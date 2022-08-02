Исключение Швейцарии из состава ассоциированных участников европейской исследовательской программы «Горизонт», последовавшее за отказом Берна подписывать рамочное соглашение с Евросоюзом, пошатнуло позиции Конфедерации как научно-исследовательского центра. Напомним, что общий бюджет программы, которая продлится до 2027 года, составляет 95,5 млрд евро. С «Горизонтом» связаны проект международного экспериментального термоядерного реактора, программа цифровизации Европы и другие масштабные проекты, в которых могли бы участвовать швейцарские ученые. Берн, конечно, не оставил исследователей без «Горизонта», приняв решение напрямую финансировать работу ученых в рамках программы ЕС, но...

Усилия дипломатов вот уже более года направлены на то, чтобы Швейцария смогла снова полноправно участвовать в исследовательской программе, но потепление отношений между Берном и Брюсселем по вопросам науки и образования пока не наступило. В этой связи особенно важным представляется недавнее решение Еврокомиссии о допуске четырех швейцарских вузов для участия в инициативе «Европейские университеты», которая направлена на укрепление конкурентоспособности европейского высшего образования и поддержку создания альянсов между университетами на континенте. В рамках инициативы, запущенной ЕС в 2017 году и финансируемой программой «Эразмус Плюс», разрабатываются 44 совместных проекта с участием более 280 вузов. Подобные образовательные альянсы позволяют молодым людям учиться в разных странах без административных сложностей.

Любопытно, что швейцарские университеты были исключены из пилотных проектов по этим альянсам в 2019 и 2020 годах, поскольку Конфедерация не участвует в программе «Эразмус Плюс» из-за отсутствия институционального соглашения с ЕС. Однако Брюссель оставил дверь приоткрытой, разрешив университетам третьих стран присоединиться к инициативе при условии, что вузы поддерживают Болонское соглашение, способствующее мобильности студентов. В декабре прошлого года правительство Швейцарии объявило о выделении 6 миллионов франков для поддержки участия швейцарских вузов в инициативе в 2022 году.

В рамках этой европейской инициативы Цюрихский университет (UZH) вместе с десятком других вузов будет участвовать в альянсе Una Europa и проводить исследования в области науки о данных, искусственного интеллекта, проектирования материалов и инженерии. Базельский университет (UNIBAS) присоединится к проекту EPICUR, цель которого состоит в разработке ряда совместных курсов по социально значимым темам, а также инновационных образовательных форматов, подходящих для межвузовского обучения. Лозаннский университет (UNIL) станет членом альянса CIVIS2, который направлен на устойчивое повышение мобильности, объединение ресурсов и укрепление сотрудничества в рамках образовательных и исследовательских программ. Наконец, Женевский университет (UNIGE) допущен к проекту 1CORE, который опирается на главные темы альянса 4EU+: городское здравоохранение и демографические изменения, европейскость, цифровизация, моделирование, трансформация и экологические переходы. Работа над проектами начнется в период с октября по декабрь 2022 года и продлится четыре года.

Ожидается, что участие четырех швейцарских университетов в образовательных альянсах будет способствовать пониманию политиками важности европейских исследовательских программ «Эразмус Плюс» и «Горизонт» и, возможно, приведет к прогрессу в переговорах между Берном и Брюсселем, откуда поступают обнадеживающие сигналы. В последнее время все громче звучат голоса из ЕС, призывающие вернуть Швейцарию в состав ассоциированных членов «Горизонта». В частности, на состоявшейся в начале июля встрече рабочей группы ЕС по вопросам «швейцарского досье» шесть стран (Германия, Греция, Люксембург, Нидерланды, Австрия и Кипр) выразили сожаление по поводу привязки научно-исследовательского сотрудничества между Швейцарией и ЕС к политическим вопросам. Кроме того, страны попросили о встрече с представителями генеральной дирекции по исследованиям и инновациям Еврокомиссии, чтобы получить информацию о последствиях исключения Швейцарии из программы «Горизонт». До конца года государства ЕС должны подвести итоги своих отношений со Швейцарией. Последний подобный отчет был сделан в 2019 году, и тогда страны-члены однозначно одобрили политическую привязку всех досье к подписанию рамочного соглашения. Сейчас вопрос заключается в том, будет ли ЕС придерживаться такого же мнения или все-таки отделит программы «Горизонт» и «Эразмус Плюс» от политики. Окончательное решение о том, вести ли переговоры со Швейцарией по программе «Горизонт», остается за Еврокомиссией, и решающей в этом вопросе станет вторая половина года.