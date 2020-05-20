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среда, 20 мая 2020 года   

Генеральный прокурор не тонет?|Le procureur général flotte toujours ?

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 20. 05. 2020. Просмотров: 42

Генеральный прокурор Конфедерации Михаэль Лаубер © Keystone / Peter Klaunzer

Сегодня генеральный прокурор Конфедерации Михаэль Лаубер предстанет перед судебной комиссией парламента. Ставки высоки: от результата слушаний зависит, начнется ли процедура отстранения его от должности или нет. За развитием внутренней, казалось бы, «швейцарской» ситуации пристально следят в Mocкве. Почему?

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Le procureur général de la Confédération Michael Lauber sera auditionné aujourd’hui par la commission judiciaire du Parlement. Cette audition détermina le lancement ou non d'une procédure de révocation à son encontre. Cet « affaire interne » est suivi de près depuis Moscou. Pourquoi ?

Слушания, о которых идет речь, уже можно назвать историческими, поскольку, как напомнил президент судебной комиссии парламента Конфедерации Андреа Карони, на федеральном уровне такая процедура применяется впервые – допрос Михаэля Лаубера необходим для соблюдения действующего законодательства и конституции. К такому решению единогласно пришли члены комиссии, о чем и проинформировали Лаубера.

Стоит пояснить, что, согласно закону об организации деятельности уголовных судов Конфедерации, член Генеральной прокуратуры может быть отстранен от занимаемой должности до истечения предусмотренного срока полномочий лишь в двух случаях: а) сознательное серьезное нарушение должностных обязанностей и б) грубая халатность.

Сначала национальный совет Лоренц Хесс представил на рассмотрение ходатайство об отстранении Лаубера от должности, а затем, в начале мая, группа парламентариев от Социалистической партии и партий Центра предложила генеральному прокурору уйти в отставку. Этой возможностью он не воспользовался.

Михаэль Лаубер, 53-летний уроженец кантона Золотурн и выпускник юридического факультета Бернского университета, занимает одну из высочайших должностей в стране с 1 января 2012 года. До этого он возглавлял отдел особых расследований в криминальной полиции Берна (1992-1995) и отдел организованной преступности в Федеральном полицейском управлении (1995-2000), недолго был прокурором Цюриха (2000-2001), главой финансовой разведки Лихтенштейна (2001-2004). Затем в его карьере произошел поворот: в 2004 году он стал директором Ассоциации банкиров Лихтенштейна, а 2011-м – президентом управления по контролю за финансовыми рынками этой страны. Именно с этой должности он был избран, 28 сентября 2011 году, генеральным прокурором. И уже дважды переизбирался – 17 июня 2015 года и, на третий срок, 25 сентября 2019-го – по идее, до 2023 года.

Во всем виноват футбол

Что касается последних перевыборов, стоит уточнить, что к тому времени в отношении Михаэля Лаубера уже велось, с 9 мая 2019 года, дисциплинарное расследование в связи с его незафиксированными встречами с главой ФИФА Джанни Инфантино как раз в то время, когда прокуратура расследовала деятельность руководства главной футбольной организации. Несмотря на это, Лаубер «проскочил», получив 129 голосов – всего на семь больше требуемого законом минимума.

Но расследование тем временем продолжалось, и в марте 2020 года Наблюдательный орган Государственной прокуратуры пришел к заключению, что господин Лаубер действительно нарушал должностные обязанности, причем неоднократно. А именно: несколько раз говорил неправду, проявлял нелояльность и нарушал Кодекс поведения сотрудников госпрокуратуры. В качестве дисциплинарного наказания его зарплата была сокращена на 8% в течение года, то есть Лаубер «пострадал» на 23'827 франков. (Максимальный допускаемый законом вычет из зарплаты составляет 10%.)

Covid-19 пришелся генеральному прокурору на руку: Федеральный уголовный суд был вынужден перенести слушания по делу четырех человек, обвинявшихся в хищении денежных средств с использованием служебного положения во время Кубка мира 2006 года в Германии. Перенос равнялся закрытию дела, занимавшего прокуратуру в течение нескольких лет, – по причине истечения срока давности.

То есть и пресловутые ложки толком не нашлись, и душок присутствует, и прокурорский воз и ныне там. Посмотрим, надолго ли. Национальная советница от водуазской Партии зеленых Леонора Порше, недавно вошедшая в парламентскую судебную комиссию, компетентную в области подготовки выборов и отстранения от должности судей федеральных трибуналов и генерального прокурора Конфедерации, сообщила в эфире RTS, что раздается все больше голосов, требующих отставки Лаубера. «Даже самые ярые его защитники видят, что обстоятельства изменились», - сказала она, добавив, что репутация высшей судебной инстанции «ужасно запятнана».


