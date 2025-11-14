В этом году сразу несколько швейцарских музеев в пандан к проводимым у них выставочным блокбастерам подготовили интереснейшие параллельные программы. Так, в Фонде Бейлера одновременно с безусловно «хитовой» ретроспективой японки Яёи Кусамы организовали выставку «Краткая история точки в искусстве», о которой мы недавно писали, а в Художественном музее Винтертура вслед за «мемориальной» выставкой в честь столетия со дня смерти (и стошестидесятилетия со дня рождения) Феликса Валлотона открыли экспозицию осмысляющего творчество швейцарского художника болгарина Недко Солакова, о которой еще расскажем. В том же тренде оказался и Художественный музей Берна, где сейчас проходит одна из самых значимых выставок сезона - «Кирхнер × Кирхнер».

Чтобы проиллюстрировать контекст, в котором знаменитый экспрессионист жил и работал, а также показать, что предшествовало его «давосскому периоду», в Берне придумали провести чрезвычайно любопытную выставку «Панорама Швейцарии. От Каспара Вольфа до Фердинанда Ходлера». По форме это действительно панорама, то есть довольно подробный обзор швейцарского изобразительного искусства на протяжении почти трех столетий: с конца 18 века и до первой трети 20-го. И хотя все представленные на выставке произведения – из собственной коллекции Бернского музея, многие из них незнакомы посетителям, так как обычно находятся в запасниках. Таким образом, зрители получают возможность открыть для себя не только «главные» имена и картины, но и малоизвестные, забытые и «периферийные».

Франц Никлаус Кёниг. Стаубахский водопад в долине Лаутербруннен, 1804 г. Kunstmuseum Bern, Bernische Kunstgesellschaft, Bern Donation from the heirs of Mrs SulzbergKönig, Frauenfeld

Что касается содержания, то куратор Анн-Кристин Штробель построила выставку предельно просто – по хронологии и темам, господствовавшим в определенные моменты времени. Экскурс в швейцарское искусство начинается с «Диалогов с природой» (название одной из картин Фердинанда Ходлера), за которые «отвечают» отец знаменитого скульптура Джованни Джакометти и куда менее известный Виктор Сурбек. Далее речь идет о «Скрытой реальности»: в этом разделе помимо вездесущего Ходлера представлены также фигуративные полотна Арнольда Беклина и «Опавшие листья» художника-иллюстратора Эрнеста Билера. В конце 19 века на смену символизму и многозначительности в швейцарской живописи пришли быт и конкретика, и их в разделе «Конечность сущего» иллюстрируют в том числе работы Альберта Анкера, Энни Стеблер-Хопф и Макса Бури.

Однако любовь к природе во все времена продолжала составлять важную часть национального мифа: это понятно по весьма пространному разделу «Ода Альпам», где представлены работы, посвященные горам и горным вершинам, – главным образом авторства одного из пионеров пейзажной живописи Каспара Вольфа, художника-романтика Александра Калама и портретиста Франца Никлауса Кенига. Еще одна важная составляющая швейцарской идентичности – фермерство и развитое сельское хозяйство, которые нашли свое отражение в творчестве Эдуарда Босса, Ханса Бергера и все того же Ходлера, изображавшего крестьян на отдыхе, во время праздничного веселья и, конечно, непосредственно за работой, как в знаменитом «Дровосеке».

Фердананд Ходлер. Вид на Юнгфрау с Мюррена, 1911 г. Deposit of the Swiss Confederation, Bundesamt für Kultur, Gottfried Keller- Stiftung, Bern

Наконец, двадцатый век на выставке представлен сразу двумя разделами: «Мир экспрессии» и «Буржуазная жизнь». И если в первом можно увидеть чрезвычайно любопытные работы швейцарских экспрессионистов Альберта Мюллера, Германа Шерера, Вернера Нойхауса, Отто Штайгера, Пауля Камениша и оказавшего на них непосредственное влияние Эрнста Людвига Кирхнера, то в последнем, «закрывающем» выставку, – несколько очень разных по стилю картин и такие громкие имена, как Феликс Валлотон, Алис Байи, Куно Амьет (его портреты музыкантов, дирижера и скрипачки – совершенно замечательные и трудно относимые к какому бы то ни было художественному направлению, настолько они вообще ни на что не похожи).

В итоге, помимо своей главной и непосредственной задачи – создания своеобразной художественной рамки для выставленных этажом выше ярких и новаторских работ проведшего в Граубюндене последние двадцать лет своей жизни немецкого гения Кирхнера, – «Панорама Швейцарии» знакомит широкую публику с историей швейцарского изобразительного искусства как такового, «размечая» основные вехи и формулируя темы, неизменно интересовавшие местных художников. Так что экспозиция, изначально придуманная как будто лишь в параллель к основной, оказывается интересна и ценна сама по себе и даже на фоне знаковой выставки «Кирхнер × Кирхнер» заслуживает внимания и, по возможности, отдельного визита – настолько нынешняя бернская «Панорама» обширна и самодостаточна.

Марта Стеттлер. Парк, ок. 1910 г. Kunstmuseum Bern

Выставка «Панорама Швейцарии» открыта в Художественном музее Берна до 11 января включительно. Более подробная информация о времени работы и билетах - здесь.