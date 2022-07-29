Автор: Заррина Салимова, Берн, 29. 07. 2022.
Как Швейцария готовится к Национальному дню? Куда отправится 1 августа швейцарский президент? Где можно будет послушать речи федеральных советников? И что нужно учитывать тем, кто хочет устроить фейерверк?|
Comment la Suisse se prépare-t-elle à la Fête nationale? Où le président suisse se rendra-t-il le 1er août? Où peut-on écouter les discours des conseillers fédéraux? Et que doivent prendre en compte ceux qui veulent tirer des feux d’artifice?
За последние несколько дней Швейцария «принарядилась»: на фасадах зданий в каждом городе развеваются гербы коммун и красные флаги с белым крестом. А в магазинах появились специальные отделы, где можно приобрести товары с национальной символикой – от маек, кепок и бумажных гирлянд до кружек и даже десертов с марципановыми швейцарскими флагами. Все это верные признаки того, что приближается Национальный праздник Швейцарии.
В этом году Конфедерация отмечает свой день рождения в напряженном политическом контексте. На европейском континенте впервые за многие годы идет война, и нейтральная Швейцария не осталась в стороне, принимая украинских беженцев и присоединяясь к каждому пакету европейских санкций в отношении России. Когда 1 августа 1291 года на берегу Фирвальдштетского озера три представителя альпийских областей Ури, Швиц и Унтервальден, не пожелав смириться с притеснениями со стороны Габсбургов, дали клятву о взаимопомощи и создании вечного союза для защиты от внешнего нападения, они, наверняка, предвидели, что этот договор поможет гельветам пережить многие грядущие европейские войны. Но отцы-основатели Конфедерации ничего не знали о том, что в будущем страна выберет нейтральный курс. Из-за войны в Украине сохранение швейцарского нейтралитета если и не ставится под сомнение, то во многом переосмысливается. Как власти, так и население (если верить соцопросам) выступают за усиление оборонного потенциала страны и более тесное сотрудничество с другими военными альянсами, в частности, с НАТО. Приведет ли сегодняшняя ситуация к каким-то кардинальным сдвигам в швейцарской политике, пока сказать трудно, но очевидно, что непрекращающиеся дискуссии о нейтралитете во многом определят празднование Национального дня в этом году.
Показательной, с этой точки зрения, станет праздничная поездка президента Конфедерации Иньяцио Кассиса, которая состоится 1 августа под лозунгом «на рельсах швейцарского разнообразия». В эти нестабильные времена федеральный советник решил посвятить свое путешествие не только разнообразию, но и способности к примирению. Швейцарский президент отправится через всю страну на поезде, сделав несколько остановок для встречи с населением в местах, имеющих символическое значение для истории Швейцарии.
Путешествие начнется в Лугано, а по пути Иньяцио Кассис остановится на традиционный фермерский бранч в Кнонау (кантон Цюрих). Городок расположен поблизости от тех мест, где происходили две Каппельские войны (в 1529 и 1531 годах), вызванные противостоянием католических и протестантских кантонов. Кроме того, недалеко от Кнонау состоялись битвы короткой и отчасти сепаратистской гражданской Зондербундской войны (3-29 ноября 1847 года), во время которой лига отделившихся консервативных католических кантонов выступила против большинства других кантонов страны, защищавших Швейцарскую Конфедерацию, в то время как некоторые сохраняли нейтралитет. Следующей остановкой станет Гренхен (кантон Золотурн), который называют ареной социальной борьбы в Швейцарии. Оба города, Гренхен и Кнонау, считаются символами типичной для швейцарцев способности к примирению – иногда даже после братоубийственных конфликтов. Тот факт, что президент Швейцарии предлагает в Национальный праздник вспомнить о таких, честно скажем, малоизвестных страницах швейцарской истории, наводит на определенные размышления – параллели с войной в Украине напрашиваются сами собой. Если швейцарцы смогли достичь мира, то, видимо, смогут и другие. «Культура диалога, которая есть в Швейцарии, является бесценным активом. Наша способность к сплочению – это сила, которую мы должны сохранить любой ценой. Недавняя история показывает нам, что мир и безопасность никогда нельзя воспринимать как должное», - отметил Иньяцио Кассис.
В конце дня, сделав остановку в Ивердон-ле-Бене, президентский поезд доберется до Лозанны. Иньяцио Кассис посетит новый лозаннский музейный квартал, о котором Наша Газета подробно рассказывала, после чего выступит с речью в присутствии мэра города Грегуара Жюно. Путешествие должно завершиться традиционным фейерверком на берегу Женевского озера.
У остальных федеральных советников программа будет менее насыщенной. При этом воскресное выступление Алена Берсе в Люцерне заранее вызвало ажиотаж, поскольку ради него пришлось перенести матч между футбольными клубами «Люцерн» и «Базель». В целом, речи министров можно будет послушать в 16 муниципалитетах, со списком которых можно ознакомиться здесь.
А вот традиционный праздник на лугу Рютли в этом году пройдет без участия членов Федерального совета. Однако посетители могут рассчитывать на богатую программу развлечений. С речью выступит, среди прочих, президент открывающегося на следующей неделе кинофестиваля в Локарно Марко Солари.
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