Русские связи

Публикации в швейцарской прессе, касающиеся «дела Лаубера», делают акцент на его связах с ФИФА, не упоминая об еще одном интересном деле, по которому нынешний генеральный прокурор и его бывший непосредственный начальник Патрик Ламон проходили свидетелями. История, о которой в июне 2019 года рассказала служба Swissinfo, касалась агента федеральной полиции, которого Федеральный криминальный суд признал виновным в получении «привилегий» (читай – взяток) во время медвежьей охоты в России.

Делу был дан ход в феврале 2017 года, когда Федеральное полицейское управление (Fedpol) начало криминальное расследование в отношение этого сотрудника, с апреля 2013 года приписанного к аппарату Генерального прокурора в качестве помощника по всем делам, касающимся России. Постепенно обвинения в узурпации, злоупотреблении служебным положением и коррупции были отозваны, но взятки остались. Попытки адвоката убедить суд, что принимавшиеся его клиентом знаки внимания «не выходили за рамки стандартов, принятых в работе с российской судебной системой», провалились – бывшему сотруднику федеральной полиции пришлось заплатить 5000 франков плюс еще один штраф.

О герое этой истории было известно очень мало, практически ничего: 59 лет, специалист по России. Свет на него, если можно так выразиться, пролила свежая публикация в российской «Новой газете»: Винценц Шнелль, славист и философ из университета Берна, защитил в 1991 году диссертацию «Проза Татьяны Толстой и постмодерн», а с конца 1990-х гг. работал под руководством будущего прокурора Швейцарской Конфедерации Лаубера в Федеральной уголовной полиции. Любители шпионских романов и фильмов легко «дорисуют», каким образом человек, профессионально владеющий русским языком и, предположительно, разбирающийся в загадках русских душ, мог использоваться уголовным розыском.

Наши российские коллеги видят связь между фактом знакомства Винценца Шнелля и Михаэля Лаубера и тем, что начинавшиеся в Швейцарии «громкие дела, связанные с отмыванием российских денег, не расследовались, а то и вовсе разваливались», и приводят три примера: отказ в возбуждении дела против сына генпрокурора России Чайки; закрытие дела министра Скрынник (о котором Наша Газета много писала) и торможение в течение долгого времени дела в отношении тех, кого изобличил в отмывании денег, большая часть которых прошла через Швейцарию, погибший в московском СИЗО адвокат Сергей Магнитский.

То, что мы никогда не слышали о местном специалисте по творчеству Татьяны Толстой, чей профиль доступен на платформе Linkedin, допустить можно. Но то, что о нем никогда не слышал ни один из пяти известных швейцарских славистов, с которыми мы вчера связались, согласитесь, странно.

Зато с ним оказался знаком консультант Нашей Газеты по юридическим вопросам женевский адвокат Сергей Лакутин.

«Да, господин Шнелль занимался расследованием нескольких громких дел, связанных с выходцами из бывшего Советского Союза, работая следователем "антенны" (представительства) федеральной полиции в Лозанне. Большинство из этих дел, кстати, либо не были доведены до суда вообще, либо закончились оправдательными приговорами Уголовного федерального суда в Беллинцоне, –
рассказал он Нашей Газете. – Здесь стоит отметить, что федеральные полицейские имеют репутацию "ковбоев": в том смысле, что они агрессивно берутся за громкие дела, связанные, как правило, с коррупцией, отмыванием денег, терроризмом, но редко успешно доводят их до конца. Они любят яркие, запоминающиеся акции, аресты, могут приехать на задержание предполагаемого преступника группой в 20 человек, вооруженные до зубов. Таким образом, они и федеральная прокуратура оправдывают свое существование в федеративном государстве, где большинство полномочий находится у кантональных прокуратур. По закону, федеральная прокуратура и соответственно, федеральная полиция, имеют лишь остаточные полномочия, перечисленные в статьях 23 и 24 Уголовно-процессуального кодекса. Никакого главенствующего положения, никакой функции контроля или надзора над кантональными прокуратурами федеральная прокуратура в Швейцарии не имеет. Что касается непосредственно генерального прокурора, его позиции окончательно ослабли, прежде всего, из-за скандала с ФИФА. Скорее всего, удержаться на своем посту ему не удастся. Это лишний раз подчеркивает малую эффективность и дефицит четкой организации, видения и стратегии федеральных уголовных властей». 

 

 

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