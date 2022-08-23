Как экономить энергию?

Война в Украине и растущие цены на сырье делают газ и нефть дефицитными и дорогими, и эта тема стала одной из главных в швейцарских СМИ в последнее время. Не проходит и дня, чтобы в прессе не появилось очередное интервью с политиками или экспертами в области энергобезопасности. Одни из них настроены пессимистично и считают, что нехватка энергопоставок реальна, а риск периодического отключения электроэнергии высок. Другие же (включая министра экономики Ги Пармелена, которого левые партии критикуют за бездействие) призывают не «драматизировать» ситуацию, уверяя, что Федеральный совет вскоре представит свои директивы. Правительство, в частности, уже решило использовать несколько электростанций, работающих на газе или нефти, в качестве резерва на случай чрезвычайной ситуации. Так, в Аргау расположена испытательная электростанция Ansaldo Energia, которая может быть использована для восполнения дефицита энергии уже в 2023 году.

Удастся ли Швейцарии избежать грядущей зимой отключения света, пока неизвестно, но подорожание коммунальных услуг – это уже факт. По разным оценкам, счета за отопление могут вырасти в среднем на 100 франков в месяц, особенно в плохо изолированных домах, отапливаемых мазутом или газом. Некоторые наши читатели уже, наверняка, получили письма от управляющих компаний с предложением добровольно платить больше за коммунальные услуги. За 2,5-комнатную квартиру предлагается платить дополнительно 50 франков в месяц, за 3,5-комнатную – 70 франков. Для пятикомнатной квартиры ежемесячные дополнительные расходы могут составить до 200 франков.

Пока речь идет только о добровольных авансовых платежах, и арендатор, безусловно, волен с этим согласиться или нет. Однако стоит понимать, что сумма в финальной квитанции, которая придет в течение следующего года, будет выше, чем в предыдущие годы. Ассоциация арендаторов ASLOCA, например, советует самостоятельно откладывать средства, создавая финансовый резерв на следующий год, но не делать при этом авансовых платежей арендодателям. Кроме того, ASLOCA обратилась к властям с просьбой о предоставлении «энергетического пособия» в размере 200 франков на человека.

В общем, жителям Швейцарии придется беречь энергию не только потому, что счета растут, но и потому, что энергоносители в дефиците. Какие же меры экономии могут действительно оказаться эффективными? Прежде всего, уменьшение температуры в помещениях на один градус позволяет сэкономить 7% от общего потребления необходимой для отопления энергии. Среднестатистическая семья может сэкономить таким образом около 100 франков в год. Если вы находитесь в отпуске, убавьте температуру до 16 градусов. Не следует допускать, чтобы в квартире становилось намного холоднее, потому что для повторного нагрева требуется много энергии. Кроме того, если в вашей квартире холодно, то соседям придется прилагать больше усилий для поддержания тепла в их квартирах. Наконец, в слишком холодных помещениях существует риск появления плесени.

Достаточно много можно сэкономить на кухне. Если вы печете пирог или делаете пиццу, то выключите духовку до окончания времени выпечки. Прибор остывает медленно, и остаточного тепла хватит для доведения блюда до готовности. По возможности накрывайте кастрюлю крышкой, так как это предотвращает излишнюю утечку тепла. Для кипячения воды лучше всего использовать чайник, так как он обычно потребляет меньше электроэнергии, а нагретую воду затем можно вылить в кастрюлю и добавить в нее спагетти. Для более длительного приготовления, например, варки картофеля, лучше всего использовать скороварку. Разогревайте пищу на сковороде, так как духовка требует примерно в 7 раз больше энергии и поэтому не подходит для этой цели. Водой, которая использовалась для мытья овощей и фруктов, можно затем поливать комнатные растения.

На долю холодильника приходится до четверти потребления электроэнергии в домашнем хозяйстве, поэтому он должен относиться к классу энергоэффективности A+++. Также проверьте, плотно ли закрывается дверца. Если в морозильной камере образовался лед, то следует как можно быстрее разморозить его. Слой льда толщиной всего в пять миллиметров увеличивает потребление электроэнергии примерно на 30%.

На мытье посуды под горячей проточной водой уходит 390 кВт/ч в год, тогда как посудомоечная машина потребляет на 30% меньше энергии, а программа Eco «съедает» всего 150 кВт/ч в год. Посудомоечная машина всегда должна быть заполнена до максимума.

Белье необязательно стирать в очень горячей воде. Современные моющие средства предназначены для более низких температур, поэтому не сильно загрязненное белье можно стирать при 20 градусах, потребляя при этом на 70% меньше энергии.

За одну минуту принятия душа расходуется в среднем 15 литров воды, а с использованием экономичной насадки для душа – всего шесть литров. При этом полная ванна вмещает около 150 литров, то есть если вы принимаете горячий душ более десяти минут, вы используете больше воды и энергии, чем если бы вы принимали ванну. Любопытно, что для пяти минут душа нужно 1,7 кВт/ч электроэнергии – это почти столько же, сколько потребляет смартфон в год.

Еще один потенциальный источник экономии – это модем, который потребляет от 5 до 12 Вт электроэнергии. По подсчетам SRF, если отключать прибор от сети каждую ночь и во время каникул, то можно сэкономить около 29 кВт/ч в год. Столько же электроэнергии требуется для 60 стирок белья. Однако следует учесть два момента. Во-первых, интернет-провайдеры могут автоматически устанавливать обновления, в том числе безопасности, для роутера в ночное время. Если прибор отключен, то обновление откладывается до следующей ночи, и так далее. Во-вторых, многие устройства в доме зависят от подключения к Интернету, например, стационарные телефоны, камеры наблюдения и система «умного дома». Без доступа к сети эти приборы не работают или работают в ограниченном объеме.

Добавим, что согласно нерепрезентативному онлайн-опросу, проведенному изданиями Tribune de Genève и 24 Heures, швейцарцы готовы экономить. Так, большинство из 4000 респондентов высказались за запрет рекламных щитов в ночное время (96%) и за уменьшение температуры отопления на один градус (92%). 87% также могут обойтись без принятия ванн, а 81% будет выключать из сети приборы, находящиеся в режиме ожидания. 52% респондентов, тем не менее, не поддерживают идею отключить горнолыжные подъемники. Кроме того, 75% участников опроса не намерены отказываться от вспомогательной бытовой техники, например, посудомоечных машин или морозильных камер. А на какие жертвы для экономии энергии готовы наши читатели? Ждем ваших комментариев!