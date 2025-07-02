Пару недель назад мы рассказывали https://nashagazeta.ch/news/politique/zeleneyuschaya-shveycariya-i-ee-malchik-dlya-bitya-0 вам о различиях между французской и немецкой частями Швейцарии по многочисленным вопросам, включая конфликт на Ближнем Востоке. С тех пор университеты Лозанны и Женевы, под давлением определенной части общественности, расторгли отношения с академическими институтами Израиля, в очередной раз дискредитировав швейцарский нейтралитет.

