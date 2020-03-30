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понедельник, 30 марта 2020 года   

27.03.2020 - 15:42Covid-19: 1390 новых случаев за сутки

Covid-19: более 14 300 заболевших за пять недель|Covid-19: plus de 14 300 cas en cinq semaines

Автор: Заррина Салимова, Берн, 30. 03. 2020. Просмотров: 77

Плакаты с правилами гигиены – главные «достопримечательности» швейцарских городов во время эпидемии. Фото: Nashagazeta.ch

Со времени первого подтвержденного в лаборатории случая Covid-19 количество заболевших в Швейцарии неуклонно растет. Всего в Конфедерации было проведено около 111 000 тестов на коронавирус, 13% из которых оказались положительными.

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Depuis le premier cas de Covid-19 confirmé en laboratoire, le nombre de personnes infectées au coronavirus n’a cessé d’augmenter. Environ 111 000 tests ont été effectués, dont 13% étaient positifs.

В воскресенье представитель Национальной комиссии по здравоохранению Китая объявил, что в Поднебесной эпидемию коронавирусной инфекции практически удалось остановить – число заболевших на настоящий момент не превышает трех тысяч человек. В остальном мире вирус продолжает распространяться. По данным университета Джона Хопкинса, Covid-19 заболели около 700 000 человек в почти 180 странах. От вызванных заболеванием осложнений скончались более 30 000 человек, причем почти треть всех смертельных случаев приходится на Италию. О развитии событий в Швейцарии читайте в нашей ежедневной хронике.

Более 14 000 случаев за пять недель

Первый случай Covid-19 был лабораторно подтвержден в Швейцарии 24 февраля, т.е. пять недель назад. В течение всего этого времени число заболевших неуклонно растет. Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 29 марта, в Швейцарии подтверждено уже 14 336 случаев заражения Covid-19. Коронавирусной инфекцией в Конфедерации заражаются представители всех возрастных групп: от 0 до 102 лет. Средний возраст заболевших составляет 52 года.

Больше всего заразившихся коронавирусом по отношению к общему числу жителей зарегистрировано в кантонах Тичино (515,9 случаев на 100 000 человек), Во (386,8), Базель-городской (351,2) и Женева (322,1).

Напомним, что бюллетень OFSP выходит только раз в день, поэтому изложенная в нем информация может отличаться от данных, публикуемых кантонами. Официального сайта, на котором можно было бы следить за статистикой по Швейцарии в режиме реального времени, нет, но существуют несколько неофициальных платформ. Данные по заболевшим и скончавшимся по всем кантонам несколько раз в течение дня обновляют издания группы Tamedia и сайт SRF. Кроме того, платформу с актуальной статистикой разработал бернский программист Даниэль Пробст.

60% скончавшихся – мужчины

В воскресном бюллетене OFSP представлена информация по 1303 заболевшим Covid-19, которым понадобилась госпитализация. Средний возраст госпитализированных пациентов – 70 лет. При этом мужчины с диагностированной коронавирусной инфекцией чаще нуждаются в стационарном лечении, чем женщины: 58% и 42% соответственно.

От вызванных инфекцией осложнений в Швейцарии, по официальным данным от 29 марта, скончались 257 человек: 154 мужчины (60%) и 103 женщины (40%). Самому молодому скончавшемуся пациенту было 32 года (ранее в СМИ сообщалось, что речь идет о женщине из кантона Женева с тяжелыми сопутствующими заболеваниями), самому пожилому – 100 лет; средний возраст – 83 года. Многие скончавшиеся пациенты – это очень пожилые люди, отказавшиеся от реанимации, уточнил на состоявшейся в субботу пресс-конференции глава отделения инфекционных заболеваний OFSP Даниэль Кох.

Худшие прогнозы не сбылись

По словам Даниэля Коха, на настоящий момент 280 пациентов с Covid-19 нуждаются в аппарате для искусственного дыхания, т.е. почти три сотни заболевших в Конфедерации прямо сейчас борются за жизнь. Это очень высокий показатель для Швейцарии, но худшие прогнозы развития эпидемия, к счастью, не сбылись, добавил Кох в ходе брифинга 28 марта.

Отделения реанимации и интенсивной терапии в Швейцарии пока не перегружены. Более того, швейцарские госпитали приходят на помощь французским. Так, на днях в Женевский университетский госпиталь (HUG) на вертолете были доставлены два пациента из французского города Мюлуз, а в кантональную больницу Аргау перевезли двух больных из Кольмара. В общей сложности медицинские учреждения кантонов Женева, Невшатель, Фрибург, Во, Аргау, Юра, Берн, Базель-сельский и Базель-городской примут более 20 французских пациентов.

Анестетиков хватит на пару недель

В Женевском университетском госпитале (HUG) и Университетском госпитальном центре кантона Во (CHUV) запасов анестезирующих средств хватит на две недели, сообщает RTS. Дело в том, что количество лекарственных препаратов не было рассчитано на удовлетворение внезапно выросшего спроса: пациенты с Covid-19 продолжают поступать, и многим из них нужны анестетики при интубации.

Дополнительной проблемой может стать и то, что недостающие лекарства производятся на основе действующих веществ, которые в основном поступают из Китая, Индии или США. 4 марта Индия запретила экспорт 26 ингредиентов, похожее решение могут принять и в Соединенных Штатах.

Чтобы избежать дефицита лекарственных препаратов, врачи уже начали адаптировать протоколы лечения, меняя продолжительность и дозировку. Кроме того, создана рабочая группа, которая выяснит, сколько лекарств есть в каждом из госпиталей и возможно ли организовать обмен между больницами.

Тесты для всех?

По информации OFSP, к 29 марта в Конфедерации было проведено около 111 000 тестов на коронавирус, 13% из которых оказались положительными. Мы уже много раз отмечали, что швейцарские власти придерживаются стратегии целенаправленного, а не массового тестирования: проба на коронавирус берется у тех, кто находится в группе риска и нуждается в госпитализации, а также у медицинского персонала. Такой подход был выбран связи с тем, что по всему миру наблюдается нехватка как самих тестов, так и реагентов для их проведения.

Однако ситуация может измениться. Как сообщает телеканал RTS, запасы диагностических тестов гарантированы, и тестирование на коронавирус вскоре смогут пройти все люди, имеющие симптомы респираторной инфекции. Ожидается, что новые директивы относительно массовой диагностики на Covid-19 станут известны в ближайшие несколько дней.

От редакции: Все наши материалы о Covid-19 собраны в специальном тематическом досье.

 

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