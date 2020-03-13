Автор: Лейла Бабаева, Женева-Берн-Лозанна, 13. 03. 2020. Просмотров: 114
Специальные респираторные маски FFP, пользующиеся повышенным спросом в связи с распространением коронавирусной инфекции, для швейцарского рынка производит в основном компания IVF Hartmann, акции которой на бирже Конфедерации выросли с января на 20%, пишет журнал Bilan. Учитывая дефицит масок, некоторые решили погреть на этом руки: например, студент из Лозанны продавал такие изделия почти по 40 франков за штуку.
Если говорить о сфере развлечений, то на фоне запрета массовых мероприятий люди сидят дома, многие смотрят телевизор, благодаря этому акции компании Netflix выросли на 15% с начала этого года. В разных странах фирмы переводят сотрудников на дистанционную форму работы, в результате растет число пользователей корпоративного мессенджера Slack и файлового хостинга Dropbox.
Коронавирус охватил всю ЕвропуВ Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.
Коронавирус в Швейцарии: более 300 человек заболели, 2 скончалисьФедеральный совет скорректировал стратегию борьбы с эпидемией, сделав своим приоритетом защиту особенно уязвимых групп населения.
Коронавирус и бизнес: правовая сторона вопросаС момента регистрации первого заражения в Китае в декабре 2019 года, COVID-19 распространяется по всему миру – вчера ВОЗ употребила термин "пандемия". Наша Газета регулярно информирует вас о ситуации в Швейцарии, а сегодня предлагает разъяснения специалиста о том, что делать с попавшими под удар контрактами и каковы права и обязательства сотрудников.
Можно ли пить алкоголь во время беременности?Согласно результатам исследования клиники акушерства Цюрихского университетского госпиталя, 40% беременных женщин пьют алкоголь. Врачи бьют тревогу и напоминают, что употребление спиртных напитков во время беременности может вызвать необратимые нарушения развития у ребенка.
Коронавирус охватил всю ЕвропуВ Швейцарии зарегистрировано более 600 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От вызванных заболеванием осложнений скончались четыре человека.
Коронавирус бьет по швейцарским отелямПо оценке организации Suisse Tourisme, отели Конфедерации могут потерять полмиллиарда франков в 2020 году из-за эпидемии COVID-2019, при этом некоторые гостиницы будут вынуждены закрыться.
Добавить комментарий