О Национальном дне Швейцарии, когда вся страна окрашивается в патриотические красно-белые цвета, мы рассказываем вам из года в год, каждый раз стараясь найти новый «соус» к легенде о том, как в августе 1291 года на лугу Рютли (Грютли) представители кантонов Ури, Швиц и Унтервальден заключили союз и фактически основали Конфедерацию. Кому интересно, найдут все эти публикации в архиве Нашей Газеты. Мы же хотим заострить внимание на особенностях нынешнего выпуска праздника, который, конечно, будет особым.

Изначально планировалось, что Швейцарское общество общественной пользы, в 1860 году подарившее историческую поляну Швейцарской Конфедерации и с 1891-го организующее на ней оржественную церемонию по случаю Национального праздника, объединит усилия с Федеральной ассоциацией швейцарской борьбы (она называется швинген, и о ней мы тоже рассказывали самым подробным образом), чтобы подарить двум тысячам приглашенных незабываемое зрелище с густым национальным акцентом. Проклятый Covid-19 смешал и эти карты. Теперь все будет проходить по минималистскому сценарию, который выглядит так.

Обычно торжественно-праздничная, церемония будет на этот раз скорее мемориальной – президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга обратиться к народу страны с символической поляны, доступ на которую будет закрыт для всех, кроме двух-трех представителей от каждого кантона, проявивших особую самоотверженность во время пандемии на своих рабочих местах: в госпиталях, аптеках, продуктовых магазинах, в службах безопасности и уборки мусора, в общественном транспорте – то есть во всех тех отраслях, которые были признаны жизненно важными и продолжали деятельность, пока остальные сидели по домам. И все. Лаконично и с достоинством. Очень по-швейцарски. Зато послушать речь президента сможет послушать каждый – 1 августа в 13 ч., вот здесь.

Несмотря на ограничения, церемония, которую будет вести телеведущая Мария Виктория Хаас, владеющая всеми четырьмя государственными языками, сохранит один непреложный элемент – исполнение национального гимна. Эта честь выпала оперной певице Мари-Клод Шаппюи, хору «Голоса Грюйера», исполнительнице на альпийском роге Лизе Столль и военному духовому ансамблю.

Некоторым счастливчикам все же доведется увидеть президента и вживую – вечером 1 августа она побывает в гостях у муниципалитета Лозанны и примет участие в церемонии на эспланаде Монтебон. Для того, чтобы присутствовать на этом событии, надо было предварительно записаться, и этот поезд, увы, уже ушел.

Национальный праздник, символ единения страны, дает повод порассуждать о местных особенностях. На наш взгляд, если бы к 1 августа санитарный кризис более определенно рассосался, то главным героем торжеств стал бы министр внутренних дел и здравоохранения Ален Берсе – можно только догадываться, сколько скетчей и пародий родилось бы из его ставшей легендарной фразы «Нужно действовать настолько быстро, насколько это возможно, но настолько медленно, насколько это необходимо», взорвавшей производство футболок!

Но вместо того, чтобы смеяться над собой на исторической поляне, г-н Берсе выступит с праздничной речью в Беллинцоне. Его коллега министр юстиции Карин Келлер-Суттер проведет выходной в общении с жителями Шаффхаузена, глава МИД Швейцарии Игнасио Кассис посетит Национальный спортивный центр в Тенеро (кантон Тичино), а министр экономики Ги Пармелен сначала примет участие в бранче в Фонде Планкис в Куре (фонд заботится о людях с ограниченными физическими и умственными возможностями), а затем выступит в «новейшей швейцарской деревне» Кавайон, так же в кантоне Граубюнден. Министр обороны Виола Амхерд уже свое отработала, совершив в сопровождении избранных сограждан прогулку по парку в долине Бинн (кантон Вале), а как будет проводить Национальный праздник министр финансов Ули Маурер, пока не сообщается.

Что же делать простым смертным, когда все традиционные мероприятия отменены, и даже легендарный женевский салют не прогремит для поднятия настроения? Несколько симпатичных и легко реализуемых предложений представлены здесь, но мы уверены, что наши читатели обладают достаточным воображением, чтобы самим придумать себе развлечения. С наступающих всех праздником, радостной субботы!