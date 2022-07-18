Автор: Заррина Салимова, Берн, 18. 07. 2022.
Война в Украине заставила швейцарцев более пессимистично смотреть в будущее и привела к более критическому восприятию нейтралитета. В то же время идея сотрудничества с НАТО или ЕС в области политики безопасности становится все более популярной.|
Les Suisses et les Suissesses ont une vision plus pessimiste de l’avenir du fait de la guerre en Ukraine. La guerre entraîne une perception plus critique de la neutralité suisse. Dans le même temps, les coopérations avec l’OTAN ou l’UE dans le domaine de la politique de sécurité gagnent en popularité.
Швейцарский нейтралитет стал темой непрекращающихся дискуссий с самого начала текущей войны. До этого момента в разные годы Берн вводил санкции против двух десятков стран, полный список которых доступен на сайте государственного секретариата по экономике (Seco). Реакция общественности на ограничения против Зимбабве или Гвинеи была спокойной, но стоило Швейцарии присоединиться к европейским санкциям в отношении России, как со всех сторон стали раздаваться упреки в том, что Берн отступил от политики нейтралитета.
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