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Кинофестиваль в Локарно: мировые премьеры «наших» режиссеров|Les premières mondiales de « nos » réalisateurs au Festival de Locarno

Автор: Нана Гобешия, Локарно, 29. 07. 2022.

Жители Локарно к фестивалю готовы © Nana Gobeshia

Единственный фестиваль категории «А» на территории Швейцарии пройдет в 75-й раз с 3 по 13 августа. Там будет, что посмотреть.

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Le seul événement suisse de catégorie A aura lieu, pour la 75ème fois, du 3 au 13 aout. Tout un programme.

К счастью, все ограничения, связанные с санитарным кризисом, позади, и в этом году один из старейших кинофестивалей пройдет в традиционном формате: с публичными показами, вечеринками и прочими рабочими и праздничными мероприятиями. Зрителям будут представлены 226 полнометражных и короткометражных фильмов, снятых в 113 странах и отобранных из 4245 заявок. Показы в Локарно будут проходить на площади Пьяцца Гранде, вмещающей до 8000 человек, а также в 13 кинотеатрах на берегу озера Маджоре. В основном международном конкурсе участвуют 17 картин, которым предстоит бороться за главную награду фестиваля – «Золотой леопард». Есть среди них и фильмы режиссеров из постсоветского пространства.

 Еще в феврале, то есть в первые дни после начала войны в Украине, представители фестиваля заявили, что не будут бойкотировать российские фильмы, исходя из того, что «кино это голос поддержки разнообразия творчества во всех странах». При оглашении списка отобранных фильмов стало известно, что в рамках основного конкурса состоится премьера фильма Александра Сокурова  «Сказка». Стоит напомнить, что именно в Локарно в 1987 году выдающийся российский режиссер получил первое международное признание, а спустя годы почетного «Золотого леопарда» за заслуги в развитии кино. «Нам важно участие, нам не нужны, конечно, никакие премии и прочее. Я много раз в Локарно был, и много раз были премии, поэтому это у меня как бы завершение моей кинематографической жизни. Я начал свою международную жизнь в кино в Локарно, завершаю там же», заявил режиссер в одном из недавних интервью, отметив при этом, что не знает, станет ли «Сказка» его последней работой в кино.

Александр Николаевич рассказал о том, как было принято решение снять фильм с показа на кинофестивале в Венеции и прекращены переговоры с Каннским фестивалем, и все это в пользу Локарно, потому что «Швейцария нейтральная страна и политическая обстановка там другая. И сам фестиваль – это фестиваль молодого кино, который показывает самое передовое кино, сделанное в мире, и ничего не боится».

Картина представляет собой фантастическую историю о событиях Второй мировой войны. Это гражданское и художественное высказывание о тех, кто определил судьбу планеты: Сталин, Черчилль, Муссолини, Гитлер. «Сказка» снималась в сотрудничестве с Бельгией, без государственного российского финансирования. Фильм технологически сложный, снят в цвете и без, основан на архивных киноматериалах. В нем звучат грузинский, немецкий, итальянский, французский и английский языки и заняты исключительно зарубежные артисты. По имеющейся информации, Александр Сокуров собирается приехать в Локарно, чтобы представить свой фильм 6-8 августа.

Среди участников основного конкурса присутствует также лента «Проповедь рыбам» 35-летнего Хилала Байдарова, первого режиссера из Азербайджана, который в 2020 году участвовал в конкурсе Венецианского фестиваля. Картина, представленная в Венеции, называлась «Среди рассыпанных смертей» и рассказывала историю любви молодого человека по имени Давуд. Новый фильм, совместное производство Азербайджана, Мексики, Швейцарии и Турции, как бы продолжение прошлого: Давуд возвращается с войны и обнаруживает, что все в его деревне умерли от странной болезни и разложились. Его сестра, единственная выжившая, тоже медленно гниет. Давуд оказывается перед страшным вопросом: выжить это то же самое, что жить?

Второй фестивальный конкурс называется «Режиссеры настоящего» (Cineasti del presente), он посвящен в основном дебютам начинающих талантовОдин из них, картина «Як там Катя?», – социальная драма молодого украинского режиссера Кристины ТынкевичГлавная героиня фильма врач скорой помощи Анна, которая ищет справедливости в нашем несовершенном мире. Ее цель – наказать виновных в ДТП, жертвой которой стала ее дочь Катя. Героиня пытается победить систему, сама не замечая, как становится ее частью. «У нас, кажется, есть четкие маркеры черного и белого, когда дело доходит до нашего внутреннего морального компаса. Но что происходит, когда наш комфортный мир начинает разваливаться?», задается вопросом Кристина Тынкевич.

