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вторник, 31 марта 2020 года   

Средство от коронавируса?|Remède contre le coronavirus?

Автор: Лейла Бабаева, Базель, 31. 03. 2020. Просмотров: 19

(© pixabay.com)

Генеральный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis Вас Нарасимхан отметил в интервью газете SonntagsZeitung, что противомалярийный препарат гидроксихлорохин – самый многообещающий в борьбе с коронавирусом.|
Le directeur général de Novartis Vas Narasimhan a noté dans une interview publiée par SonntagsZeitung que le médicament antipaludique hydroxychloroquine est le plus prometteur dans la lutte contre le coronavirus.

Мы писали о том, что использование средств на основе хлорохина и гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции тестируется во многих странах. За прошедшие несколько дней появилась новая информация об этих препаратах. Компания Sandoz – подразделение Novartis, специализирующееся на производстве биоаналогов и дженериков для лечения инфекционных, респираторных и других заболеваний – готова выпустить 130 млн доз гидроксихлорохина, если будет подтверждена эффективность этого средства против Covid-19. Первые клинические исследования показали, что гидроксихлорохин убивает коронавирус, приводит слова Васа Нарасимхана телерадиокомпания RTS: «Мы работаем со швейцарскими больницами» с целью определить особенности использования этого препарата при лечении, но «еще слишком рано утверждать что бы то ни было».

Кроме того, Novartis изучает возможность лечения Covid-19 с помощью других выпускаемых концерном лекарств – противоракового Jakavi, антисклеротического Gilenya и жаропонижающего Ilaris. Фармацевтические компании Sanofi, Bayer, Teva и Roche тоже в настоящее время тестируют некоторые из своих медикаментов на предмет эффективности в борьбе с коронавирусом. Украина ведет переговоры – в частности, с Индией – о поставке препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин. Со своей стороны, украинская фармацевтическая компания «Дарница» опубликовала на своем сайте заявление о том, что готова наладить производство гидроксихлорохина/хлорохина при условии государственного заказа на эти препараты и активной вовлеченности в процесс регулирующих органов – Государственного экспертного центра (ГЭЦ) и министерства здравоохранения.

Издание The Guardian сообщает о том, что после заявления президента США Дональда Трампа о потенциальной эффективности хлорохина и гидроксихлорохина при лечении Covid-19 во многих странах начали закупать эти препараты. В Аризоне мужчина умер после того, как по собственной инициативе принял хлорохинофосфат, который предназначается для очистки аквариумов от бактерий. В Нигерии несколько человек были госпитализированы после передозировки хлорохином. В большинстве московских аптек 27 марта уже не было противомалярийных препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин: их попросту раскупили.

По сообщениям СМИ, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) набрали добровольцев в Норвегии и Испании для проведения клинических исследований. Эксперты постараются определить, насколько эффективны хлорохин и гидроксихлорохин, противовирусное лекарство ремдесивир, препараты для лечения ВИЧ-инфекции лопинавир и ритонавир, а также комбинация этих медикаментов с интерфероном-бета. Напомним, что в России проводятся испытания вакцины против коронавируса. «Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины», отмечается на сайте Роспотребнадзора. Ученые полагают, что «внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года». В США ведутся клинические испытания вакцины с участием 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Эксперты подчеркивают, что речь идет о первом этапе большой программы исследований.

Другой актуальный вопрос: стоит ли отказаться от патентов на лекарства, используемых для лечения Covid-19? Если пойти на это, то производить такие препараты смогут все страны, включая самые бедные государства. Дискуссия началась после того, как американская фармацевтическая компания Gilead подала заявки на патент вышеупомянутого ремдесивира в 70-ти странах. Гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF), штаб-квартира которой находится в Женеве, призвала в своем коммюнике отказаться от патентов на препараты от коронавируса, а также не ставить целью получить прибыль от продажи тестов, лекарств или вакцин. MSF обратилась к правительствам с просьбой принять меры, чтобы установить контроль за ценами на медикаменты: в качестве примера государств, которые уже предприняли шаги в этой сфере, приведены Канада, Чили, Эквадор и Германия. Вместе с десятками других НПО MSF призвала Gilead поставлять ремдесивир по доступной цене, если выяснится, что он эффективен при лечении Covid-19.

Но как помочь себе, пока лекарства нет? Известный украинский врач и писатель Евгений Комаровский рассказал, что делать при симптомах Covid-19: если пациент переносит болезнь легко и кислород в крови не падает, лучше не ложиться в стационар, поскольку мест на всех не хватит: «Не нужно придерживаться постельного режима. Постоянное горизонтальное положение увеличивает вероятность осложнений». По словам врача, следует чаще проветривать комнаты и контролировать температуру в помещениях, поддерживая ее в пределах 18-22 градусов, влажность воздуха - 40-60%. Необходима легкоусвояемая, богатая углеводами пища: овсяная, манная каши, мед, сгущенное молоко, фруктовые пюре, свежие и консервированные фрукты, ягоды, мороженое, шоколад и варенье. В списке напитков на первом месте должны быть сладкий чай, компоты, соки, квас.

От редакции: Все материалы о Covid-19 вы найдете в нашем досье.

 

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вторник, 31 марта 2020 года
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