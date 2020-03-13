Специальные респираторные маски FFP, пользующиеся повышенным спросом в связи с распространением коронавирусной инфекции, для швейцарского рынка производит в основном компания IVF Hartmann, акции которой на бирже Конфедерации выросли с января на 20%, пишет журнал Bilan. Учитывая дефицит масок, некоторые решили погреть на этом руки: например, студент из Лозанны продавал такие изделия почти по 40 франков за штуку.



Если говорить о сфере развлечений, то на фоне запрета массовых мероприятий люди сидят дома, многие смотрят телевизор, благодаря этому акции компании Netflix выросли на 15% с начала этого года. В разных странах фирмы переводят сотрудников на дистанционную форму работы, в результате растет число пользователей корпоративного мессенджера Slack и файлового хостинга Dropbox.





Немецкая компания TIB Molbiol реализует тесты на коронавирус по 2,5 евро за единицу, в феврале этого года она зафиксировала втрое больший торговый оборот, чем в том же месяце 2019-го. Добавим, что эти тесты перепродают другие предприятия, в том числе швейцарский фармацевтический гигант Roche, который устанавливает цену 280 франков за единицу, пишет газета le Temps.По оценкам экспертов, большой успех на фоне пандемии ждет интернет-магазины. По данным Швейцарской ассоциации дистанционной торговли (ASVAD), в 2019 году швейцарцы приобрели товары онлайн на сумму 10,3 млрд франков (+8,4%), наибольшим спросом пользовались домашняя электроника и одежда. Вероятно, в 2020-м расходы вырастут, при этом директор ASVAD Патрик Кесслер уточнил в интервью Bilan, что роста продаж следует ожидать лишь в отдельных сферах, а спрос на некоторые товары может даже упасть. С 2010 года сумма, которую жители Конфедерации ежегодно тратят в интернете, выросла более чем в два раза, однако число заказов из Азии сократилось в прошлом году с 23 млн до 21 млн по сравнению с 2018-м.Отметим, что на бирже акции разных предприятий падают в связи с временным закрытием заводов. В такой ситуации многие задумываются об инвестициях в золото. Алессандро Солдати, глава женевской компании Gold Avenue, работающей в сфере торговли ценными металлами, рассказал, что он и его коллеги ожидали повышения спроса на золото, но не в таком масштабе, как сегодня. Контакт-центр Gold Avenue все время принимает звонки клиентов, которые стали проявлять особый интерес к золоту с конца января. Эксперт добавил, что такая ситуация возникает не в первый раз, поскольку люди по-прежнему считают этот драгоценный металл надежным средством для сохранения своих капиталов. Кроме того, клиенты Gold Avenue охотно продают производные ценные бумаги, базовым активом которых является золото, и покупают слитки, потому что это помогает им почувствовать себя в еще большей безопасности. Цена на золото повышается уже несколько месяцев, и эксперты Gold Avenue полагают, что эта тенденция сохранится.