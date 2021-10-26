Наша Газета писала о том, что в июне этого года Швейцарию исключили из списка ассоциированных участников исследовательской программы Horizon Europe из-за отказа подписать рамочное соглашение с Евросоюзом. Это означает отсутствие финансирования работы швейцарских ученых со стороны ЕС, однако 20 октября Федеральный совет одобрил выделение собственных необходимых средств, отмечается на сайте правительства Конфедерации.

Средства предоставит Государственный секретариат по образованию, исследованиям и инновациям (SEFRI/SBFI), в 2021 году планируется выделить чуть более 400 млн франков. Добавим, что министерство образования и министерство финансов рассмотрят необходимость дополнительных или альтернативных мер для укрепления научного потенциала Швейцарии. Эти меры будут применяться, если в долгосрочной перспективе альпийская республика не сможет получить прежний статус в Horizon Europe.

Со своей стороны, ЕС рассматривает вопрос о возвращении Конфедерации вышеупомянутого статуса в общем контексте отношений между Швейцарией и Евросоюзом, однако переговоры в этой области пока невозможны. Интересно, что еще в декабре прошлого года парламент Конфедерации утвердил сумму в 6,15 млрд на семь лет, т.е. до конца периода реализации Horizon Europe. Столь внушительный бюджет покрывает обязательные взносы (более 5 млрд франков), а также включает запасные 614 млн на случай, если расходы окажутся выше, чем предполагалось. Таким образом, выделенных средств хватит на финансирование работы швейцарских ученых в программе ЕС на индивидуальной основе, к чему бы ни привели переговоры Берна и Брюсселя.

Большая политика – большие проблемы. То, что парламент Швейцарии, вслед за правительством, одобрил выделение второго миллиарда франков на реализацию программ в ЕС, было прекрасно воспринято в Брюсселе, однако это не означает автоматическое возвращение Конфедерации в Horizon Europe. Во-первых, зампред Европейской комиссии Марош Шефчович указал на необходимость рассмотреть возможность предоставления Швейцарией более крупных сумм и на более регулярной основе, так как в последний раз она выделила средства в 2012 году, пишет газета Le Temps. Во-вторых, предстоит подготовить соглашение о возвращении Швейцарии в Horizon Europe в качестве ассоциированного участника. Кроме того, Еврокомиссия хочет услышать от Берна конкретные предложения касательно урегулирования отношений Конфедерации и ЕС в отсутствие рамочного соглашения, а такое требование не удастся выполнить быстро.

За скорейшее возвращение Конфедерации прежнего статуса в Horizon Europe выступают представители Австрии, Германии, Нидерландов и Испании, однако этого недостаточно, поэтому ближайшая встреча главы швейцарского МИДа Игнацио Кассиса с Марошем Шефчовичем будет иметь большое значение для альпийской республики. Непонятно только, со знаком плюс или минус. Согласится ли Еврокомиссия отложить обсуждение отношений с Берном, если последний предоставит дополнительные средства? Будущее пока выглядит очень туманно.

Напомним, что программа Horizon Europe продлится до 2027 года, ее общий бюджет составляет 95,5 млрд евро. С ней связаны проект международного экспериментального термоядерного реактора, программа цифровизации Европы и другие масштабные проекты, в которых швейцарские ученые могут проявить свои таланты.