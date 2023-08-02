Критика в адрес Швейцарии со стороны США раздается все чаще. Наша Газета уже рассказывала, что на недавних слушаниях Хельсинкской комиссии Конфедерацию фактически обвинили в обходе санкций и сокрытии сотен миллиардов российских активов. Одним из наиболее категоричных экспертов, выступивших на заседании этого независимого американского государственного органа, состоящего из парламентариев и представителей правительства, оказался финансист Билл Браудер. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management открыто обвинил систему швейцарского правосудия в коррумпированности.

Громкими обвинениями дело не ограничилось. В прошлую пятницу, по просьбе Билла Браудера, Хельсинкская комиссия потребовала от правительства США ввести санкции в отношении трех швейцарских граждан – на основании так называемого закона Магнитского, который ограничивает свободу передвижения и замораживает американские активы физических и юридических лиц, обвиняемых в нарушении прав человека. Речь идет о бывшем швейцарском генеральном прокуроре Михаэле Лаубере, бывшем федеральном прокуроре Патрике Ламоне и специалисте по России в Fedpol Винценце Шнелле (о связанном с ними деле Наша Газета уже подробно рассказывала). Согласно заключению Хельсинкской комиссии, все трое ранее помогали находящимся под санкциями россиянам получить доступ к замороженным в Швейцарии средствам, получая в обмен «привилегии» от российских чиновников и олигархов.

Генеральная прокуратура Конфедерации отвергла «необоснованные обвинения». Бывший генеральный прокурор Михаэль Лаубер также опроверг «неправдивые и задевающие честь и достоинство утверждения», выразив надежду на то, что правительство США примет беспристрастное решение и отклонит просьбу о санкциях.

Внимание Вашингтона привлекло и то, каким образом Берн применяет санкции, введенные в отношении России после начала войны. Напомним, что базирующиеся в Швейцарии сырьевые трейдеры, продолжающие торговать российскими нефтепродуктами, ранее неоднократно вызывали критику различных общественных организаций. Неудивительно поэтому, что внимание прессы было приковано к состоявшейся в конце июля в Женеве встрече представителей Министерства финансов США, швейцарской сырьевой индустрии и Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO), ответственного за соблюдение санкций. Швейцарский сырьевой сектор был представлен ассоциацией Suissenégoce, которая объединяет более 190 членов, в том числе компании Gunvor, Mercuria и Vitol (однако, например, концерны Trafigura и Glencore не входят в Suissenégoce).

По сообщениям SECO, это была одна из нескольких рабочих встреч, проведенных Департаментом казначейства США в различных европейских странах. Обсуждения были посвящены ситуации на сырьевых рынках и поставкам энергоносителей в Европу в ближайшие восемнадцать месяцев. Несмотря на то, что это был обычный визит, касающийся макроэкономических перспектив Европы, в ходе дискуссий был поднят и вопрос санкций. Генеральный секретарь Suissenégoce Флоранс Шурш подчеркнула в комментарии Le Temps, что о критике или стигматизации Швейцарии речи не шло. Однако тот факт, что власти США настаивают на повышении прозрачности торговли сырьевыми товарами, в том числе и в Швейцарии, широко известен.

Добавим, что, по мнению швейцарской неправительственной организации Public Eye, после введения санкций деятельность трейдеров стала еще менее прозрачной, так как торговля нефтепродуктами фактически перешла от крупных корпораций к новым неизвестным компаниям. Public Eye особенно критикует подход SECO в том, что касается контроля за соблюдением санкций в сырьевой отрасли: организация считает, что уповать на принципы саморегулирования в этом вопросе недостаточно.