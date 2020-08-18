Специалисты сайта сравнения цен comparis.ch проанализировали стоимость годовых парковочных абонементов в сорока городах Швейцарии и сделали интересные выводы. Помимо Ветцикона (кантон Цюрих), заоблачными ценами отличаются Рапперсвиль-Йона (Санкт-Галлен) – 1000 франков, Веденсвиль (Цюрих) – 720 франков и Винтертур - 710, подчеркивается в официальном коммюнике. Первое место в составленном экспертами списке занял город Бар (Цуг) – не потому, что здесь абонемент стоит дороже всего, а потому, что его здесь вообще нет. В результате автовладельцам, у которых нет частных парковочных мест, приходится выкручиваться, кто как может.

Чтобы купить в Веденсвиле абонемент за 720 франков, недостаточно одного желания, нужно иметь еще абонемент железнодорожной компании CFF/SBB/FFS, жить в этой коммуне или в одной из соседних (при условии, что вы регулярно ездите в Веденсвиль на работу). Если не учитывать годовой абонемент за 8 франков, который продается в Риене (Базель-городской), то самые невысокие цены – в Романдии: Ла Шо-де-Фон – 20 франков, Невшатель – 110, Монтре – 170, Женева – 200, Ивердон-ле-Бен – 270 и т.д. Ла Шо-де-Фон интересен еще и тем, что в 2011 году местное население подавляющим большинством голосов проголосовало за то, чтобы сделать парковки для резидентов бесплатными. А вышеупомянутые 20 франков – это административный сбор.

Эксперт comparis.ch по налоговым вопросам Лео Хага пояснил, что цена абонемента связана не с языковым регионом, а с уровнем налогообложения. Базель, Берн и кантоны Романдии взимают со своих жителей большие суммы, поэтому абонементы здесь стоят сравнительно недорого, чтобы не вызывать недовольства населения. В Цюрихе, центральной и восточной частях страны власти постепенно увеличивают стоимость таких документов или вводят ограничения на их выдачу.

В июле этого года муниципальный совет Цюриха представил в парламент постановление, в котором предусматривается повышение цены с 300 до 780 франков. Некоторые жители Люцерна сдают в аренду свои парковочные места тем, кто приезжают в этот город на работу. Муниципальный совет хочет покончить с такой деятельностью и планирует ввести в 2021 году условие продажи абонемента: необходимо будет представить подтверждение того, что на парковке у конкретного жилого дома нет свободных мест. В Ветциконе размышляют над новыми правилами, поэтому годовые абонементы пока не продаются.

Говоря о налогах, добавим, что в Швейцарии есть кантон, куда можно переехать, чтобы избежать непосильного бремени – это Цуг. Здесь семья с двумя детьми и доходом 120 тыс. франков (до вычета налогов) платит около 1600 франков, в Женеве эта же семья платила бы более 7400 франков, в Невшателе – более 13 470 франков. В Лозанне тоже придется раскошелиться: здесь вынуждены платить крупные суммы не только миллионеры, но и жители со скромными доходами. Впрочем, «налоговым адом» в Романдии считается кантон Невшатель, где платят большие налоги швейцарцы с доходом до 90 тыс., 125 тыс. или 175 тыс. франков. В настоящее время здесь проводят налоговую реформу, остается набраться терпения, чтобы увидеть, какие она даст результаты.

Семье с двумя детьми или без детей с доходом до 125 тыс., 175 тыс. или 1 млн франков в год (до вычета налогов), которая хочет жить именно в Романдии, стоит подумать о переезде в Сион, так как здесь ей придется платить меньше всего по сравнению с другими крупными городами франкоязычных кантонов. Больше информации можно получить, воспользовавшись калькулятором на сайте Федеральной налоговой администрации.