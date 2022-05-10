Почему США недовольны Швейцарией?

«Давно излюбленное место для военных преступников и клептократов» – нет, речь идет не о какой-то «пиратской дыре», а о Швейцарии. Именно так об альпийской стране отозвалась в прошлый четверг Хельсинкская комиссия США – независимый американский государственный орган, который состоит из парламентариев и представителей правительства и рассматривает политические вопросы, касающиеся отношений Вашингтона со странами-членами Организации по безопасности и экономическому сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Основные темы – права человека и санкции за нарушение этих прав.

На состоявшемся в конце прошлой недели брифинге Хельсинкская комиссия пришла к выводу, что Берн делает слишком мало для того, чтобы остановить Владимира Путина, но помогает его приближенным прятать деньги. По мнению американцев, благодаря швейцарской банковской тайне незаконные активы олигархов остаются надежно защищенными. Кроме того, швейцарские юристы продолжают играть очень важную роль в создании трастовых структур для сокрытия российских состояний.

Досталось и швейцарской судебной системе, якобы коррумпированной россиянами. Особенно резко высказался британо-американский инвестор и антикоррупционный активист Билл Браудер, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, а также глава общественной компании «Справедливость для Сергея Магнитского». Напомним, что скончавшийся в тюрьме при подозрительных обстоятельствах россиянин был налоговым консультантом Билли Браудера и сообщил о коррупции в деле Hermitage Capital Management – перечень выявленных им возможных причастных к хищению средств лиц известен как «список Магнитского». Билли Браудер ранее уже сотрудничал с Хельсинкской комиссией, чтобы подтолкнуть Конгресс США ввести санкции по делу Магнитского. «В Швейцарии что-то серьезно прогнило. В правоохранительных органах этой страны существует либо преступность, либо большая некомпетентность», - заявил он, обвинив федеральную прокуратуру Швейцарии в полном бессилии в делах о коррупции. В частности, расследование дела Магнитского, по его словам, было сведено на нет.

Насколько справедливы эти упреки? Швейцарский эксперт по уголовному праву и коррупции Марк Пит пояснил в комментарии SRF, что в Законе об отмывании денег есть лазейки. К ним относится тот факт, что на адвокатов не распространяется обязанность проявлять должную осмотрительность в области отмывания денег: «Проблема в том, что у олигархов были средства в Швейцарии, а мы их не находим, потому что они спрятаны за так называемыми компаниями-почтовыми ящиками и на счетах в офшорах. Это означает, что только определенные специализированные юристы или адвокаты действительно знают, кто является бенефициарными владельцами, и они не обязаны предоставлять информацию правительству». США подозревают, что в Швейцарии могут быть спрятаны от 150 до 200 млрд франков, подпадающих под санкции. А на настоящий момент Берн заморозил активы на сумму 7,5 млрд франков.

В Швейцарии заявления Хельсинкской комиссии вызвали медийный резонанс и привели членов правительства и парламента в недоумение. Пресс-секретарь швейцарского правительства Андре Симонацци, всегда отличавшийся сдержанностью на брифингах, на этот раз не смог скрыть эмоций. Он заявил, что Федеральный совет был поражен, узнав об обвинениях, выдвинутых США против Швейцарии. По его словам, правительство отвергает эти обвинения самым решительным образом. «Швейцария применяет все санкции, которые были приняты Федеральным советом и ЕС. В международном сравнении у Швейцарии нет причин стыдиться того, как она применяет санкции», - подчеркнул Андре Симонацци. Согласно официальному заявлению, Швейцария опирается на международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов – это признано Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF/GAFI), Глобальным форумом по прозрачности и обмену информацией для целей налогообложения и ОЭСР.

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Национального совета Ханс-Петер Портманн, в свою очередь, задался вопросом, «какой легитимностью вообще обладает Хельсинкская комиссия». По его оценкам, деятельность этого органа не имеет никакого международного влияния и не отражает позицию Вашингтона, поэтому к этим обвинениям стоит относиться спокойно. Возможно, группа американских политиков просто пытается отстаивать собственные экономические интересы и «очернить швейцарский финансовый центр».

Некоторые левые политики, впрочем, разделяют критику. Социалистическая партия, например, призывает пересмотреть закон об отмывании денег, а один из членов парламента от Партии зеленых высказался за создание рабочей группы по санкциям для оценки работы государственного секретариата по экономике (SECO), выявления недостатков и их исправления.

Неправительственная организация Public Eye также считает, что Швейцария должна сделать больше для блокирования российских активов. Досье НПО показывает, как преимущества Швейцарии как места ведения бизнеса систематически используются российскими олигархами: развитая офшорная индустрия для создания подставных компаний; высокодоходный сектор торговли сырьевыми товарами, который не поддается регулированию; лазейки в борьбе с отмыванием денег и финансовая непрозрачность, которые позволяют юристам создавать структуры для сокрытия средств.

Как справедливо заметили наши коллеги из TagesAnzeiger, в швейцарско-американской истории двусторонних отношений уже случались подобные моменты. Так, в 1995 году Грета Бир выдвинула на слушаниях сенатора Альфонса Д’Амато обвинения в том, что швейцарские банки просто позволили исчезнуть деньгам на счетах со времен Второй мировой войны. Сначала Швейцария не хотела заниматься этим вопросом, но скандал начал набирать обороты в США. Когда американцы пригрозили банкам санкциями, швейцарскому финансовому центру пришлось уступить и согласиться в 1999 году на выплату компенсации в размере 1,2 млрд долларов. Какие последствия вызовет нынешний скандал, пока неизвестно. Вряд ли это приведет к пересмотру отношений США со Швейцарией, но очевидно, что давление на Берн в вопросе применения санкций только усилится.