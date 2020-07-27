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понедельник, 27 июля 2020 года   

Отставка генерального прокурора|La démission du procureur général

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 27. 07. 2020. Просмотров: 282

Михаэль Лаубер © rts.ch

Наша Газета рассказывала о расследовании в отношении генерального прокурора Конфедерации Михаэля Лаубера. Федеральный административный суд рассмотрел его жалобу и пришел к выводу, что обвинения лишь частично обоснованы. Несмотря на это, господин Лаубер подал в отставку.

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NashaGazeta a consacré un article à l'enquête concernant le procureur général de la Confédération Michael Lauber. Le Tribunal administratif fédéral a examiné son recours et a conclu que les accusations n'étaient que partiellement fondées. Malgré cela, M. Lauber a donné sa démission.

54-летний уроженец кантона Золотурн и выпускник юридического факультета Бернского университета Михаэль Лаубер занял кресло генерального прокурора 1 января 2012 года. Его дважды переизбирали – 17 июня 2015 года и 25 сентября 2019-го. До этого он работал на важных должностях в Швейцарии и Лихтенштейне.

Ко времени последних перевыборов в отношении Михаэля Лаубера уже велось дисциплинарное расследование в связи с его тремя незафиксированными встречами с главой ФИФА Джанни Инфантино. Встречи прошли как раз в тот период, когда прокуратура расследовала деятельность руководства Международной федерации футбола. В марте 2020 года Наблюдательный орган прокуратуры Конфедерации (AS-MPC) пришел к заключению, что Михаэль Лаубер нарушал Кодекс поведения сотрудников прокуратуры, проявлял нелояльность и говорил неправду. В качестве дисциплинарного наказания его зарплата была сокращена на 8% в течение года.

Господин Лаубер направил жалобу в Федеральный административный суд (TAF), который рассмотрел выдвинутые обвинения и пришел к выводу, что они лишь частично обоснованы. В коммюнике TAF от 24 июля подчеркивается, что Михаэлю Лауберу не позволили ознакомиться с отдельными документами, имеющими отношение к расследованию. Впрочем, при подаче жалобы подследственному предоставили доступ ко всему делу.

TAF отмечает, что генеральный прокурор действительно четыре раза допустил грубую халатность, но не оказывал влияния на своих заместителей с целью помешать проведению расследования. Касательно проявления нелояльности по отношению к AS-MPC суд отметил, что на пресс-конференции в мае 2019 года господин Лаубер вышел за рамки допустимого, сделав некоторые замечания о Наблюдательном органе прокуратуры Конфедерации. Тем не менее, следует учесть, что доверительных отношений между ним и AS-MPC в тот момент уже не существовало, поэтому его поведение следует рассматривать как небрежность, а не как грубую халатность.

По словам Михаэля Лаубера, 16 июня 2017 года с главой ФИФА Джанни Инфантино встречался не только он, но также руководитель информационной службы MPC Андре Марти и генеральный прокурор Верхнего Вале Ринальдо Арнольд. Последние подчеркнули, что не помнят о встрече, на основании этого обстоятельства и других элементов TAF сделал вывод, что Михаэль Лаубер сделал ложное заявление и сознательно умолчал о третьей встрече с Джанни Инфантино.

TAF констатировал, что Лаубер действительно неоднократно нарушал должностные обязанности, но отметил, что отдельные части отчета о дисциплинарном расследовании AS-MPC написаны в очень агрессивной форме. Например, Наблюдательный орган прокуратуры Конфедерации преувеличивает, заявляя, что господин Лаубер плохо разбирается в особенностях своей профессии, и не упоминая о том, что ему удалось хорошо организовать работу MPC. Учитывая все обстоятельства, TAF распорядился смягчить дисциплинарное наказание: зарплату генерального прокурора сократят не на 8%, а на 5% в течение года.

Такой вычет уже не будет осуществлен полностью, так как после публикации решения Федерального административного суда A-2138/2020 Михаэль Лаубер подал в отставку. В личном заявлении он объясняет свое решение тем, что недоверие к нему, как к генеральному прокурору, вредит репутации MPC. Михаэль Лаубер по-прежнему не согласен с выдвинутыми против него обвинениями, но в настоящее время не намерен комментировать ситуацию.

 

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