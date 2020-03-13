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11.03.2020 - 18:54ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией

Кто выигрывает от пандемии COVID-19?|Qui profite de la pandémie COVID-19?

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна, 13. 03. 2020. Просмотров: 114

(© pixabay.com)

О швейцарских тенденциях онлайн-торговли, панической скупке золота, спекуляциях с респираторными масками и многом другом – в нашей сегодняшней статье.|
Notre article d'aujourd'hui vous informe des tendances du commerce en ligne, des achats d'or causés par la panique, des spéculations sur les masques respiratoires, etc.

Специальные респираторные маски FFP, пользующиеся повышенным спросом в связи с распространением коронавирусной инфекции, для швейцарского рынка производит в основном компания IVF Hartmann, акции которой на бирже Конфедерации выросли с января на 20%, пишет журнал Bilan. Учитывая дефицит масок, некоторые решили погреть на этом руки: например, студент из Лозанны продавал такие изделия почти по 40 франков за штуку.

Если говорить о сфере развлечений, то на фоне запрета массовых мероприятий люди сидят дома, многие смотрят телевизор, благодаря этому акции компании Netflix выросли на 15% с начала этого года. В разных странах фирмы переводят сотрудников на дистанционную форму работы, в результате растет число пользователей корпоративного мессенджера Slack и файлового хостинга Dropbox.

Немецкая компания TIB Molbiol реализует тесты на коронавирус по 2,5 евро за единицу, в феврале этого года она зафиксировала втрое больший торговый оборот, чем в том же месяце 2019-го. Добавим, что эти тесты перепродают другие предприятия, в том числе швейцарский фармацевтический гигант Roche, который устанавливает цену 280 франков за единицу, пишет газета le Temps.

По оценкам экспертов, большой успех на фоне пандемии ждет интернет-магазины. По данным Швейцарской ассоциации дистанционной торговли (ASVAD), в 2019 году швейцарцы приобрели товары онлайн на сумму 10,3 млрд франков (+8,4%), наибольшим спросом пользовались домашняя электроника и одежда. Вероятно, в 2020-м расходы вырастут, при этом директор ASVAD Патрик Кесслер уточнил в интервью Bilan, что роста продаж следует ожидать лишь в отдельных сферах, а спрос на некоторые товары может даже упасть. С 2010 года сумма, которую жители Конфедерации ежегодно тратят в интернете, выросла более чем в два раза, однако число заказов из Азии сократилось в прошлом году с 23 млн до 21 млн по сравнению с 2018-м.

Отметим, что на бирже акции разных предприятий падают в связи с временным закрытием заводов. В такой ситуации многие задумываются об инвестициях в золото. Алессандро Солдати, глава женевской компании Gold Avenue, работающей в сфере торговли ценными металлами, рассказал, что он и его коллеги ожидали повышения спроса на золото, но не в таком масштабе, как сегодня. Контакт-центр Gold Avenue все время принимает звонки клиентов, которые стали проявлять особый интерес к золоту с конца января. Эксперт добавил, что такая ситуация возникает не в первый раз, поскольку люди по-прежнему считают этот драгоценный металл надежным средством для сохранения своих капиталов. Кроме того, клиенты Gold Avenue охотно продают производные ценные бумаги, базовым активом которых является золото, и покупают слитки, потому что это помогает им почувствовать себя в еще большей безопасности. Цена на золото повышается уже несколько месяцев, и эксперты Gold Avenue полагают, что эта тенденция сохранится.

 

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