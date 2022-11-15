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вторник, 15 ноября 2022 года   

Берн и Лондон укрепляют научное сотрудничество|Berne et Londres renforcent leur coopération scientifique

Автор: Заррина Салимова, Берн, 15. 11. 2022.

Квантовые технологии и искусственный интеллект станут одними из основных направлений сотрудничества. Фото: Markus Spiske, Unsplash

Сможет ли новое соглашение компенсировать негативные последствия исключения из европейской исследовательской программы «Горизонт»?

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Le nouvel accord pourra-t-il compenser les conséquences négatives de l'exclusion du programme de recherche européen Horizon?

«Катастрофа» – таким неутешительным образом охарактеризовали исключение Швейцарии из программы «Горизонт» ректор Лозаннского университета (Unil) Фредерик Герман и президент Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Мартин Веттерли, открывая дискуссию о научной изоляции страны на Форуме 100. Напомним, что Берн потерял статус члена крупнейшей европейской исследовательской программы, бюджет которой на период с 2021 по 2027 годы составляет 95 млрд евро, после провала переговоров по рамочному соглашению с ЕС летом прошлого года. Федеральный совет решил поддержать швейцарских ученых, выделив в общей сложности чуть более 1,2 млрд франков на 2021 и 2022 годы. Однако это нельзя назвать равноценной заменой членству в программе.

Перед Лондоном европейский «Горизонт» также закрылся из-за политических разногласий: Соединенное Королевство выбыло из программы, не достигнув в ходе переговоров по Brexit соглашения с Брюсселем по поводу Североирландского протокола.

Неудивительно, что две «отверженные» страны решили укрепить сотрудничество, подписав в прошлый четверг в Лондоне Меморандум о взаимопонимании в области исследований и инноваций. «Оправданно компенсировать эти пробелы (оставшиеся после исключения из «Горизонта»), искать альтернативы. В настоящее время Великобритания испытывает примерно те же проблемы, что и мы, и является для нас естественным партнером», - пояснил федеральный советник Ги Пармелен. Министр науки Великобритании Джордж Фриман в свою очередь выразил надежду на возвращение в «Горизонт», но если этого не случится, «то мы не можем просто сидеть сложа руки и ничего не делать».

Лондон и Берн намерены развивать двусторонние программы сотрудничества в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые компьютеры, энергетика, космос и науки о жизни. В следующем году планируется проведение совместного инновационного форума. Регулярные обмены должны обеспечить постоянный пересмотр приоритетов сотрудничества и их возможное расширение. Вопрос финансирования остается открытым, но обе страны рассматривают возможность использования части бюджета, который был выделен на «Горизонт».

Сможет ли научное сотрудничество Швейцарии с отдельными странами заменить участие в программе ЕС? Глава Национального исследовательского совета Маттиас Эггер считает, что нет. «Если мы будем исключены надолго, это повредит и науке, и экономике», - заявил он в субботнем интервью газете Schweiz am Wochenende. По его словам, Швейцария рискует потерять свою репутацию и конкурентные преимущества как исследовательского центра. А если страна перестанет быть привлекательной для молодых талантов, то это рано или поздно усугубит нехватку квалифицированных кадров. Более того, международное влияние и статус будут утрачены, а на восстановление репутации понадобится много времени. Так, после голосования по вопросу массовой иммиграции в 2014 году Швейцария уже была исключена из европейской исследовательской программы. Тогда число возглавляемых швейцарцами проектов сократилось с нескольких сотен практически до нуля. После повторного включения в программу Швейцарии потребовались годы, чтобы наверстать упущенное. Будет ли Берн вновь допущен к участию в программе «Горизонт» в следующем году, пока неясно.

Добавим, что Берн и Лондон работают над восстановлением прямых связей после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Как уточняет Le Temps, швейцарские власти разработали стратегию под названием mind the gap, направленную на дублирование всех соглашений, которые ранее существовали с Великобританией в таких областях, как воздушное сообщение, налогообложение, коммерция, безопасность и борьба с терроризмом. Автоматическое признание некоторых стандартов, например, в сферах телекоммуникаций или медицинского оборудования, все еще находится на стадии переговоров. Кроме того, обе стороны планируют заключить соглашение о взаимном признании финансовых норм.

 

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