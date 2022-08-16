Как бы ни относились жители Запада ко внешней и внутренней политике китайского правительства, не прислушиваться ко мнению этого важнейшего игрока на международной сцене невозможно. В том числе, и в области образования – не секрет, что студенты из Китая занимают массу мест «за партами» американских и европейских вузов, а оценка высших учебных заведений мира китайскими экспертами не может не влиять на выбор будущих абитуриентов. Да и вообще, даже отбросив меркантильные соображения, приятно видеть флажок собственной страны среди китов международного образования.

Приглядимся внимательнее к новому рейтингу. В списке – тысяча вузов из более 2500 рассмотренных на основании традиционных шести критериев, среди которых: число Нобелевских лауреатов и обладателей медали Филдса среди выпускников и профессоров; число исследователей, наиболее цитируемых в соответствующей дисциплине; число публикаций в престижных научных изданиях…

В первых рядах (или верхних строчках) рейтинга все остается без изменений – их прочно занимают англо-саксонские университеты, в первой десятке – восемь американских вузов и два британских. Вот уже двадцатый год Гарвард сохраняет первое место, а в шею ему вновь дышит Стэнфорд. Между Массачусетским Институтом Технологии (MIT) и британским Кембриджем произошла рокировка, они расположились на этот раз на третьем и четвертом местах соответственно. За ними в первой десятке следуют Калифорнийский университет Беркли (5), Принстон (6), Оксфорд, Колумбийский университет, калифорнийский CalTech и Университет Чикаго.

Первый не англо-саксонский вуз в списке – парижский университет Paris-Saclay, на 16-м месте.

Среди швейцарских высших учебных заведений китайские специалисты по-прежнему признают лучшим Цюрихский политех (ETH/EPFZ), занявший 20-ю строчку. В первую сотню вошли также, хоть и с большим отрывом, университеты Цюриха (50-е место), Женевы (62-е место) и Базеля (83-е место).

В группе «от 101 до 150» оказались Московский государственный университет, Лозаннский политех (EPFL), университеты Берна и Лозанны. В группе от 501 до 600 встретились московский МФТИ и университеты Фрибурга и Итальянской Швейцарии. В следующей сотне – два московских вуза: Высшая школа экономики и Сеченовский университет, в группе от 701 до 800 – Новосибирский, Уральский, Томский, Вильнюсский университеты и московский Сколковский институт науки и технологий. Наконец, в девятой сотне отмечен московский Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ).

Стоит заметить, что в рейтинге 2011 года Женевский университет был лишь на 73 месте. Скачок на десять ступеней вверх объясняется, в частности, присуждением Нобелевской премии по физике его профессорам Мишелю Майору и Дидье Кело в 2019 году, а совсем недавно – Медали Филда математику Юго Дюминилю-Копену, которую он поделил с Мариной Вязовской из EPFL. Но этот кажущийся успех немного меркнет, если вспомнить, что в 2019 году Женевский университет занимал 58-ю строчку рейтинга. А EPFL вообще опустился на 20 позиций несмотря на то, что в области энергетического машиностроения он считается четвертым лучшим университетом мира, опережая даже MIT.

Разумеется, Шанхайский рейтинг – не истина в последней инстанции, но согласитесь, есть над чем задуматься.