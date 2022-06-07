Нет, наверное, среди наших читателей человека, который не знает, что в Будри (кантон Невшатель) работает федеральный миграционный центр, в который могут обращаться граждане Украины, желающие получить защиту в Швейцарии. Среди них волею судьбы оказался Евгений Григоренко, поделившийся с нами своими впечатлениями. Предлагаем вашему вниманию две страницы из его дневника.