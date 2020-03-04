Технология нобелевских лауреатов против коронавируса

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна-Остин, 4. 03. 2020. Просмотров: 257
Ученые Техасского университета в Остине (UT), используя крио-ЭМ, создали трехмерную виртуальную модель белка, посредством которого 2019-nCoV инфицирует клетки организма, подчеркивается в коммюнике UT. Напомним, что метод криоэлектронной микроскопии, совместно разработанный Жаком Дюбоше, американцем Иоахимом Франком и британцем Ричардом Хэндерсоном, позволяет мгновенно замораживать биологические образцы. Последние при этом сохраняют свою структуру, что очень важно при их изучении под электронным микроскопом.
Ученые UT сумели создать 3D-модель S-протеина, который играет ключевую роль при заражении. Предыдущие исследования показали, что подобными белками обладают и другие вирусы, однако эти протеины принимают различные формы. По словам руководителя исследования Джейсона Маклиллана, эта стадия является очень важной для разработки вакцины: если удастся найти вещество, нейтрализующее вышеупомянутый белок, то 2019-nCoV больше не сможет распространяться. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.
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