Британские исследователи считают, что режим изоляции, карантин и другие меры по сдерживанию Covid-19 спасли жизни 59 000 человек в 11 европейских странах. В Швейцарии нет строгого карантина, но Федеральный совет настоятельно призывает жителей избегать социальных контактов и оставаться дома, особенно тех, кто болен или входит в группу риска. Подробнее о развитии событий по коронавирусу в Конфедерации читайте в нашей хронике.

Средний возраст скончавшихся – 83 года

Согласно бюллетеню Федерального департамента здравоохранения (OFSP) от 31 марта, в Швейцарии подтверждено 16 176 случаев заражения Covid-19, что на 701 больше, чем днем ранее.

По отношению заразившихся к общему числу жителей по-прежнему лидируют четыре кантона: Тичино (587,5 случаев на 100 000 человек), Во (432,6), Женева (396,8) и Базель-городской (384,1). При этом со вчерашнего дня Женева вышла на второе место, обогнав Базель-городской.

Средний возраст госпитализированных пациентов – 70 лет. Мужчинам чаще требуется лечение в стационаре, чем женщинам: 60% и 40% соответственно.

От вызванных инфекцией осложнений в Швейцарии, по официальным данным от 31 марта, скончались 373 человека: 228 мужчин (61%) и 145 женщин (39%). Средний возраст скончавшихся составляет 83 года.

Напомним, что бюллетень OFSP выходит только раз в день, поэтому изложенная в нем информация может отличаться от данных, публикуемых кантонами. Официального сайта, на котором можно было бы следить за статистикой по заболевшим и скончавшимся в режиме реального времени, не существует, но есть несколько неофициальных платформ, например, разработанный бернским программистом трекер corona-data.ch.

13% положительных результатов

На настоящий момент в Конфедерации проведено 123 150 тестов, 13% из которых оказались положительными. Пока в Швейцарии анализ на коронавирус делают, в основном, по показаниям врача, однако эксперты все чаще выступают за увеличение количества проводимых тестов. Так, эпидемиолог и профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Марсель Салате убежден, что мазок на Covid-19 нужно брать и у людей со слабыми симптомами. Массовый скрининг по принципу «тест-изоляция-карантин» позволил бы быстрее идентифицировать новые случаи и своевременно изолировать заболевших и контактировавших с ним, ведь носитель вируса может быть заразен до появления первых симптомов, отметил Салате в комментарии NZZ.

Некоторые медицинские учреждения берут инициативу в свои руки и решают тестировать всех. В частности, начиная с сегодняшнего дня, в Университетском госпитале Цюриха (USZ) будут брать мазок на коронавирус у всех поступающих пациентов, даже если у них нет симптомов. Эта мера призвана повысить безопасность персонала и других заболевших. В настоящее время госпиталь может проводить до 500 тестов в день, сообщает RTS со ссылкой на слова главы отделения больничной гигиены USZ Хуго Сакса. Больше пациентов, в том числе тех, кто имеет слабые симптомы, будет также тестировать Женевский университетский госпиталь (HUG).

Возвращение к нормальной жизни не раньше лета?

Введенные правительством чрезвычайные меры по сдерживанию эпидемии должны продлиться до 19 апреля. А что будет после этой даты? Будет ли срок действия ограничений продлен? Или 20 апреля мы вернемся к нормальной жизни? По словам министра здравоохранения Алена Берсе, выступившего перед журналистами во вторник после посещения тестовой площадки в Люцерне, было бы «иллюзорно» полагать, что ситуация изменится 19 апреля. «Апрель в этом году будет необычным», - заявил федеральный советник и призвал население сохранять стойкость, проявлять солидарность и не поддаваться искушению выйти из дома, чтобы насладиться хорошей погодой. Глава отделения инфекционных заболеваний OFSP Даниэль Кох, в свою очередь отметил, что волна заболеваний не будет длиться годами и, возможно, закончится к началу лета.

Курение как возможный фактор риска

Хотя данных о взаимосвязи Covid-19 и курения пока недостаточно, многие эксперты уже высказывают предположения о том, что для курильщиков заболевание может представлять больший риск. Так, NZZ со ссылкой на исследование медицинского университета Гуанчжоу пишет, что вызываемое коронавирусом заболевание протекало в тяжелой форме у 21% курильщиков, а среди тех, кто не курит, доля тяжелобольных была меньше и составила 14%. Вероятно, поврежденная дыхательная система курильщиков хуже справляется с патогенами. Кроме того, курение увеличивает риск развития диабета, сердечно-сосудистых и респираторных проблем, а люди с этими заболеваниями входят в группу риска при заболевании Covid-19. Процесс курения также повышает риск заражения, так как курильщики чаще касаются руками рта. Некоторые эксперты объясняют тот факт, что во многих странах от последствий Covid-19 чаще умирают мужчины, чем женщины, тем, что мужчины больше курят. Эксперты, впрочем, подчеркивают, что речь идет о предварительных заключениях и предположениях, для подтверждения которых нужны более масштабные исследования.

Споры вокруг масок

Представители OFSP во время брифингов неоднократно подчеркивали, что здоровому человеку нет необходимости носить маску в общественных местах. Тем не менее, в некоторых странах во время эпидемий появляться в общественных местах без маски запрещено. Например, в Австрии маски теперь обязательны при посещении супермаркета.

Упомянутый выше профессор EPFL Марсель Салате считает, что ношение маски позволяет избежать лишних прикосновений грязными руками ко рту или носу, что снижает риск заражения и является одной из причин того, что в Японии и других азиатских странах, где людей обязали носить маски, вирус распространялся медленнее, чем в Европе.

Если вы все-таки хотите носить маску, ознакомьтесь с инструкцией, приведенной на сайте OFSP. В частности, перед надеванием маски и после ее снятия нужно обязательно мыть руки, саму маску нельзя трогать во время ношения, а затягивать ее стоит таким образом, чтобы она плотно прилегала к лицу.

Task force по коронавирусу

В Швейцарии создана специальная рабочая группа по Covid-19, которая будет консультировать Федеральный совет, министра здравоохранения Алена Берсе, а также федеральные и кантональные органы власти. Группу, в которую вошли исследователи швейцарских университетов, возглавил президент научного совета Швейцарского национального научного фонда (FNS) Маттиас Эггер. Специалисты будут заниматься вопросами диагностики, лечения, клинических исследований, этики и права.

Добавим, что Даниэль Кох, который сейчас возглавляет борьбу с коронавирусом в Швейцарии и которого в СМИ называют «мистером Корона», с сегодняшнего дня покидает пост начальника отделения инфекционных заболеваний OFSP – его место займет Штефан Кустер. Кох должен через месяц выйти на пенсию, но ввиду сложившейся ситуации продолжит работать до конца эпидемии и будет представлять OFSP в ходе брифингов.

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