Мы писали о том, что использование средств на основе хлорохина и гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции тестируется во многих странах. За прошедшие несколько дней появилась новая информация об этих препаратах. Компания Sandoz – подразделение Novartis, специализирующееся на производстве биоаналогов и дженериков для лечения инфекционных, респираторных и других заболеваний – готова выпустить 130 млн доз гидроксихлорохина, если будет подтверждена эффективность этого средства против Covid-19. Первые клинические исследования показали, что гидроксихлорохин убивает коронавирус, приводит слова Васа Нарасимхана телерадиокомпания RTS: «Мы работаем со швейцарскими больницами» с целью определить особенности использования этого препарата при лечении, но «еще слишком рано утверждать что бы то ни было».



Кроме того, Novartis изучает возможность лечения Covid-19 с помощью других выпускаемых концерном лекарств – противоракового Jakavi, антисклеротического Gilenya и жаропонижающего Ilaris. Фармацевтические компании Sanofi, Bayer, Teva и Roche тоже в настоящее время тестируют некоторые из своих медикаментов на предмет эффективности в борьбе с коронавирусом. Украина ведет переговоры – в частности, с Индией – о поставке препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин. Со своей стороны, украинская фармацевтическая компания «Дарница» опубликовала на своем сайте заявление о том, что готова наладить производство гидроксихлорохина/хлорохина при условии государственного заказа на эти препараты и активной вовлеченности в процесс регулирующих органов – Государственного экспертного центра (ГЭЦ) и министерства здравоохранения.





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