Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что скорость распространения новой коронавирусной инфекции в мире увеличилась. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, от первого зафиксированного случая заболевания до стотысячного прошло 67 дней, следующие сто тысяч заболевших появились за одиннадцать дней, а третьи сто тысяч случаев были зарегистрированы всего за четыре дня. Сейчас количество заболевших превышает 400 000 человек. Напомним, что статистику по Covid-19 в режиме реального времени ведет университет Джона Хопкинса, а мы продолжаем следить за развитием событий в Швейцарии и информировать вас о самом главном.

Около 9000 положительных тестов

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 24 марта, в Швейцарии подтверждено 8826 случаев заражения Covid-19. От вызванных инфекцией осложнений скончались 90 человек. Напомним, что бюллетень OFSP выходит только раз в день, поэтому изложенная в нем информация может отличаться от данных, публикуемых кантонами.

По сообщениям группы изданий Tamedia, число заболевших в Конфедерации приближается к 10000; 130 человек скончались.

Конфедерация увеличила количество проводимых тестов до 8000 в день. К настоящему моменту пробы на коронавирус в Швейцарии взяли у 80 000 человек, и в более чем 70 000 случаях результат оказался отрицательным, рассказал на прошедшем во вторник в Берне брифинге руководитель отдела по преодолению кризисных ситуаций и международному сотрудничеству OFSP Патрик Матис. Он также добавил, что ни одна страна не знает, сколько жителей на самом деле заражено вирусом.

Почему Швейцария не ведет учет выздоровевших?

Некоторые кантоны публикуют информацию о количестве выздоровевших, но официальной статистики по всей Конфедерации нет. Почему? На этот вопрос, который волнует не только многих наших читателей, но и журналистов, Патрик Матис в ходе вчерашней пресс-конференции ответил так: «Меня каждый раз удивляет этот вопрос, потому что во время эпидемии гриппа не спрашивают, сколько человек выздоровело. В принципе, это можно относительно просто посчитать: есть люди, которые заболели; есть люди, которые умерли от этого заболевания; а остальные рано или поздно выздоровеют – других вариантов нет».

Матис также добавил, что дезинфицировать улицы и тротуары не имеет смысла – это, по его словам, скорее спектакль. Заражение происходит не тогда, когда вы ходите по улице, а при контакте с каплями, выделяемыми заболевшим при кашле или чихании.

Операция «Корона»

Ранее мы рассказывали, что в Швейцарии объявлена крупнейшая со времен Второй мировой войны мобилизация – армейские силы оказывают помощь госпиталям и пограничным войскам. В настоящее время в структурах системы здравоохранения задействованы около 1200 солдат: 80% в Романдии и 20% в кантоне Санкт-Галлен, уточнил на состоявшейся во вторник пресс-конференции бригадир и начальник штаба оперативного командования Рейнальд Дро. Кроме того, в рамках операции «Корона» швейцарская армия обратилась к добровольцам с просьбой принять участие в борьбе против коронавируса. На призыв ответили почти 3000 молодых людей, но только 100 из них были отобраны – речь идет о тех, кто прошел медицинскую подготовку и обладает другими необходимыми качествами.

Хлорохин против Covid-19?

Кантон Во реквизировал существующие запасы Plaquenil, препарата на основе гидроксихлорохина, который может быть эффективным против Covid-19. Он будет зарезервирован для пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении. Речь идет об экспериментальной терапии, и решение о ее назначении будет приниматься в каждом конкретном случае, сообщает RTS.

Хлорохин – это недорогой противомалярийный препарат, который появился на рынке в конце 40-х годов. Первоначально он был важнейшим оружием в профилактике и лечении малярии, однако его применение сократилось в связи с развитием резистентности плазмодия и разработкой других лекарственных средств, пишет Le Temps. Хлорохин и гидроксихлорохин также показаны при аутоиммунных заболеваниях, таких как волчанка и ревматоидный артрит.

Использование средств на основе хлорохина и гидроксихлорохина для лечения коронавирусной инфекции тестируется во многих странах. Так, французские исследователи сообщили, что после шести дней приема Plaquenil только 25% пациентов оставались носителями вируса, а среди тех, кто не получал лечения, доля носителей составила 90%.

Специалисты, впрочем, подчеркивают, что речь идет о предварительных результатах, для подтверждения которых нужны дополнительные исследования на более многочисленных группах пациентов. Кроме того, препарат при неправильной дозировке становится высокотоксичным и, вероятно, может оказывать вредное воздействие на гены.

Добавим, что врачи по всему миру тестируют комбинации разных препаратов для борьбы с инфекцией, однако средств с доказанной эффективностью против Covid-19 нет – лечение сводится к облегчению симптомов.

Карантин - испытание для семейных отношений

Находиться сутками в ограниченном пространстве и при этом не разругаться – непосильная задача для многих пар, соблюдающих режим домашней изоляции или карантина. Стресс, страхи и неопределенность могут способствовать росту напряженности в отношениях между партнерами и приводить к ссорам. На помощь парам пришел Цюрихский университет (UZH), предоставив бесплатный онлайн-тренинг, направленный на укрепление партнерских отношений в этот стрессовый период. Тренинг разработан профессором Ги Боденманном в сотрудничестве с профессором Томасом Бергером. Подробнее о программе психологической поддержки для пар можно узнать на сайте UZH.

Профессиональную психологическую помощь в трудных обстоятельствах, например, при тревожных состояниях, конфликтах в семье и на работе, сложностях при управлении эмоциональным состоянием в кризисных ситуациях, оказывает и доктор Наталия Зернов.

Детские рисунки для поддержки пациентов

Никита Брюннер, врач Женевского университетского госпиталя (HUG), призывает детей, которые сейчас вынуждены сидеть дома из-за того, что школы по всей стране закрыты, присылать свои самые красивые рисунки, чтобы подбодрить пациентов и «раскрасить» их больничные будни, сообщает RTS. Ребята могут отправить свои работы на электронный адрес: nikita.brunner@hcuge.ch.

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