Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 26 октября 2021 года   

Швейцария не оставит ученых без европейского «Горизонта»|La Suisse ne laissera pas ses scientifiques sans «Horizon» européen

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 26. 10. 2021.

© ThisisEngineering RAEng/unsplash.com

Конфедерация будет напрямую финансировать работу ученых в рамках программы ЕС Horizon Europe. По этой причине политические бури не должны отразиться на работе исследователей.|
La Confédération financera directement le travail des scientifiques dans le programme Horizon Europe de l'UE. Pour cette raison, les tempêtes politiques ne devraient pas affecter le travail des chercheurs.

Наша Газета писала о том, что в июне этого года Швейцарию исключили из списка ассоциированных участников исследовательской программы Horizon Europe из-за отказа подписать рамочное соглашение с Евросоюзом. Это означает отсутствие финансирования работы швейцарских ученых со стороны ЕС, однако 20 октября Федеральный совет одобрил выделение собственных необходимых средств, отмечается на сайте правительства Конфедерации.

Средства предоставит Государственный секретариат по образованию, исследованиям и инновациям (SEFRI/SBFI), в 2021 году планируется выделить чуть более 400 млн франков. Добавим, что министерство образования и министерство финансов рассмотрят необходимость дополнительных или альтернативных мер для укрепления научного потенциала Швейцарии. Эти меры будут применяться, если в долгосрочной перспективе альпийская республика не сможет получить прежний статус в Horizon Europe.

Со своей стороны, ЕС рассматривает вопрос о возвращении Конфедерации вышеупомянутого статуса в общем контексте отношений между Швейцарией и Евросоюзом, однако переговоры в этой области пока невозможны. Интересно, что еще в декабре прошлого года парламент Конфедерации утвердил сумму в 6,15 млрд на семь лет, т.е. до конца периода реализации Horizon Europe. Столь внушительный бюджет покрывает обязательные взносы (более 5 млрд франков), а также включает запасные 614 млн на случай, если расходы окажутся выше, чем предполагалось. Таким образом, выделенных средств хватит на финансирование работы швейцарских ученых в программе ЕС на индивидуальной основе, к чему бы ни привели переговоры Берна и Брюсселя.

Большая политика – большие проблемы. То, что парламент Швейцарии, вслед за правительством, одобрил выделение второго миллиарда франков на реализацию программ в ЕС, было прекрасно воспринято в Брюсселе, однако это не означает автоматическое возвращение Конфедерации в Horizon Europe. Во-первых, зампред Европейской комиссии Марош Шефчович указал на необходимость рассмотреть возможность предоставления Швейцарией более крупных сумм и на более регулярной основе, так как в последний раз она выделила средства в 2012 году, пишет газета Le Temps. Во-вторых, предстоит подготовить соглашение о возвращении Швейцарии в Horizon Europe в качестве ассоциированного участника. Кроме того, Еврокомиссия хочет услышать от Берна конкретные предложения касательно урегулирования отношений Конфедерации и ЕС в отсутствие рамочного соглашения, а такое требование не удастся выполнить быстро.

За скорейшее возвращение Конфедерации прежнего статуса в Horizon Europe выступают представители Австрии, Германии, Нидерландов и Испании, однако этого недостаточно, поэтому ближайшая встреча главы швейцарского МИДа Игнацио Кассиса с Марошем Шефчовичем будет иметь большое значение для альпийской республики. Непонятно только, со знаком плюс или минус. Согласится ли Еврокомиссия отложить обсуждение отношений с Берном, если последний предоставит дополнительные средства? Будущее пока выглядит очень туманно.

Напомним, что программа Horizon Europe продлится до 2027 года, ее общий бюджет составляет 95,5 млрд евро. С ней связаны проект международного экспериментального термоядерного реактора, программа цифровизации Европы и другие масштабные проекты, в которых швейцарские ученые могут проявить свои таланты.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 76.52

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Встреча с Михаилом Шишкиным | Une conférence de Mikhaïl Chichkine
понедельник, 1 ноября 2021 года
Александр Архангельский в Лозанне | Une rencontre avec Alexandre Archangelski
пятница, 29 октября 2021 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Лучше смерть в Швейцарии, чем тюрьма в России?

 Бывший президент Балтийского банка Олег Шигаев, которому грозит экстрадиция из Швейцарии в Россию, объявил голодовку, сообщает издание Tribune de Genève (TdG).

Всего просмотров: 3,294

Новый швейцарский Covid-сертификат

 Федеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,928

Леман или Женевское озеро, как правильно?

 Любителям правильного использования географических названий будет интересно узнать, что ни один из вариантов не является исторически верным.

Всего просмотров: 1,361
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Новый швейцарский Covid-сертификат

 Федеральный совет планирует упростить получение «санитарных паспортов» для некоторых категорий людей, введя сертификат, который будет действителен только в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,928

Сокращение населения планеты и Швейцария

 В одном из исследований, опубликованных в журнале «The Lancet», говорится об уменьшении численности населения мира с 2064 года и снижении количества жителей более чем на 50% в двадцати странах, включая Японию, Испанию, Италию, Португалию и Таиланд. Что ждет Швейцарию?

Всего просмотров: 1,460

Журналист, как воин-миротворец

 Краткое сообщение Нашей Газеты о присуждении Нобелевской премии мира российскому журналисту Дмитрию Муратову побило рекорд «лайков» на странице издания в Фэйсбуке и спровоцировало дискуссию.

Всего просмотров: 1,072
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top