Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире достигло 500 000, более 20 000 из них скончались, около 120 000 пациентов выздоровели. Почти 3 млрд населения планеты вынуждены соблюдать режим домашней изоляции. Наиболее пострадавшей от коронавируса страной стала Италия, где число жертв достигло 8 000. Но даже оттуда поступают хорошие новости: на днях из больницы в Римини был выписан вылечившийся от Covid-19 мужчина 1919 (!) года рождения - ну как тут не вспомнить старый анекдот про "не дождетесь!". В Швейцарии тоже есть своя героиня: 95-летняя Гертруда из Ле-Локля победила коронавирус к огромной радости ее десяти внуков и одиннадцати правнуков. Глобальную статистику о распространении инфекции можно найти на сайте университета Джона Хопкинса, а мы продолжаем следить за ситуацией в Конфедерации.

Положительный результат в 14% случаев

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 26 марта, в Швейцарии подтверждены 10 714 случаев заражения Covid-19, что на 1002 больше, чем днем ранее. От вызванных инфекцией осложнений скончался 161 человек. Всего в Конфедерации проведено 91 400 тестов, 14% из которых оказались положительными.

Напомним, что бюллетень OFSP выходит только раз в день, поэтому изложенная в нем информация может отличаться от данных, публикуемых кантонами. Официального сайта, на котором можно было бы следить за статистикой по Швейцарии в режиме реального времени, не существует, но есть несколько неофициальных платформ. Данные по заболевшим и скончавшимся по всем кантонам несколько раз в течение дня обновляют издания группы Tamedia. Кроме того, сайт с актуальной статистикой ведет бернский программист Даниэль Пробст.

Онлайн-анкета для выявления подозрительных случаев

Швейцарские исследователи и программисты в сотрудничестве с рабочей группой по Covid-19 Цюрихской федеральной политехнической школы (ETHZ) и Управлением здравоохранения кантона Берн разработали анкету для сбора данных о количестве здоровых и заболевших людей в Конфедерации. Пользователю предлагается ответить на вопросы о его состоянии здоровья, а также указать почтовый индекс, возраст, пол и последние четыре цифры номера телефона (для предотвращения злоупотреблений).

С помощью инструмента можно будет быстро обнаружить возможные географические «очаги эпидемии», т.е. районы, в которых проживает много заболевших. Эта информация позволит властям принять незамедлительные меры, чтобы остановить распространение вируса. Анонимизированные данные будут храниться на швейцарских серверах.

Карантин и тесты для тех, кто возвращается в Россию

С 27 марта Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, «за исключением полётов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (в соответствии со списками граждан, сформированными МИД России), а также полётов, осуществляемых по отдельным решениям правительства Российской Федерации», подчеркивается в документе на сайте российского правительства.

Кроме того, с 26 марта в российских аэропортах у всех граждан, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заболевания Covid-19, измеряют температуру и берут мазок на коронавирус. По возвращении в Россию нужно будет также соблюдать домашний двухнедельный карантин.

Напомним, что Россия закрыла въезд в страну для иностранцев до 1 мая. Исключение сделано, среди прочего, для тех, кто едет транзитом без выхода за пределы воздушных пунктов пропуска, а также для иностранных граждан, «являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации».

Для сравнения, прилетающих в Женевский аэропорт ни о чем не спрашивают и температуру не меряют. А зря!

Маски made in Switzerland

Чтобы свести к минимуму зависимость от зарубежных поставок, с середины апреля Швейцария откроет собственное производство респираторных масок второго класса защиты, предназначенных для медицинского персонала. Для этих целей закуплены две автоматические установки, общая стоимость которых составила около 1,5 млн франков. На машинах, которые будут размещены во Флавиле, можно будет выпускать до 64 000 масок в день.

Добавим, что за спекуляцию масками в Швейцарии задержаны несколько человек, в том числе 21-летняя швейцарка, которая предлагала купить через интернет упаковку из 10 масок за 100 франков, т.е. в 20 раз выше их обычной стоимости, сообщает RTS.

