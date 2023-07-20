Хельсинкская комиссия США – это независимый американский государственный орган, который состоит из парламентариев и представителей правительства и рассматривает политические вопросы, касающиеся отношений Вашингтона со странами-членами Организации по безопасности и экономическому сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Еще в прошлом году Комиссия назвала Швейцарскую Конфедерацию «одним из главных пособников российского диктатора Владимира Путина и его приближенных», и за прошедшие месяцы ее мнение, несмотря на протесты Берна, не изменилось.

Состоявшиеся в эти дни слушания были посвящены вопросу отмывания российских средств в Швейцарии. «Мы находимся в глобальной борьбе между демократиями и диктатурами. Позволяя Швейцарии обходить санкции в отношении Москвы, мы ослабляем западную цивилизацию. Это экзистенциальная борьба, и все демократии должны работать вместе», - заявил председатель Хельсинкской комиссии Джо Уилсон. Как отмечает Le Temps, американские политики, с одной стороны, признали, что Швейцария относится к демократическим и во многом дружественным Соединенным Штатам государствам, разделяющим те же ценности. Однако, по словам сенатора Бена Кардина, у этой страны есть и «темная сторона», под которой понимается «привычка» швейцарского финансового центра укрывать «кровавые деньги», например, десятилетиями хранившиеся в швейцарских банках активы еврейских семей. Напомним, что именно после давления США в 1990-х годах Швейцария начала процедуру возврата средств потомкам жертв Холокоста.

По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров, в стране сосредоточено от 150 до 200 млрд франков российских активов. Однако соучредитель консорциума журналистов-расследователей (OCCRP) и один из трех дававших показания в Хельсинкской комиссии экспертов Дрю Салливан полагает, что речь идет о сумме, по крайней мере, в два раза больше. По его мнению, большая часть этих средств была получена в результате коррупции, причем только давление со стороны может заставить Швейцарию принять меры. Дрю Салливан призвал обратить внимание на финансовых посредников, которые легко открывают оффшорные счета, чтобы замести следы.

Напомним, что отвечающий за применение санкций Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) заблокировал 7,5 млрд франков, принадлежащих включенным в санкционные списки лицам. В Вашингтоне, судя по всему, посчитали эту сумму смехотворной, придя к выводу, что Швейцария продолжает предоставлять России доступ к огромным активам для финансирования войны.

На слушаниях выступил и Билл Браудер, основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, а также глава общественной кампании «Справедливость для Сергея Магнитского». Напомним, что скончавшийся в тюрьме при подозрительных обстоятельствах россиянин был налоговым консультантом Билла Браудера и сообщил о коррупции в деле Hermitage Capital Management.

Как поясняет Handelszeitung, в 2011 году фонд Hermitage Capital Management возбудил в Швейцарии уголовное дело по подозрению в отмывании денег в рамках налогового мошенничества в России на сумму 230 млн долларов. По версии Hermitage, из этой суммы в Швейцарию были переведены 18 млн франков. Генеральная прокуратура арестовала эти активы, но после длившегося десять лет расследования закрыла дело из-за отсутствия доказательств. Наличие связи с преступлениями в России удалось доказать только в отношении четырех миллионов. В марте этого года Федеральный уголовный суд постановил вернуть оставшиеся 14 млн франков трем россиянам. Двое из них, Владлен Степанов и Дмитрий Клюев, находятся под санкциями в США и других западных странах, а третий, Денис Кацыв, по сообщениям СМИ, достиг мирового соглашения с Министерством юстиции США. Федеральные прокуроры не считают Hermitage потерпевшей стороной, поэтому Hermitage и Билл Браудер пока не были допущены в качестве частных истцов (апелляция находится на рассмотрении), а фонд не смог обжаловать решение о реституции средств. Билл Браудер считает это доказательством коррумпированности швейцарского правосудия.

Наконец, в Вашингтоне Швейцарию обвинили в экспорте военных технологий в Россию, что, по словам главы украинской общественной организации «Независимая антикоррупционная комиссия» (НАКО) Елены Трегуб, шокирует, учитывая тот факт, что Берн отказывается поставлять вооружения Украине, ссылаясь на нейтралитет. Проведя анализ используемого против Украины оружия, НАКО обнаружила сотни западных компонентов, в том числе произведенные в Швейцарии: детали экспортируются несколькими швейцарскими компаниями в третьи страны, а затем перенаправляются в Россию.

Берн ранее неоднократно отвергал обвинения Вашингтона и подчеркивал, что строго следит за применением санкций.