Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 13 декабря 2022 года   

Из Швейцарии начали утекать мозги |Des cerveaux commencent à fuir la Suisse

Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 13. 12. 2022.

Photo © Milad Fakurian sur Unsplash

Профессора и ученые бьют тревогу, опасаясь, что их молодые коллеги и студенты окажутся в проигрышном положении по сравнению с представителями других европейских стран.

|

Les chercheurs et les professeurs alertent au fait que leurs jeunes collègues et étudiants se trouverons dans une situation désavantageuse par rapport aux représentants d’autres pays européens.

Утечка мозгов - это феномен, название которого вошло в русский язык в виде точной кальки с английского brain drain. Именно английского, а не американского, поскольку введен он был британским Королевским обществом для описания миграционных процессов в среде ученых и инженеров во время и после Второй мировой войны тогда они уезжали из Великобритании в Канаду и США. Однако само явление возникло, конечно, гораздо раньше: в первых дошедших до нас «сиддхантах», индийских научных сочинениях, относящихся к IV-V векам н. э., заметно сильное древнегреческое влияние, а отдельные математические термины – просто кальки с греческого. По мнению исследователей, часть этих трудов была написана греками-эмигрантами, бежавшими из Александрии и Афин от антиязыческих погромов в Римской империи. Но не будем забираться в такие дебри.

Все мы знаем, конечно, новейшую историю утечки мозгов с нашей бывшей общей шестой части суши. Важный отток произошел после Октябрьской революции – уцелевшие специалисты, не пожелавшие сотрудничать с советской властью, уезжали довольно спокойно, никто их особо не удерживал. Потом гайки закрутили, уехать легально стало практически невозможно, а в 1930-е годы Сталин, посмеиваясь в усы на предмет «Россия большая, талантов много», приложил максимум усилий для того, чтобы их стало меньше. Значительно меньше. В течение дальнейшего периода таланты в разных областях утекали поодиночке, каждый побег становился событием и поводом для активизации пропагандистской машины как по одну, так и по другую сторону железного занавеса. Бежавшие физики, математики, писатели, музыканты, танцоры и т.д. автоматически становились предателями на своей родине, а в принявшей их стране получали все возможности для реализации своих способностей – на благо уже этой страны, а через нее – всего мира.

После перестройки занавес приподнялся, и из СССР, а затем из России хлынул поток образованнейших людей, знающих, что жизнь нам дается одна, и решивших воспользоваться возможностью для того, чтобы в какой-то момент не стало, по Николаю Островскому, мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Никто их не останавливал, хотя очевидно, что при наличии достойных условий для жизни и работы многие бы не уехали. По подсчетам Российского фонда фундаментальных исследований, за первую половину 1990-х годов из страны выехало не менее 80 тысяч ученых, а прямые потери бюджета составили не менее $60 млрд. Позже счет пошел на сотни тысяч потерь – как умов, так и миллиардов. Уезжают лучшие и сейчас.

Давно доказано, что странам, из которых происходит утечка специалистов, наносится значительный экономический, культурный, а иногда и политический ущерб, и напротив, страны, принимающие и обеспечивающие специалистов-иммигрантов, приобретают огромный и сравнительно дешёвый интеллектуальный капитал, до конца дней своих испытывающий к принявших им странам чувство глубокой благодарности.

Еще несколько лет назад трудно было представить себе, что в положении страны, которую покидают ученые, окажется Швейцарии, традиционно их принимавшая – достаточно назвать имя Альберта Эйнштейна , прожившего здесь не так долго, но «заслужившего» музей в Берне.

Наши внимательные читатели помнят, что именно с критики в адрес правительства, доведшего страну до «катастрофы» своей медлительностью, неповоротливостью и отсутствием четкой политики, началась дискуссия на прошедшем в октябре этого года в EPFL «Форуме 100» . Совершенно очевидно, что с тех пор ситуация не улучшилась, и что попытка решить ее за счет укрепления контактов с одной отдельно взятой страной (Великобританией, о чем мы писали) – не есть верный путь в долгосрочной перспективе. Даже если знать, что совсем недавно математик с мировым именем, лауреат Медали Филдса Мартин Хайрер «променял» лондонский Imperial College на лозаннский EPFL, где он занял пост профессора на кафедре теоретической вероятности и дифференциальных уравнений в частных производных.

