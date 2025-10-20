ETHZ по-прежнему среди лучших университетов мира | L’ETHZ toujours parmi les meilleures universités du monde

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 20.10.2025.
Фото: Gian Marco Castelberg / ETH Zürich

В новом рейтинге университетов Times Higher Education Федеральная политехническая школа Цюриха (ETHZ) заняла одиннадцатое место в мире и первое в континентальной Европе.

|

Dans le nouveau classement des universités établi par Times Higher Education, l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) occupe la onzième place au niveau mondial et la première place en Europe continentale.

В первую десятку лучших университетов мира, по мнению авторов рейтинга Times Higher Education (THE), входят только британские и американские вузы. Так, уже десятый раз подряд лучшим в мире был признан Оксфорд. Второе место снова занял Массачусетский технологический институт. Далее следуют Принстон, Кембридж и Гарвард.

Напомним, что международный рейтинг THE, включающий почти 2200 университетов, основан на восемнадцати показателях, таких как качество преподавания, уровень исследований, международная ориентация учебных заведений.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Подписка на месяц
CHF 15
Подписка на год
CHF 150
Купить статью
CHF 5
ETH Zürich
ETHZ
политехнические школы швейцария
Высшая политехническая школа Цюриха
образование в Швейцарии
швейцарские университеты
рейтинг университетов THE
рейтинг университетов швейцарии
Статьи по теме
ETHZ – лучший университет континентальной Европы
ETHZ – в десятке лучших вузов мира
ETHZ обогнал Кембридж в рейтинге лучших университетов мира
Швейцарские университеты в сотне лучших
Иностранным студентам придется раскошелиться?
7 швейцарских вузов вошли в рейтинг лучших по версии THE
Разумно ли экономить на образовании?
О текстовых форматах

Plain text

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.26
CHF-EUR 1.09
CHF-RUB 102.65
Погода
Афиша
Кусама
Lissitsky
Бархатная ткань с изображением дамы в саду (фрагмент). Западная Индия (Гуджарат), начало XVII века

Ассоциация

Association

Популярное за неделю
Philippe Lüscher, Vassili Grossman et la bombe nucléaire

Demain, au Musée international de la Réforme de Genève, en marge de l'exposition « Apocalypses » qui s'y déroule, aura lieu une lecture publique du récit de Vassili Grossman intitulé Abel, le six août. Une prestation due à l'acteur Philippe Lüscher.

Всего просмотров: 9917
Яёи Кусама. Наивно. Супер

Этой осенью в Швейцарии проходит первая ретроспектива самой известной в мире японской художницы – Яёи Кусамы. Рассказываем, как устроена эта эпохальная выставка Фонда Бейлера, которая еще до открытия вызвала настоящий ажиотаж среди швейцарских (и не только) ценителей современного искусства. 

Всего просмотров: 1145
Василий Гроссман, Филипп Люшер и ядерная бомба

Завтра в женевском Международном музее Реформы, на полях идущей здесь выставки «Апокалипсисы», состоится публичное чтение рассказа Василия Гроссмана «Авель. 6 августа» в исполнении актера Филиппа Люшера.

Всего просмотров: 540

Самое читаемое

Пора сбрасывать маски

«Чисто» пропалестинские демонстрации и прочие манифестации, неожиданно приобретающие такую окраску, стали в последние два года делом в Швейцарии столь обыденным, что бессмысленно рассказывать о каждой из них. Однако есть исключения, заслуживающие внимания.

Всего просмотров: 375
Яёи Кусама. Наивно. Супер

Этой осенью в Швейцарии проходит первая ретроспектива самой известной в мире японской художницы – Яёи Кусамы. Рассказываем, как устроена эта эпохальная выставка Фонда Бейлера, которая еще до открытия вызвала настоящий ажиотаж среди швейцарских (и не только) ценителей современного искусства. 

Всего просмотров: 1145