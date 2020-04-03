Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева, 3. 04. 2020. Просмотров: 23
Сегодня эксперты не могут объяснить, почему у большинства пациентов болезнь заканчивается выздоровлением и они не нуждаются в помощи врача, а примерно в одном из шести случаев заражения Covid-19 появляются тяжелые симптомы и развивается дыхательная недостаточность. «Исследования показали, что клинические проявления этой болезни могут быть очень разными», - приводит телерадиокомпания RTS слова профессора медицинского факультета Университета Гонконга (HKU), вирусолога Лео Пуна.
Передача и выживание коронавируса
Известно, что возбудитель Covid-19 передается через мелкие капли, вырывающиеся из носа или рта больного при кашле или чихании. Заразиться можно и в результате прикосновения к предметам или поверхностям, на которые попали такие капли. Может ли инфекция распространяться просто по воздуху, пока неизвестно. По результатам исследования, проведенного сотрудниками Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (США), коронавирус способен выжить в течение нескольких часов, находясь в подвешенных в воздухе мелких каплях, и несколько дней на разных поверхностях. Тем не менее, ученые не уверены, влияет ли эта особенность SARS-CoV-2 на скорость распространения болезни.
Каковы реальные масштабы пандемии?
«Ни одна страна не знает, сколько людей на самом деле заражено», - такое заявление еще 25 марта сделал руководитель отдела по преодолению кризисных ситуаций и международному сотрудничеству министерства здравоохранения Швейцарии (OFSP) Патрик Матис. При этом точное представление о масштабах распространения коронавируса даст возможность оказывать более качественные медицинские услуги, а также знать, кто уже переболел и приобрел иммунитет.
Остановится ли пандемия с приходом теплой погоды в Северном полушарии?
По словам экспертов, такое возможно, хотя абсолютной уверенности нет. Проведенное в Китае исследование показало, что вирус SARS-CoV, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (SARS), лучше сохраняется при низкой температуре и невысокой влажности. Последний случай заболевания SARS был зафиксирован в июле 2003 года, но информация о SARS-CoV ценна сегодня потому, что его геном приблизительно на 80% сходен с геномом возбудителя Covid-19. Тем не менее, по данным Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, летом распространение инфекции может несколько замедлиться, но вряд ли остановится только из-за смены температуры.
Почему дети легче переносят Covid-19?
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