии, остальное – за рубежом. Закон предусматривает введение налога на частные полеты, а также на авиабилеты в размере от 30 до 120 франков в зависимости от расстояния и класса обслуживания. Верхний предел налога на ископаемые виды топлива увеличится со 120 франков за тонну CO2 до 210 франков. Подорожают мазут и автомобильное топливо. Климатический фонд, созданный с целью поощрения мер по борьбе с глобальным потеплением, будет финансироваться за счет одной трети доходов от налога на CO2 (максимум до 450 млн франков в год). Кроме того, на эти цели будут направлены менее половины доходов от налога на авиабилеты.

Ревизии также подвергся Закон о защите данных, в котором теперь регламентируются принципы профилирования, то есть процесса обработки личных данных, позволяющих составить точный профиль личности граждан путем сопоставления данных из разных источников. Внесение поправок было необходимо для того, чтобы Брюссель смог признать швейцарское законодательство в области защиты данных эквивалентным европейскому. Дело в том, что 25 мая 2018 года в ЕС вступил в силу новый Общий регламент о защите данных. Отсутствие эквивалентности двух законодательств означало бы, что компаниям пришлось бы доказывать, что они гарантируют защиту данных в каждом конкретном случае. Чтобы этого избежать, парламент внес положения, соответствующие европейским стандартам.

Федеральная ассамблея также решила ужесточить уголовное законодательство в области борьбы с терроризмом . В его основе лежит новое положение об уголовной ответственности за вербовку, обучение и поездки в целях совершения террористического акта. Закон, который предусматривает принятие полицией превентивных мер против террористических угроз, неоднократно подвергался критике со стороны правозащитных организаций, считающих, что расширение полномочий полиции может привести к нарушению прав и свобод человека.

Обе палаты поддержали предложение Федерального совета о возмещении НДС, ошибочно взысканного с жителей Швейцарии при уплате пошлины на радио и телевидение в период с 2010 по 2015 годы. Напомним, что правительство предложило вернуть в 2021 году домохозяйствам по 50 франков путем соответствующего снижения размера сбора.

Утверждены, среди прочего, Закон о поддержке общественного транспорта во время коронакризиса, положение о дополнительном финансировании страхования на случай безработицы и пересмотр Закона о наркотических средствах и психотропных веществах. Поддержку получили законопроекты о поощрении научных исследований и о содействии культуре.

Последнее слово по некоторым вопросам, впрочем, может быть за народом, например, проведение референдума по Закону о CO2 поддерживает Народная партия Швейцарии (UDC/SVP).

Добавим, что 29 и 30 октября состоится специальная сессия Национального совета, а зимняя парламентская сессия пройдет с 30 ноября по 18 декабря.