Концерт памяти Алексея Головина

Сегодня, 31 октября, исполнилось бы 80 лет Алексею Федоровичу Головину (1945-2023), прекрасному пианисту и педагогу, в течение многих лет преподававшему в Женевской консерватории. В далеком 2008 году он стал одним из первых гостей рубрики Наши люди, и то давнее интервью дало, на наш взгляд, точное представление об этом человеке даже тем, кто его не знал. Алексей Федорович внешне не соответствовал образу романтичного музыканта, немножко не от мира сего. Он любил выпить и закусить, причем сам прекрасно готовил, любил посмеяться и рассказать пару-тройку анекдотов, которых знал несметное количество и буквально на все случаи жизни. Однако за фасадом бонвивана и весельчака скрывался человек большой души, чуткий музыкант и верный друг.

Друзей у Алексея Федоровича было много, самых разных национальностей, и всем им его не хватает. Многие из них – музыканты. А как музыкантам выразить свою любовь, если не музыкой? Вот они и решили собраться и устроить концерт в память об общем друге. Именам участников на (формально отсутствующей) афише этого «самодеятельного концерта» позавидовали бы лучшие концертные залы мира, многие из них становились героями публикаций Нашей Газеты: Марта Аргерих, Нельсон Гёрнер, Алексей Любимов, Виктория Постникова, Франсуа-Ксавье Пуаза, Екатерина Бонюшкина, Бенуа Капт. Будут играть, будут говорить.

Концерт состоится 24 ноября 2025 года в 19 ч. 30 в Cité Bleue (av. de Miremont 46, 1206 Genève). Вход бесплатный, но зарегистрироваться надо обязательно, вот здесь. Если концерт вам понравится, то, покидая зал, вы сможете поддержать организаторов и принять участие в расходах, положив условную монетку в такую же условную шляпу.

Встретимся 24-го в Cité Bleue? Мы там точно будем!