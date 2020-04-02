Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире быстро приближается к миллиону, а количество смертельных случаев превысило 45 000. За глобальной статистикой можно следить на сайте университета Джона Хопкинса, а мы продолжаем информировать вас о ситуации в Швейцарии.

15% положительных тестов

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 1 апреля, в Швейцарии и Лихтенштейне подтверждено 17 139 случаев заражения Covid-19, что на 963 больше, чем днем ранее. Всего было проведено 130 700 тестов, 15% из которых оказались положительными.

По отношению заразившихся к общему числу жителей грустно лидируют четыре кантона: Тичино (617 случаев на 100 000 человек), Во (457,4), Женева (443,1) и Базель-городской (394,8).

По официальным данным от 1 апреля, в Швейцарии скончались 378 человек, имевших положительный тест на Covid-19: 243 мужчины (64%) и 135 женщин (36%). Средний возраст скончавшихся составляет 82 года.

Напомним, что бюллетень OFSP выходит только раз в день, поэтому изложенная в нем информация может отличаться от данных, публикуемых кантонами. В частности, согласно неофициальной платформе corona-data.ch, на которой можно следить за статистикой по коронавирусу в Швейцарии в режиме реального времени, количество скончавшихся уже превысило 480 человек.

Мужчины в группе риска?

По данным OFSP, в Швейцарии Covid-19 болеют как мужчины (48%), так и женщины (52%). Однако мужчинам чаще требуется госпитализация, чем женщинам: в 61% и 39% случаев соответственно. Кроме того, 64% скончавшихся от вызванных инфекцией осложнений – мужчины. Чем можно объяснить тот факт, что у мужчин риск осложнений и неблагоприятного исхода при заболевании Covid-19 выше, чем у женщин?

Женщины, как правило, лучше справляются с вирусными инфекциями, чем мужчины, пояснил в комментарии NZZ иммунолог из Института экспериментальной вирусологии в Гамбурге Маркус Альтфельд. По его словам, гендерные различия в иммунной реакции существовали всегда. Похожая ситуация наблюдалась и во время вспышки атипичной пневмонии, мужчины и женщины также по-разному реагируют на ВИЧ и гепатит.

Причина заключается в том, что врожденная иммунная система женщин более чувствительна к вирусам и реагирует на инфекцию быстрее, а ранняя реакция на вирус снижает риск усугубления болезни. В случае с Covid-19, у женщин, видимо, инфекция «локализуется» быстрее, следовательно, легким наносится меньший урон, а само заболевание проходит не так тяжело, как у мужчин.

Альтфельд объясняет это, в том числе, и эволюцией: иммунная система женщин должна защищать их самих, а также предотвращать заражение будущего ребенка и препятствовать нанесению ему серьезного вреда. Кроме того, мать должна передать новорожденному как можно больше своих антител через грудное молоко.

По словам Альтфельда, лучший иммунный ответ у женщин связан с работой половых гормонов – эстрогенов. Еще одно возможное объяснение заключается в том, что, как известно, у женщин, в отличие от мужчин, две Х-хромосомы, а в них содержится ряд важных генов, регулирующих иммунную систему. Ранее предполагалось, что у женщин только одна Х-хромосома активна, а другая инактивирована. Однако в последние годы ученые обнаружили, что неактивная Х-хромосома может «активироваться», а это может сыграть важную роль в формировании иммунной реакции.

Терапия антителами

В Университетском госпитале Базеля пациентов с Covid-19 лечат плазмой с антителами, которые выработались в крове у уже переболевших инфекцией людей. Метод, который должен смягчить течение болезни, уже применяется в некоторых других странах. Врачи, впрочем, подчеркивают, что речь идет об экспериментальном лечении, эффективность которого еще не доказана. Участие в эксперименте могут принять все желающие, сообщает SRF.

Тест на дому

Чтобы сдать анализ на коронавирус, жителям Тургау не нужно идти в больницу или ехать в специальный центр – они могут сделать тест не выходя из дома. Служащий гражданской обороны доставляет на дом набор для проведения теста, оставляет его на пороге и звонит в дверь. Заболевший тут же делает тест и отдает его. Мазок отправляется в лабораторию на исследование, а затем специалисты информируют человека о результатах. Бесконтактная процедура позволяет заболевшим людям не покидать дом и не нарушать режим самоизоляции.

Надежность используемых в Швейцарии тестов составляет 90-95%, сообщает RTS. Ложноотрицательный результат возможен в том случае, если мазок был сделан неправильно, например, недостаточно глубоко, либо если вирус еще не обнаруживался в носовой полости, несмотря на то, что он уже инфицировал другие участки дыхательных путей. Если симптомы сохраняются, то берется второй образец.

Каникулы не отменят!

Завершим нашу хронику забавной новостью из кантона Во. Вчера родители многих школьников обратили внимание на циркулирующее в социальных сетях коммюнике, якобы составленное Управлением информации и коммуникации кантона. В пресс-релизе сообщалось о том, что школьники на летних каникулах продолжат учиться, чтобы наверстать упущенное за время карантина. Конечно, это сообщение оказалось первоапрельской шуткой.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.