Автор: Заррина Салимова, Женева, 2. 08. 2022.
Ожидаемого многими сближения между Берном и Брюсселем по вопросам научных исследований и образования пока не произошло. Тем не менее, отдельные высшие учебные заведения Конфедерации смогут принять участие в европейской инициативе образовательных альянсов.|
Le rapprochement espéré entre Berne et Bruxelles sur des dossiers tels que la recherche et l’éducation n’a pas encore eu lieu. Néanmoins, certains institutions d’enseignement supérieur de la Confédération pourront participer à’initiative «Universités européennes».
Исключение Швейцарии из состава ассоциированных участников европейской исследовательской программы «Горизонт», последовавшее за отказом Берна подписывать рамочное соглашение с Евросоюзом, пошатнуло позиции Конфедерации как научно-исследовательского центра. Напомним, что общий бюджет программы, которая продлится до 2027 года, составляет 95,5 млрд евро. С «Горизонтом» связаны проект международного экспериментального термоядерного реактора, программа цифровизации Европы и другие масштабные проекты, в которых могли бы участвовать швейцарские ученые. Берн, конечно, не оставил исследователей без «Горизонта», приняв решение напрямую финансировать работу ученых в рамках программы ЕС, но...
Усилия дипломатов вот уже более года направлены на то, чтобы Швейцария смогла снова полноправно участвовать в исследовательской программе, но потепление отношений между Берном и Брюсселем по вопросам науки и образования пока не наступило. В этой связи особенно важным представляется недавнее решение Еврокомиссии о допуске четырех швейцарских вузов для участия в инициативе «Европейские университеты», которая направлена на укрепление конкурентоспособности европейского высшего образования и поддержку создания альянсов между университетами на континенте. В рамках инициативы, запущенной ЕС в 2017 году и финансируемой программой «Эразмус Плюс», разрабатываются 44 совместных проекта с участием более 280 вузов. Подобные образовательные альянсы позволяют молодым людям учиться в разных странах без административных сложностей.
Любопытно, что швейцарские университеты были исключены из пилотных проектов по этим альянсам в 2019 и 2020 годах, поскольку Конфедерация не участвует в программе «Эразмус Плюс» из-за отсутствия институционального соглашения с ЕС. Однако Брюссель оставил дверь приоткрытой, разрешив университетам третьих стран присоединиться к инициативе при условии, что вузы поддерживают Болонское соглашение, способствующее мобильности студентов. В декабре прошлого года правительство Швейцарии объявило о выделении 6 миллионов франков для поддержки участия швейцарских вузов в инициативе в 2022 году.
В рамках этой европейской инициативы Цюрихский университет (UZH) вместе с десятком других вузов будет участвовать в альянсе Una Europa и проводить исследования в области науки о данных, искусственного интеллекта, проектирования материалов и инженерии. Базельский университет (UNIBAS) присоединится к проекту EPICUR, цель которого состоит в разработке ряда совместных курсов по социально значимым темам, а также инновационных образовательных форматов, подходящих для межвузовского обучения. Лозаннский университет (UNIL) станет членом альянса CIVIS2, который направлен на устойчивое повышение мобильности, объединение ресурсов и укрепление сотрудничества в рамках образовательных и исследовательских программ. Наконец, Женевский университет (UNIGE) допущен к проекту 1CORE, который опирается на главные темы альянса 4EU+: городское здравоохранение и демографические изменения, европейскость, цифровизация, моделирование, трансформация и экологические переходы. Работа над проектами начнется в период с октября по декабрь 2022 года и продлится четыре года.
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