Как изменилось отношение швейцарцев к нейтралитету? |Comment l’attitude des Suisses au sujet de la neutralité a-t-elle changé?

Швейцарский нейтралитет стал темой непрекращающихся дискуссий с самого начала текущей войны. До этого момента в разные годы Берн вводил санкции против двух десятков стран, полный список которых доступен на сайте государственного секретариата по экономике (Seco). Реакция общественности на ограничения против Зимбабве или Гвинеи была спокойной, но стоило Швейцарии присоединиться к европейским санкциям в отношении России, как со всех сторон стали раздаваться упреки в том, что Берн отступил от политики нейтралитета.