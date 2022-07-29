За последние несколько дней Швейцария «принарядилась»: на фасадах зданий в каждом городе развеваются гербы коммун и красные флаги с белым крестом. А в магазинах появились специальные отделы, где можно приобрести товары с национальной символикой – от маек, кепок и бумажных гирлянд до кружек и даже десертов с марципановыми швейцарскими флагами. Все это верные признаки того, что приближается Национальный праздник Швейцарии.

В этом году Конфедерация отмечает свой день рождения в напряженном политическом контексте. На европейском континенте впервые за многие годы идет война, и нейтральная Швейцария не осталась в стороне, принимая украинских беженцев и присоединяясь к каждому пакету европейских санкций в отношении России. Когда 1 августа 1291 года на берегу Фирвальдштетского озера три представителя альпийских областей Ури, Швиц и Унтервальден, не пожелав смириться с притеснениями со стороны Габсбургов, дали клятву о взаимопомощи и создании вечного союза для защиты от внешнего нападения, они, наверняка, предвидели, что этот договор поможет гельветам пережить многие грядущие европейские войны. Но отцы-основатели Конфедерации ничего не знали о том, что в будущем страна выберет нейтральный курс. Из-за войны в Украине сохранение швейцарского нейтралитета если и не ставится под сомнение, то во многом переосмысливается. Как власти, так и население (если верить соцопросам) выступают за усиление оборонного потенциала страны и более тесное сотрудничество с другими военными альянсами, в частности, с НАТО. Приведет ли сегодняшняя ситуация к каким-то кардинальным сдвигам в швейцарской политике, пока сказать трудно, но очевидно, что непрекращающиеся дискуссии о нейтралитете во многом определят празднование Национального дня в этом году.

Показательной, с этой точки зрения, станет праздничная поездка президента Конфедерации Иньяцио Кассиса, которая состоится 1 августа под лозунгом «на рельсах швейцарского разнообразия». В эти нестабильные времена федеральный советник решил посвятить свое путешествие не только разнообразию, но и способности к примирению. Швейцарский президент отправится через всю страну на поезде, сделав несколько остановок для встречи с населением в местах, имеющих символическое значение для истории Швейцарии.

Путешествие начнется в Лугано, а по пути Иньяцио Кассис остановится на традиционный фермерский бранч в Кнонау (кантон Цюрих). Городок расположен поблизости от тех мест, где происходили две Каппельские войны (в 1529 и 1531 годах), вызванные противостоянием католических и протестантских кантонов. Кроме того, недалеко от Кнонау состоялись битвы короткой и отчасти сепаратистской гражданской Зондербундской войны (3-29 ноября 1847 года), во время которой лига отделившихся консервативных католических кантонов выступила против большинства других кантонов страны, защищавших Швейцарскую Конфедерацию, в то время как некоторые сохраняли нейтралитет. Следующей остановкой станет Гренхен (кантон Золотурн), который называют ареной социальной борьбы в Швейцарии. Оба города, Гренхен и Кнонау, считаются символами типичной для швейцарцев способности к примирению – иногда даже после братоубийственных конфликтов. Тот факт, что президент Швейцарии предлагает в Национальный праздник вспомнить о таких, честно скажем, малоизвестных страницах швейцарской истории, наводит на определенные размышления – параллели с войной в Украине напрашиваются сами собой. Если швейцарцы смогли достичь мира, то, видимо, смогут и другие. «Культура диалога, которая есть в Швейцарии, является бесценным активом. Наша способность к сплочению – это сила, которую мы должны сохранить любой ценой. Недавняя история показывает нам, что мир и безопасность никогда нельзя воспринимать как должное», - отметил Иньяцио Кассис.

В конце дня, сделав остановку в Ивердон-ле-Бене, президентский поезд доберется до Лозанны. Иньяцио Кассис посетит новый лозаннский музейный квартал, о котором Наша Газета подробно рассказывала, после чего выступит с речью в присутствии мэра города Грегуара Жюно. Путешествие должно завершиться традиционным фейерверком на берегу Женевского озера.

У остальных федеральных советников программа будет менее насыщенной. При этом воскресное выступление Алена Берсе в Люцерне заранее вызвало ажиотаж, поскольку ради него пришлось перенести матч между футбольными клубами «Люцерн» и «Базель». В целом, речи министров можно будет послушать в 16 муниципалитетах, со списком которых можно ознакомиться здесь.

А вот традиционный праздник на лугу Рютли в этом году пройдет без участия членов Федерального совета. Однако посетители могут рассчитывать на богатую программу развлечений. С речью выступит, среди прочих, президент открывающегося на следующей неделе кинофестиваля в Локарно Марко Солари.

Добавим, что из-за повышающей угрозу пожаров жаркой и сухой погоды проведение фейерверков во многих кантонах запрещено, что, может быть, и к лучшему. Фейерверки ежегодно производят 300 тонн загрязняющей воздух мелкой пыли, что соответствует 2% ее годовых выбросов в Швейцарии. Мелкие частицы и дым могут стать проблемой для чувствительных людей и тех, кто страдает заболеваниями дыхательных путей или системы кровообращения. Если стоять слишком близко к фейерверку, то можно повредить слух – иногда необратимо. Более того, петарды и фейерверки являются источником сильного стресса для животных, а традиционные костры 1 августа могут стать для них смертельной ловушкой. Если дрова сложены заранее, то за ночь в них могут забраться ежи и мыши. Когда дрова начинают гореть, у зверюшек нет пути к отступлению, так как вокруг костра собираются много людей. В худшем случае животные умирают в муках. Швейцарская организация защиты животных советует складывать дрова в кучу непосредственно перед сжиганием либо возвести у стопки дров защитное ограждение, которое можно снять незадолго до розжига.