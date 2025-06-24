ETHZ – в десятке лучших вузов мира | L’EPFZ parmi les dix meilleures universités du monde

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 24.06.2025.
© ETH Zürich / Alessandro Della Bella

Цюрихский Политех занял седьмое место в глобальном рейтинге университетов от Quacquarelli Symonds (QS), уступив только вузам США и Великобритании и став лучшим в континентальной Европе.

|

L’EPFZ occupe la septième place dans le classement mondial Quacquarelli Symonds (QS) des meilleures universités du monde. En Europe continentale, elle se classe au premier rang – seules les hautes écoles des États-Unis et de Grande-Bretagne la devancent.

В рейтинге QS World University Ranking 2026 продолжают доминировать американские и британские вузы: список возглавили Массачусетский технологический институт (MIT), Имперский колледж Лондона и Стэнфорд. Далее идут Оксфорд, Гарвард и Кембридж. Из швейцарских университетов лучшие результаты показала Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ), оказавшаяся на седьмом месте. В целом, ETHZ уже одиннадцать лет подряд входит в первую десятку и остается единственным вузом континентальной Европы в топ-10.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Подписка на месяц
CHF 15
Подписка на год
CHF 150
Купить статью
CHF 5
рейтинг университетов мира
ETHZ
Высшая политехническая школа Цюриха
швейцарские университеты
образование в Швейцарии
Статьи по теме
Швейцарские университеты в сотне лучших
ETHZ – лучший университет континентальной Европы
ETHZ и EPFL снова среди лучших
Какие швейцарские университеты оказались среди лучших в мире?
Швейцарские университеты – снова среди лучших в мире
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.22
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 95.71
Погода
Афиша
Ван Гог. Сеятель
© Carole Parodi
Proun

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Швейцария – чемпион по конкурентоспособности. Опять

Таков результат рейтинга, составленного расположенным в Лозанне Международным институтом управления и развития (IMD) и опровергшим мнение о том, что сильный франк мешает развитию швейцарской экономики.

Всего просмотров: 1883
Croce. Sensa delizia

Да, «мучение без наслаждения» – вот наше главное впечатление от «Травиаты» в постановке немецкого режиссера Карин Хенкель, идущей до 27 июня на сцене Большого театра Женевы.

Всего просмотров: 1753
Сейчас читают
Коллекция «личного капиталиста Ленина» представлена в Мартиньи

Фонд Пьера Джанадда приглашает на выставку порядка сорока шедевров, прибывших в Швейцарию из Музея Арманда Хаммера в Лос-Анджелесе. Некоторые из них впервые пересекли Атлантический океан.

Всего просмотров: 452
ETHZ – в десятке лучших вузов мира

Цюрихский Политех занял седьмое место в глобальном рейтинге университетов от Quacquarelli Symonds (QS), уступив только вузам США и Великобритании и став лучшим в континентальной Европе.

Всего просмотров: 308