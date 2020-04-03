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пятница, 3 апреля 2020 года   

Что пока неизвестно о коронавирусе?|Qu'est-ce que les scientifiques ne savent pas sur le coronavirus?

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева, 3. 04. 2020. Просмотров: 23

(© iXimus/pixabay.com)

Несмотря на постоянное изучение вируса SARS-CoV-2, причины пандемии Covid-19, ряд вопросов пока остаются без ответа. |
Malgré l'étude constante du virus SARS-CoV-2 qui cause la maladie de Covid-19, les spécialistes ne peuvent toujours pas expliquer certains aspects.

Сегодня эксперты не могут объяснить, почему у большинства пациентов болезнь заканчивается выздоровлением и они не нуждаются в помощи врача, а примерно в одном из шести случаев заражения Covid-19 появляются тяжелые симптомы и развивается дыхательная недостаточность. «Исследования показали, что клинические проявления этой болезни могут быть очень разными», - приводит телерадиокомпания RTS слова профессора медицинского факультета Университета Гонконга (HKU), вирусолога Лео Пуна.

Передача и выживание коронавируса

Известно, что возбудитель Covid-19 передается через мелкие капли, вырывающиеся из носа или рта больного при кашле или чихании. Заразиться можно и в результате прикосновения к предметам или поверхностям, на которые попали такие капли. Может ли инфекция распространяться просто по воздуху, пока неизвестно. По результатам исследования, проведенного сотрудниками Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (США), коронавирус способен выжить в течение нескольких часов, находясь в подвешенных в воздухе мелких каплях, и несколько дней на разных поверхностях. Тем не менее, ученые не уверены, влияет ли эта особенность SARS-CoV-2 на скорость распространения болезни.

Каковы реальные масштабы пандемии?

«Ни одна страна не знает, сколько людей на самом деле заражено», - такое заявление еще 25 марта сделал руководитель отдела по преодолению кризисных ситуаций и международному сотрудничеству министерства здравоохранения Швейцарии (OFSP) Патрик Матис. При этом точное представление о масштабах распространения коронавируса даст возможность оказывать более качественные медицинские услуги, а также знать, кто уже переболел и приобрел иммунитет.

Остановится ли пандемия с приходом теплой погоды в Северном полушарии?

По словам экспертов, такое возможно, хотя абсолютной уверенности нет. Проведенное в Китае исследование показало, что вирус SARS-CoV, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (SARS), лучше сохраняется при низкой температуре и невысокой влажности. Последний случай заболевания SARS был зафиксирован в июле 2003 года, но информация о SARS-CoV ценна сегодня потому, что его геном приблизительно на 80% сходен с геномом возбудителя Covid-19. Тем не менее, по данным Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, летом распространение инфекции может несколько замедлиться, но вряд ли остановится только из-за смены температуры.

Почему дети легче переносят Covid-19?

Одно из предположений заключается в том, что иммунная система детского организма еще только развивается, и потому ее реакция оказывается не столь мощной и не приводит к осложнениям. Парадоксально, но скопление клеток иммунной системы в легких может вызвать потенциально смертельный ответ организма – цитокиновый шторм, пишет журнал New Scientist, приводя слова профессора иммунобиологии Йельской школы медицины Акико Ивасаки. Цитокины – это совокупное название молекул, с помощью которых клетки иммунной системы «общаются» друг с другом. Выделяемые ими цитокины активируют такие же клетки и стимулируют их вырабатывать новые порции молекул. Ткани очага воспаления разрушаются, при этом воспаление распространяется на соседние ткани.

В исследовании, проведенном учеными Университета Далхаузи (Канада), подчеркивается необходимость изучения вопроса о том, насколько дети «участвуют» в распространении коронавирусной инфекции. Добавим, что на сайте ЮНИСЕФ приведены рекомендации родителям о том, как помочь своим детям пережить период пандемии и справиться с тревогой и неуверенностью: сохранять спокойствие, в простой форме обсудить то, что сейчас происходит в мире, соблюдать распорядок дня (при необходимости составить новый), проявить понимание и сочувствие в связи с тем, что детям приходится сидеть дома и не ходить в кино или на спортивные соревнования, также следует придумать интересные занятия и т.п.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в специальном досье.

 

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