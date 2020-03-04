Технология нобелевских лауреатов против коронавируса

Ученые Техасского университета в Остине (UT), используя крио-ЭМ, создали трехмерную виртуальную модель белка, посредством которого 2019-nCoV инфицирует клетки организма, подчеркивается в коммюнике UT. Напомним, что метод криоэлектронной микроскопии, совместно разработанный Жаком Дюбоше, американцем Иоахимом Франком и британцем Ричардом Хэндерсоном, позволяет мгновенно замораживать биологические образцы. Последние при этом сохраняют свою структуру, что очень важно при их изучении под электронным микроскопом.



Ученые UT сумели создать 3D-модель S-протеина, который играет ключевую роль при заражении. Предыдущие исследования показали, что подобными белками обладают и другие вирусы, однако эти протеины принимают различные формы. По словам руководителя исследования Джейсона Маклиллана, эта стадия является очень важной для разработки вакцины: если удастся найти вещество, нейтрализующее вышеупомянутый белок, то 2019-nCoV больше не сможет распространяться. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.





В интервью телерадиокомпании RTS Жак Дюбоше признался, что приятно удивлен упоминанием его имени в связи с борьбой с коронавирусом. Отметим, что ученый еще в начале 1980-х годов нашел способ замораживать воду так быстро, что она образует слой на поверхности биологических тканей без формирования кристаллов, искажающих изображение, получаемое с помощью микроскопа.Спустя несколько дней после того, как исследователи UT сообщили о создании трехмерной модели S-протеина, на сайте Университета Уэстлейк (Китай) было опубликовано коммюнике, в котором рассказывается о применении криоэлектронной микроскопии для изучения «поведения» этого же белка. Китайские ученые выяснили, что с помощью S-протеина вирус связывается с белком ACE2, который присутствует в клетках легких, сердца и печени. Если представить себе, что клетка человеческого тела – это комната, а коронавирус – вор, то ACE2 – это ручка двери. Как только грабитель возьмется за эту ручку, он попадет внутрь. Интересно, что часть S-протеина, непосредственно контактирующая с ACE2, на 82% сходна с аналогичным элементом вируса SARS-CoV, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром.Хотя создание вакцины – долгий процесс, новые открытия дают надежду, что ученые быстрее найдут способ справиться с возбудителем болезни. Напоминаем, что Швейцария приняла новые правила гигиены и поведения, которые помогут защититься от инфекции. Больше информации вы найдете в наших материалах , посвященных борьбе с коронавирусом 2019-nCoV.