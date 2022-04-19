Прошлый вторник, 12 апреля, для многих был ничем не примечательным, а ведь, с математической точки зрения, именно в этот день Швейцария исчерпала свои годовые возможности по производству энергии. Этот своеобразный «день энергетической независимости» был определен швейцарским фондом SES. Согласно подсчетам, если бы с начала года страна жила за счет собственных ресурсов, то с 13 апреля она зависела бы исключительно от импорта.

Швейцарская Конфедерация сама производит лишь четверть необходимой ей энергии, тогда как три четверти импортируются. При этом двадцать лет назад Швейцария могла жить за счет внутреннего производства только до 11 марта. Сейчас, благодаря расширению использования возобновляемых источников, энергетическая автономность страны возросла, хотя зависимость от иностранных поставщиков все еще остается очень высокой.

Более того, энергопотребление растет. Так, по последним статистическим данным, в 2021 году Швейцария использовала в среднем на 4,3% (+2,4 млрд киловатт-часов) больше электроэнергии, чем годом ранее. Это увеличение соответствует примерно годовому энергопотреблению 479 800 домохозяйств. В то же время производство электроэнергии снизилось на 8,2% - до 64,2 млрд киловатт-часов. В целом, на долю гидроэлектростанций пришлось 61,5% от общего объема производства электроэнергии, атомных электростанций – 28,9%, традиционных тепловых электростанций и электростанций на возобновляемых источниках энергии – 9,6%. Как помнят наши читатели, Швейцария задалась целью покончить с использованием атомной энергии в обозримом будущем. Однако перед лицом нехватки электроэнергии президент EconomieSuisse Кристоф Мёдер призвал правительство выделить субсидии существующим, но уже не рентабельным атомным станциям, если они могут помочь предотвратить black-out.

Иными словами, в контексте войны в Украине, которая привела к беспрецедентному подорожанию энергоносителей, эти «входные данные» выглядят неутешительно. Компаниям и домохозяйствам стоит готовиться к значительному росту цен. Что же будут делать власти?

В конце прошлой недели стало известно, что правительство намерено создать механизм оказания помощи системно значимым электроэнергетическим компаниям, которым в связи с большими колебаниями цен на энергетических рынках требуются дополнительные ресурсы для покрытия финансовых гарантий, связанных с торговлей электроэнергией. Потребности оптовых электроэнергетических компаний в ликвидности резко возрастают, и неконтролируемый выход крупного предприятия из цепи поставок может поставить под угрозу надежность снабжения всей страны. Как поясняет SRF, обычно трейдеры обеспечивают поставку электроэнергии в течение нескольких месяцев или лет, но им приходится платить за это сразу, что стоит очень дорого. Компании получают эти деньги, например, от банков, которые взамен требуют залог – недвижимость или акции. Как правило, предприятия могут вернуть деньги, когда продадут электроэнергию. Но если цена сильно колеблется, как, например, сейчас, то нет уверенности в том, что компания получит за электроэнергию столько же денег, сколько она когда-то заплатила за нее. Поэтому риск для банков возрастает, и они требуют более высокого залога. Остается следующее: либо компания не покупает электроэнергию, что чревато дефицитом поставок; либо предприятию грозит банкротство. Если различные компании по всей Европе сталкиваются с аналогичными проблемами, то это может вызвать цепную реакцию.

Чтобы этого избежать и обеспечить население Швейцарии электроэнергией следующей зимой, Федеральный совет планирует разработать ряд временных мер государственной поддержки, которые будут представлены парламенту во время летней сессии и должны вступить в силу как можно скорее. Пока швейцарские компании обладают достаточной ликвидностью, но если европейский рынок даст сбой, то они могут оказаться в ситуации, когда государственное вмешательство потребуется в течение 48 часов. Речь идет, в частности, о таких оптовых предприятиях, как Alpiq, Axpo или BKW.

Предприятиям придется соответствовать строгим условиям, таким как требования о прозрачности, запрет на дивиденды или гарантии в виде заложенных акций. Как отметила в ходе прошедшей в прошлый четверг пресс-конференции федеральная советница Симонетта Соммаруга, в Германии также рассматривается возможность оказания подобной помощи в размере 100 млрд франков. В Швейцарии эта сумма может составить от 5 до 10 млрд франков. Тем не менее, компаниям, в первую очередь, придется искать собственные решения. «Война и высокая волатильность цен требуют от них большей вовлеченности, большей гибкости и, в некоторых случаях, адаптации своей бизнес-модели. Конфедерация должна вмешиваться в дела компаний, их кредиторов и акционеров только вспомогательным образом», - отмечается в правительственном коммюнике.

А что же делать обычным людям, которым, очевидно, следующей зимой придется в любом случае платить за энергию намного больше, чем в прошлом году? Правительство рассматривает вопрос о том, как можно помочь малообеспеченным домохозяйствам. В частности, Федеральный совет создал рабочую группу для изучения последствий роста цен на энергоносители, сообщает газета SonntagsZeitung. Напомним, что в Швейцарии тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются один раз в год. «Следующий тарифный раунд состоится осенью, и мы должны будем внимательно проанализировать, насколько вырастут цены на электроэнергию для частных домохозяйств. И на то, какие меры будут необходимы и возможны, по крайней мере, для домохозяйств с низким уровнем дохода и для некоторых малых и средних предприятий», - пояснила Симонетта Соммаруга в интервью SonntagsZeitung. Министр энергетики, впрочем, не уточнила, в какой форме может быть оказана эта помощь. Но ограничить цены или установить единый тариф вряд ли получится, так как в Швейцарии работают около 600 поставщиков энергии с очень разными тарифными системами.