Коронавирус: более 1000 новых случаев за сутки

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции десятки стран ввели строгие ограничительные меры и обязали жителей соблюдать карантин. На настоящий момент около миллиарда человек, т.е. практически каждый седьмой житель планеты, вынуждены находиться в домашней изоляции. Статистику по заболевшим и скончавшимся по всему миру можно найти на сайте университета Джона Хопкинса, а мы продолжаем информировать вас о ситуации в Швейцарии.

Более 1000 новых случаев за сутки

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 23 марта, в Швейцарии подтверждено 8060 случаев заражения Covid-19, что на 1000 больше, чем днем ранее. От вызванных инфекцией осложнений скончались 66 человек. Напомним, что бюллетень OFSP выходит только раз в день, поэтому изложенная в нем информация может отличаться от данных, публикуемых кантонами. По сообщениям группы изданий Tamedia, число скончавшихся в Конфедерации превысило 100 человек.

Больше всего заболевших по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино (326,9 случая на 100 000 человек), Во (235,3) и Базель-городской (222,8).

Конфедерация продолжает придерживаться текущей стратегии целенаправленного, а не массового тестирования. Сейчас в день проводится около 6000 анализов на коронавирус, пояснил на состоявшейся в понедельник в Берне пресс-конференции глава отделения инфекционных заболеваний OFSP Даниэль Кох. Количество анализов будет увеличено, если удастся закупить больше тестов.

Молодые люди тоже могут оказаться в реанимации

По данным OFSP, в Швейцарии вирус был выявлен у представителей всех возрастных групп – от 0 до 101 года. Средний возраст заболевших составляет 51 год, а скончавшихся – 85 лет. Другими словами, болеют абсолютно все, но пожилые люди гораздо чаще умирают от осложнений, вызванных Covid-19. Впрочем, нельзя утверждать, что для молодых людей заболевание не представляет никакого риска.

Власти не уточняют, сколько людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся в отделениях реанимации и интенсивной терапии по всей стране, а также не сообщают их средний возраст. Однако Даниэль Кох в ходе многих брифингов и швейцарские врачи в интервью разным изданиям несколько раз отмечали, что в реанимации есть и молодые пациенты. TdG, например, со ссылкой на свои источники пишет о ситуации в Женеве, что часть интубированных пациентов – это люди младше 65 лет, которые не имеют сопутствующих заболеваний. Они в меньшинстве, но это не значит, что их нет, поэтому важно осознавать, что возраст не «защищает» от болезни.

Глава расположенной в Женеве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своем недавнем выступлении также подчеркнул, что молодые люди «не неуязвимы» перед Covid-19: они могут попасть в больницу и умереть. «Даже если вы не заболеете, выбор, который вы делаете, решая куда-то пойти, для кого-то другого может стать вопросом жизни и смерти», - отметил Гебрейесус, обращаясь к молодежи, и призвал всех проявить солидарность и следовать правилам гигиены и поведения.

10 млн старых масок

Лаборатория в Шпице, входящая в состав Федерального департамента обороны, одобрила использование 10 миллионов масок, срок хранения которых истек, но они, тем не менее, остаются пригодными. Защитные маски можно носить до восьми часов, даже если они намокли, пишет RTS. Маски будут распространяться через армейскую аптеку.

Карантин для возвращающихся швейцарцев

По данным МИДа Швейцарии, сейчас за границей находится в общей сложности 15000 швейцарских туристов. МИД организует возвращение чартерными рейсами около 750 граждан из Колумбии, Перу и Коста-Рики. Это самая крупная операция по репатриации, которую когда-либо проводила Швейцария. Каждый, кто возвращается в Конфедерацию, должен будет соблюдать самокарантин.

Самоизоляция и самокарантин – в чем разница?

Если у вас есть симптомы острой респираторной инфекции (раздражающий сухой кашель, боль в горле, температура, боли в мышцах), вы должны соблюдать режим домашней самоизоляции и избегать контактов с другими людьми. В частности, нужно находиться в отдельной, закрытой от остальных членов семьи комнате; иметь собственные приборы, посуду, полотенца и постельное белье; очищать обычным бытовым моющим средством душ, туалет и умывальник после каждого использования. Свяжитесь с врачом по телефону, если ваше состояние здоровья ухудшилось. Выходя из дома, например, чтобы пойти в больницу (предварительно позвонив туда по телефону!), надевайте гигиеническую маску или, если ее у вас нет, держитесь на расстоянии двух метров от других прохожих. Самоизоляция прекращается через 48 часов после исчезновения симптомов и, по меньшей мере, через 10 дней после появления первых симптомов.

Самокарантин – это более мягкий вариант самоизоляции для тех, кто не имеет симптомов заболевания, но находился или мог находиться в контакте с заболевшим. Во время самокарантина нужно в течение 10 дней не выходить из дома и избегать контактов с другими людьми, за исключением тех, которые также находятся в карантине и живут с вами под одной крышей. Если в течение этого времени у вас проявились симптомы заболевания, нужно соблюдать режим самоизоляции.

Полный перечень рекомендаций по соблюдению режимов самоизоляции и самокарантина приведен на сайте OFSP.

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