Кирш, пастис, пиво и другие антисептики

В эпоху «корона-кризиса» наблюдается нехватка не только масок, но и средств дезинфекции. Повышенный спрос на антисептики привел к дефициту спирта. Производители алкогольных напитков проявили солидарность и решили продать часть своих запасов сырья по низким ценам – предназначенный для кирша или пастиса спирт пойдет на производство дезинфицирующих средств.

Кроме того, одна пивоварня в Зиссахе (кантон Базель-сельский) передала спиртовому заводу 3000 литров пива, которое было сварено специально для карнавала, но не пригодилось, потому что карнавал отменили, сообщает RTS. Из этого объема пива получится извлечь 150 литров 73%-го спирта. После дистилляции сырье будет доставлено в аптеку, где фармацевт, добавив в нужной пропорции глицерин и перекись водорода, изготовит дезинфицирующее средство.

Нужно ли дезинфицировать смартфон?

К слову, о дезинфекции: что делать с телефонами? Мы прикасаемся к мобильному сотни раз в день и близко подносим его к лицу во время разговоров, поэтому регулярно протирать экран имеет смысл в любом случае – даже если бы в мире не бушевала пандемия Covid-19.

Мнения экспертов насчет того, каким образом нужно очищать гаджеты, расходятся. TagesAnzeiger со ссылкой на слова директора Немецкого консультационного центра гигиены Эрнста Табори пишет, что смартфон – это очень личный предмет, который мы, как правило, редко передаем другим. Гаджет скорее является отражением нашего собственного подхода к гигиене, поэтому намного важнее регулярно и тщательно мыть руки, а экран можно просто протереть влажной тканью.

Если же вы все-таки хотите продезинфицировать гаджет, то следуйте рекомендациям производителя, чтобы не повредить экран слишком агрессивными средствами. Так, компания Apple советует использовать 70% изопропиловый спирт или дезинфицирующую салфетку Clorox. Не стоит применять аэрозоли, отбеливатели, абразивные и средства. Также не рекомендуется распылять чистящее средство непосредственно на телефон. Не забывайте периодически протирать мягкой влажной тканью мышку, клавиатуру, экран компьютера.

Помните, что основная профилактика Covid-19 – это тщательная личная гигиена и соблюдение социальной дистанции.

Когда мы вернемся к нормальной жизни?

На этот вопрос, который сейчас беспокоит без преувеличения всех и каждого, эксперты отвечают осторожно и со множеством оговорок – давать точный прогноз не рискует никто. Выступая на одном из брифингов на этой неделе, федеральный советник Ален Берсе сравнил сложившуюся ситуацию с марафоном, а не с забегом на короткую дистанцию, готовя нас к тому, что это положение, видимо, продлится еще долго. На состоявшейся в четверг в Берне пресс-конференции глава отделения инфекционных заболеваний OFSP Даниэль Кох (которого в швейцарских СМИ теперь называют «мистер Корона») развил эту метафору, добавив, что в этом марафоне никто не отмечает количество пройденных километров. В общем, мы не знаем, какую дистанцию мы уже «пробежали» и долго ли еще «бежать» до финишной прямой.

По словам Коха, время для послабления принятых ограничительных мер еще не пришло, так как пока нет доказательств того, что пик эпидемии позади. Он также отметил, что необходимо и далее строго придерживаться рекомендаций, чтобы остановить распространение инфекции. Напомним, что наши читатели могут принять участие в онлайн-опросе и рассказать, выполняют ли они предписания Федерального совета по сдерживанию эпидемии.

Добавим, что швейцарским больницам по-прежнему нужна кровь для переливаний. Так, Женевский университетский госпиталь (HUG) призывает тех, у кого нет симптомов респираторной инфекции и других противопоказаний, стать донорами. Время работы пунктов сдачи крови, как правило, можно найти на сайте ближайшего госпиталя. Кроме того, записаться на определенное время можно на сайте iblutspende.ch.

От редакции: Все наши материалы о Covid-19 собраны в специальном тематическом досье.