ETHZ – в десятке лучших вузов мира

В рейтинге QS World University Ranking 2026 продолжают доминировать американские и британские вузы: список возглавили Массачусетский технологический институт (MIT), Имперский колледж Лондона и Стэнфорд. Далее идут Оксфорд, Гарвард и Кембридж. Из швейцарских университетов лучшие результаты показала Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ), оказавшаяся на седьмом месте. В целом, ETHZ уже одиннадцать лет подряд входит в первую десятку и остается единственным вузом континентальной Европы в топ-10.