Еще одна мировая премьера в этом конкурсе – детективная драма режиссера Алены Лодкиной «Бензин» («Petrol»). Это вторая полнометражная картина родившейся в Санкт-Петербурге и живущей в Сиднее надежды австралийского кино и первая австралийская лента, отобранная для участия в этой конкурсной секции. Действие происходит в Мельбурне. Ева, впечатлительная студентка-кинематографистка из России, дружит с загадочной художницей по имени Миа, которая быстро захватывает ее воображение. После того, как Ева переезжает к Миа и их жизни все прочнее переплетаются, Ева отправляется в сюрреалистическое путешествие, преследуемая снами, фантазиями и призраками. В одном из интервью Лодкина пояснила: «Для меня «Бензин» это фильм о поисках себя молодой женщиной, странной грани между собой и другими, уязвимости юности. Во времена перемен и открытий, когда легко растворяешься в других людях, тонкая грань между реальностью и воображением может стираться».

Состоится в Локарно и мировая премьера фильма любимца мировых кинофестивалей, самого раскрученного режиссера Казахстана Дарежана Омирбаева. Дебютная картина «Кайрат» уже принесла ему «Серебряного леопарда» в Локарно в 1992 году, следующая работа, «Кардиограмма», была отобрана в официальный конкурс Венецианского кинофестиваля. А самый его известный в России фильм «Киллер» одержал победу в каннской программе «Особый взгляд». Фильмы Омирбаева регулярно выходят в прокат во Франции, кинокритики называют его последователем Робера Брессона. Говорят, сам Жан-Люк Годар знает и любит его творчество! Новый 30-минутный фильм называется «Последний сеанс». Он снят на казахском и русском языках и участвует в конкурсе «Режиссеры будущего» (Pardi di domain). Вот что говорят о фильме его авторы: «Наш фильм о непростой судьбе художника, который должен быть готов нести тяжесть одиночества. Это страшная, но прекрасная судьба, от которой никто не может убежать. То, что всегда было, и всегда будет». 

«Пролог» («Prologos», 2021), фильм литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, трагически погибшего в осажденном Мариуполе весной этого года, будет участвовать во внеконкурсной программе фестиваля. Фабула полуторачасовой ленты такова: одинокий писатель из Судана замышляет путешествие по территории когда-то славной Греции. Согласно краткому описанию картины, на пути ему встречаются семнадцать собак, заброшенная текстильная фабрика и неожиданное гостеприимство старой женщины. Его возвращение домой ознаменовано невероятным: он уже не безумный странник, но будущий пророк. Как именно и почему происходит это преображение, мы узнаем, посмотрев фильм, в котором звучит греческая, арабская и русская речь.

Родившийся в 1976 году выпускник исторического факультета Вильнюсского университета, изучавший антропологию в Нью-Йоркском и Оксфордском университетах и защитивший, в 2013 году в Кембридже, докторскую диссертацию по социальной антропологии «Узлы отсутствия: смерть, сны и исчезновения на границах законности в антитеррористической зоне в Чечне», снял свой первый документальный фильм, «Барзах», в 2011 году и посвятил его памяти журналистки «Новой газеты» Натальи Эстемировой, помогавшей ему во время съёмок. Картина была показана на нескольких международных кинофестивалях, в том числе на 61-м Берлинском, и получила ряд наград, в том числе премию «Серебряный журавль» в номинации «документальный фильм», премию лучшему балтийскому фильму на фестивале «Тёмные ночи» (2011) и премию организации «Международная амнистия».

В 2016 году Кведаравичюс снял второй, также полнометражный документальный фильм «Мариуполис», на примере жизни в городе Мариуполь показывающий последствия войны в Донбассе, столкновение мирного и военного в повседневной жизни, старого и нового в украинском обществе. Фильм был показан на 66-м Берлинском международном кинофестивале и также получил премию «Серебряный журавль».

В мае этого года в рамках официальной программы специальных показов «Каннская премьера» на Каннском кинофестивале состоялся фильма «Мариуполис 2», доснять который Мантас Кведаравичюс не успел. Картина смонтирована его соавтором и гражданской женой Анной Белобровой и монтажером Дуней Сычевой из материалов, которые режиссер снял во время осады Мариуполя. Комиссия по оценке документальных фильмов заявила, что этот фильм «невозможно сравнить ни с одним другим участником конкурса». Фильм был награжден Специальным призом Каннского фестиваля.

Руководители кинофестиваля Локарно отметили «влияние работы Мантаса на кинематограф последних лет», выразив восхищение его картинами и горечь от его гибели.

Наконец, в рамках секции «Неделя критики» будет демонстрироваться польско-немецкий документальный фильм Эльвиры Неверы и Петра Росоловски «Синдром Гамлета» («The Hamlet Syndrome»), снятый на украинском и русском языках. В фильме рассказывается о молодом украинском поколении, с 2014 года переживающем политические потрясения. Отправной точкой фильма стала подготовка к спектаклю по мотивам трагедии Шекспира.

С полной программой кинофестиваля в Локарно можно ознакомиться здесь.

 

 

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