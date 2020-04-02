Люди суеверные, обращающие внимание на совпадения, отметят, конечно, что крылатую фразу «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны», в течение десятилетий использовавшуюся советскими пропагандистами и агитаторами, В.И. Ленин произнес почти ровно сто лет назад, 20 ноября 1920 года, на Московской конференции РКП(б). Не удивительно ли, что нынешняя ситуация в Швейцарии, где вождь мирового пролетариата не раз живал, сделала возможным парафраз, вынесенный в заголовок!



Поводом для разговора д-ром Эггиманном, специалистом с многолетним стажем сразу в трех областях (внутренняя медицина, инфектология и интенсивная медицина), стало создание, два дня назад, консультативного научного органа при Федеральном совете для совместного поиска решений в борьбе с COVID-19. Зная, насколько загружен в эти дни опытный врач, мы рассчитывали лишь на короткий комментарий, но получился разговор, в ходе которого мы постарались задать ряд вопросов, волнующих всех нас.



Что Вы думаете о новом консультативном совете: будет ли он очередным бюрократическим органом или совместные усилия многих «голов» дадут результат?



В принципе, я считаю, что создание совета – это хорошо. Но это лишь один из элементов, на которые должен опираться Федеральный совет при принятии решений. Правительство должно принимать к сведению мнения представителей науки, государственных советников, отвечающих за здравоохранение в разных кантонах, национального (FMH) и других медицинских обществ, охватывающих в общей сложности 18 тысяч медицинских практик, не подчиняющихся кантонам, но имеющих четкое представление о реальной ситуации. Плюс, разумеется, нельзя не учитывать мнение представителей экономического сектора. Лишь на основе совокупности всех этих экспертных мнений Федеральный совет может и должен принимать решения, одновременно принимая на себя ответственность за них. Важно подчеркнуть, что все мы сегодня ожидаем от нашего правительства принятия аргументированных решений и объяснения базы для их принятия.



Правительство должно держать граждан в курсе того, над какими гипотезами работает; дать понять, что владеет полной необходимой информацией, и объяснить процесс принятия решений. Людям важно понимать, что происходит. Приведу один пример. Все уже поняли, почему политика по использованию защитных масок была изначально неверной, почему маски получили не все, кому они были нужны, – их просто не было в достаточном количестве. Но надо было так и сказать, а не держать население за дебилов. Все в состоянии понять сложность и серьезность ситуации, но нужно называть вещи своими именами. Правительство должно держать граждан в курсе того, над какими гипотезами работает; дать понять, что владеет полной необходимой информацией, и объяснить процесс принятия решений. Правительство не может рассчитывать, что решения будут приниматься группой экспертов – это не ее дело. Тем не менее, важно знать, кто именно входит в этот новый совет и в каком качестве, в частности, есть ли среди его членов врачи-практики, работающие на местах.



Понятно, почему из всех кантонов Конфедерации хуже всего положение в Тичино – из-за границы с Италией. Но почему на втором месте кантон Во, считающийся внутренним и не имеющий внешних границ?



Наверно, стоит говорить о Во и Женеве: в Женеве выше число госпитализированных, в остальном ситуация сходная. И первая причина та же, что и в Тичино – близость с источниками заражения, только в Италии, а во Франции. Известно, что французская область Франш-Конте – одна из наиболее пострадавших, вместе с Альзасом и Парижем. Вероятно, вирус циркулировал там уже с середины февраля, только мы об этом не знали, подозревая лишь тех, кто был в контакте с Китаем, а тем временем наши соседи из Франции продолжали приезжать на работу в Швейцарию. Кроме того, к сожалению, распространение эпидемии совпало по времени с пиком сезонного гриппа, спутав карты.



Степень пораженности того или иного региона объясняется как объективными факторами, так и субъективными – в частности, образом жизни его населения. Вторая причина: кантоны Во и Женева – самые густонаселенные в регионе Лемана, в Лозанне в особенности люди любят погулять. Помните скопление народа в Вербье в первые и вторые выходные февраля, когда все местные рестораны были полны в то время, как часть их персонала уже была заражена? Потом заболели уже все. Увы, подобные ситуации наблюдались и на других популярных лыжных курортах, включая французский Contamines, ставший одним из очагов эпидемии – отдыхавшие там англичане по возвращении домой были сразу посажены на карантин. Так что степень пораженности того или иного региона объясняется как объективными факторами, так и субъективными – в частности, образом жизни его населения.



Считаете ли Вы, что правительство слишком затянуло с закрытием границ?



C закрытием границ нет, но с домашней изоляцией да. Мы, врачи, особенно те, кто в контакте с итальянскими коллегами, раньше других забили тревогу. Думаю, мы потеряли неделю. Но, с другой стороны, неделей раньше никто бы не поверил, что все так серьезно, и не воспринял бы такое предписание. Задним умом все мы мудры.



В Москве, например, всех прилетающих встречают в аэропорту специально обученные люди в защитной одежде, им меряют температуру и т.д. В Женеве, как я лично наблюдала несколько дней назад, ничего подобного нет, тишина и пустота. Нормально ли это?



Вполне, потому что большого смысла в этих проверках нет. Если у вас нет симптомов, то вы не очень заразны, и наоборот – отсутствие температуры не означает отсутствия инфекции. Повышенная, особенно заметная массам, активность относится, скорее, к медиатизации, чем к медицине. Вообще, это очень интересно. В начале, то есть недели три назад, женевский профессор Пикте сказал в интервью, что, если Федеральный совет того потребует, все готово для организации фильтра в аэропорту. Но этого сделано не было. Почему? Потому что известно, что 20-30 % носителей инфекции не демонстрируют никаких симптомов: у них нет ни температуры, ни кашля.



Вопрос, который волнует всех: когда же это кончится?



Ох! Пока об этом рано говорить. Надо надеяться, что достигнут момент, когда число новых случаев заражения будет с каждым днем понемногу снижаться, то есть кривая на графиках начнет закругляться вниз. Этот момент означает, что мы дошли до середины пика заражений, и этот период может продлиться недели две-три. Потом начнется снижение, а с ним возникнут новые вопросы. Как выходить из домашней изоляции, ведь вирус будет по-прежнему присутствовать? Что советовать населению? Надо ли быть готовыми к тому, что часть сможет вернуться к нормальной жизни с ее рисками, а другая часть будет госпитализирована, насколько позволят мощности наших больниц? Или надо держать всех взаперти, пока не будет найдена вакцина? Никто этого сегодня не знает.



Но каков следующий этап, о котором уже можно говорить?



Серологические тесты, которые уже проходят проверку в университетских госпиталях. Их суть – выявление антител или антигенов в биологическом материале уже переболевшего пациента. Те, кто однажды перенесли заражение, не рискуют заразиться вновь, и таким людям может быть быстро разрешено жить нормально. Как только будет найдена вакцина, в первую очередь ее получат люди из групп риска. Думаю, что, учитывая число специалистов, работающих над созданием вакцины, и сумм, выделенных на эти исследования, найдут ее довольно быстро. (См. наш материал "Средство от коронавируса" - Н. С.) Тем более, что работа не началась с нуля – сегодня мы располагаем биологическими инструментами, позволяющими продвигаться довольно быстро: обычно речь идет о годе, сейчас – о нескольких месяцах. Если этого не произойдет, то будет опасность повторных волн эпидемии.



Именно этого все и боятся…



Да. Поэтому я считаю, что единственное решение – вакцинация всего населения. Ни в какие другие чудодейственные способы я не верю.



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