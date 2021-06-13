Референдум 13 июня: много решений за один день

Наша Газета писала о том, какие вопросы общенационального уровня должно решить население. Инициативу «За чистую питьевую воду и здоровые продукты питания» отклонили 60,7% проголосовавших. Ее авторы уверены, что действующие в Швейцарии требования к ведению сельского хозяйства без ущерба для окружающей среды недостаточны. По их мнению, дотации следует платить лишь тем фермерам, которым не используют антибиотики и пестициды и в состоянии обеспечить животных кормами со своих полей.

Понимая беспокойство авторов инициативы, правительство и парламент все же подчеркивали, что, если народ скажет «да», то объем отечественной сельскохозяйственной продукции сократится и Швейцарии придется импортировать недостающие партии из-за рубежа, что будет означать перенесение проблемы загрязнения в другую страну.

Инициативу «», предполагающую отказ от использования этих веществ в сельском хозяйстве, а также от импорта в коммерческих целях продуктов питания, содержащих синтетические пестициды, отвергли 60,6% швейцарцев. Правительство и парламент напоминали, что использование пестицидов в Конфедерации строго регламентировано, к тому же в стране осуществляется поиск альтернативных решений.

Закону о выбросах СО2, одобренному парламентом в сентябре 2020-го, сказали «нет» 51,6% населения. Этот закон позволил бы Швейцарии сократить до 2030 года эмиссию диоксида углерода на 50% по сравнению с уровнем 1990 года. Противники этого закона призывали проявить благоразумие, напоминая, что Конфедерация отвечает за сравнительно небольшую часть мировых выбросов СО2. Кроме того, Швейцария добилась больших успехов в переработке отходов и защите окружающей среды.

Закон о мерах противодействия терроризму, который одобрили 56,6% швейцарцев, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет за оказание поддержки преступным или террористическим организациям. Правозащитные организации указывали на то, что на основании этого закона могут быть нарушены права человека и ребенка (некоторые предусмотренные меры распространяются на 12-летних детей). Более того, закон нарушает принцип разделения полномочий, поскольку во многих случаях полиция сможет сама принимать решения и приводить их в исполнение на основании подозрений, что тот или иной человек представляет угрозу для общества. Среди прочего, меры включают ограничение свободы передвижения и домашний арест. Со своей стороны, Федеральный совет и парламент призывали проголосовать «за», подчеркивая, что права граждан не будут нарушаться, а любые меры полиции могут быть обжалованы в суде. Эти предполагаемые нововведения были предметом оживленных дискуссий как в Швейцарии, так и за ее пределами. 29 мая тысячи лозаннцев и женевцев вышли на демонстрации против нового закона.

Закон о Covid-19 обеспечит продление срока предоставления финансовой помощи предприятиям и частным лицам до 31 декабря 2021 года. Против этого закона, вступившего в силу в сентябре прошлого года, выступала ассоциация «Друзья конституции», указывая на то, что он бесполезен, поскольку касается выплат, осуществление которых Федеральный совет может регламентировать в особых постановлениях. Межпартийный парламентский комитет, в который входят представители всех партий, кроме Народной партии Швейцарии, напоминал, что без закона о Covid-19 выплаты компаниям, предпринимателям и наемным работникам прекратятся, тогда как этот вид помощи помогает избежать банкротств и в целом способствует тому, чтобы общество легче перенесло экономические последствия санитарного кризиса. Новому закону сказали «да» 60,2% проголосовавших.

Кроме того, швейцарцы решили ряд вопросов кантонального значения. Жители города Фрибург отвергли инициативу «Автомобилист не голубь, а путешественник», согласно которой цена за парковку в их городе должна составлять 1 франк в час. Автор инициативы, местный депутат Клаудио Рюго, подчеркнул, что цена парковки определяет привычки потребителей, поэтому магазины в центре города страдают от нехватки клиентов. Его идею не поддержали другие партии, но она очень понравилась владельцам кафе и ресторанов… которым придется смириться с поражением.

Женевцы сказали «да» законопроекту, предполагающему создание в коммуне Берне зеленой зоны, также здесь будут размещены две кантональные школы. Местные жители отклонили инициативу, согласно которой в парке, окружающем Дворец Наций ООН, панировалось построить комплекс зданий под названием «Город музыки», включающий концертные залы, студии звукозаписи, аудитории для занятий студентов, выставочный зал, ресторан, кафе и т.д.

Тичинцы проголосовали за отмену пожизненых рент бывшим членам кантонального правительства. Если эти политики уйдут в отставку или их не переизберут до достижения 55-летнего возраста, то им будет выплачена компенсация, а те, кому больше 55-ти, имеют право на специальные выплаты до выхода на пенсию. Население Юра подавляющим большинством голосов одобрило инициативу о зарплатном равенстве мужчин и женщин. Теперь на кантональном уровне будут приняты меры, позволяющие достичь одинаковой оплаты труда. Жители Фрибурга сказали «да» выделению дополнительных бюджетных средств на создание инновационного центра Bluefactory, а население Граубюндена высказалось за новую избирательную систему для кантонального правительства. Цюрихцы одобрили выделение 200 млн франков на расширение использования возобновляемых источников энергии, а также 16,3 млн франков на сооружение туннеля для велосипедистов под Центральным вокзалом Цюриха и отклонили инициативу, предполагающую повышение выплат на детей в возрасте до 12-ти лет.