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Швейцарский нейтралитет – с оружием в руках?

23.07.2022 - 19:50

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Наша публикация о том, как идущая война изменила отношение швейцарцев к нейтралитету, не прошла незамеченной вами. Между тем дело не ограничилось только разговорами и опросом общественного мнения: в руки журналистов RTS попал доклад, подготовленный МИДом Швейцарской Конфедерации по поручению ее президента Иньяцио Кассиса. Из него следует, что размышление о том, какую форму должен принять швейцарский нейтралитет, привело к появлению определения «кооперативный». Цели такого нейтралитета: упростить экспорт оружия и усилить военное сотрудничество с НАТО, например, посредством участия в совместных учениях, в рамках которых партнеры тренируются в собственной защите на случай внешней атаки.

На основе изученного документа наши швейцарские коллеги делают вывод, что в будущем Швейцария сможет участвовать в таких учениях, в том числе и на своей территории – Иньяцио Кассис стремится к более полноценному вкладу страны в обеспечение европейской безопасности.

Такое новое определение нейтралитета не вызвало одобрения ни у стоящей на правых позициях Народной партии Швейцарии, ни у социалистов – редко в чем согласные представители обеих политических сил считают, что это ударит по швейцарской традиции «добрых услуг». При этом партия Центра и радикальные либералы полагают, что такие учение необходимы, даже если Швейцария не сотрудничает с НАТО во время вооруженных конфликтов.

Имеет место и забота о собственных экономических интересах – как указывается в докладе, «кооперативный нейтралитет упросит реэкспорт произведенного в Швейцарии оружия в воюющие страны». Федеральный Совет должен будет занять позицию по этому вопросу в конце августа, и мы тотчас же проинформируем вас о принятом решении.

 

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