Несмотря на то, что на настоящий момент проблемы с заполнением очень ограниченных вакансий нет, руководители крупнейших вузов страны бьют тревогу и объясняют тяжелейшие последствия исключения Швейцарии из европейской научной программы «Горизонт», или Horizon Europe (о чем Наша Газета подробно рассказывала). В цифровом выражении невозможность для Швейцарии и ЕС прийти к обоюдовыгодному соглашению означает, что с 2021 по 2027 годы порядка 95,5 млрд евро будут на законных основаниях выделены через эту программу на исследовательскую и инновационную деятельность в Европейском Союзе, при этом ни одна стипендия не достанется швейцарским ученым. Но дело не только в деньгах, хотя суммы, согласитесь, огромные. Неучастие Швейцарии в международном научном сотрудничестве ведет к потере страной ее конкурентоспособности.

«Пока невозможно сказать точно, сколько исследователей покинуло Швейцарию, но после полутора лет выхода из европейских программы совершенно очевидно, что тенденция именно такова, – с явной тревогой поделилась с газетой Le Temps ректор крупнейшей Высшей специализированной школы Швейцарии HES-SO Лучиана Ваккаро, на днях назначенная президентом Swissuniversities, национального объединения вузов. – Помимо тех, кто уезжают, надо думать и о тех, кто изначально не приедут в Швейцарию. Мы стараемся привлекать таланты, но они заботятся о собственных интересах. Даже если с финансовой точки зрения наше предложение может быть более выгодным, они поедут в ту страну, которая открывает перед ними двери к «Горизонту» со всеми его преимуществами».

Да, деньги – это еще не все, ведь «Горизонт» - это прямые международные контакты и обмен опытом, неоценимые в научной деятельности, а также возможность проследить, как идеи применяются на практике, материализуются в экономике. На чаше весом второе может перевесить первое.

Наши постоянные читатели знают, что швейцарские вузы стабильно фигурируют в международных рейтингах, ведь мы регулярно информируем о важнейших из них . Но сколько еще они смогут почивать на лаврах прошлого? «Успех строится в рамках поколения. Может быть, через двадцать лет у нас уже не будет таких результатов. Эрозия происходит постепенно», – подчеркивает г-жа Ваккаро. – Ученые моего поколения выживут, поскольку мы уже обзавелись сетью контактов. Но молодым придется трудно, ведь Швейцария вышла из системы».

Дорогие читатели! Мы знаем, что среди вас немало преподавателей, научных работников и студентов. Нам очень интересно, как вы оцениваете ситуацию и поменял ли что-то выход Швейцарии из «Горизонта» в ваших личных планах?

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.07
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 67.26

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Саша Филипенко: о себе и о "Кремуляторе" | Sacha Filipenko, sur lui-même et son "Kremulator"
среда, 14 декабря 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Перестановки в швейцарском правительстве

 Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.

Всего просмотров: 1,530

Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в Швейцарии

 С разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.

Всего просмотров: 1,349

В ожидании Рождества

 Как написать письмо Деду Морозу? Где попробовать «самый дорогой хот-дог в мире»? И где в Швейцарии можно узнать об украинских рождественских традициях?

Всего просмотров: 964
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Киевская национальная художественная галерея отмечает свое столетие в Швейцарии

 С разницей в один день приуроченные к этому юбилею выставки открылись в Художественном музее Базеля и в Музее искусства и истории Женевы, в помещении Музея Рат.

Всего просмотров: 1,349

Перестановки в швейцарском правительстве

 Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.

Всего просмотров: 1,530

«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцев

Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов,  которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.

Всего просмотров: 1,006
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top