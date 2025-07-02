Бернский университет отменил дебаты Amnesty International по Палестине | L'Université de Berne annule un débat d'Amnesty sur la Palestine

Автор: Надежда Сикорская, Берн-Женева, 02.07.2025.
Бернский университет (DR)

В своем пресс-релизе вуз заявил, что организаторы мероприятия не смогли гарантировать его научной обоснованности и сбалансированности.

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Dans son communiqué de presse, l'université a déclaré que les organisateurs de l'événement n'avaient pas été en mesure de garantir son bien-fondé scientifique et son impartialité.

Пару недель назад мы рассказывали https://nashagazeta.ch/news/politique/zeleneyuschaya-shveycariya-i-ee-malchik-dlya-bitya-0 вам о различиях между французской и немецкой частями Швейцарии по многочисленным вопросам, включая конфликт на Ближнем Востоке. С тех пор университеты Лозанны и Женевы, под давлением определенной части общественности, расторгли отношения с академическими институтами Израиля, в очередной раз дискредитировав швейцарский нейтралитет.

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