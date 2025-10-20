В первую десятку лучших университетов мира, по мнению авторов рейтинга Times Higher Education (THE), входят только британские и американские вузы. Так, уже десятый раз подряд лучшим в мире был признан Оксфорд. Второе место снова занял Массачусетский технологический институт. Далее следуют Принстон, Кембридж и Гарвард.

Напомним, что международный рейтинг THE, включающий почти 2200 университетов, основан на восемнадцати показателях, таких как качество преподавания, уровень исследований, международная ориентация учебных заведений.